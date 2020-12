Leder

SVs utstillingsvindu

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen har det politiske ansvaret for Oslo-skolen Foto: Tore Kristiansen

I Oslo får direktørene i Utdanningsetaten lønnsløft, mens kommunen fjerner mattetilbudet til de flinkeste elevene. Slik ser det altså ut i byen der SV har ansvaret for skolepolitikken.

Dagbladet har i en rekke avslørende artikler vist hvor langt det er mellom liv og lære blant dem som styrer Oslo-skolen. Utdanningsdirektør Marte Gerhardsen ansetter stadig nye direktører til stadig høyere lønninger. Det nærmer seg 30 direktører i hennes etat - alle med millionlønninger. Det er fem ganger flere enn de seks direktørene hun lovet hun skulle nøye seg med da hun i fjor tiltrådte som direktør i Utdanningsetaten.

Gerhardsen har leid inn konsulenter og amerikanske ledercoacher til mange millioner kroner. Samtidig har en hel avdeling i hennes etat sluttet, og rektorer fra hele byen har gjort opprør i all offentlighet. Det er ingen overdrivelse å si at det er krise i Utdanningsetaten i Oslo.

Nøkkel til integrering

Marte Gerhardsen, med bakgrunn i Ap, kom til jobben som utdanningsdirektør uten noen skolefaglig bakgrunn. Det holder ikke med generell ledererfaring for å bekle en slik stilling. Denne jobben krever en dyp forståelse for hvordan alle elever kan gjøres i stand til å få full uttelling for sine evner. Og ikke minst - hvordan lærerne skal gjøres i stand til å løfte alle elever, uavhengig av utgangspunkt og bakgrunn.

Marte Gerhardsen har ansatt direktører i hopetall - til millionlønninger Foto: Gisle Oddstad

Vi vil påstå at den som styrer Oslo-skolen, har en av Norges aller viktigste jobber. For det er i Oslo de sosiale skillene er størst, og befolkningen mest sammensatt. Lykkes Oslo-skolen, ja så lykkes Norge. For en god skole er nøkkelen til en god integrering, både av nykommere til landet, og av grupper som av ulike grunner sliter i det norske samfunnet.

En god skole ivaretar også de flinkeste, og gir dem utfordringer. Derfor er det dårlig nytt at Oslo nå kutter ut Talentsatsingen i matematikk, der mer enn 400 elever ofte har brukt kvelder på ekstra matteundervisning. Innsats på den enkelte skole kan ikke erstatte et slikt spisset tilbud til de mest matteinteresserte.

En kampsak - fortsatt?

Det er SV som styrer skolepolitikken i Oslo, med skolebyråd Inga Marte Thorkildsen. Det er interessant i seg selv, at Ap så villig har gitt fra seg denne viktige posten i hovedstaden. Mest av alt forteller dette hvordan Ap har abdisert fra skolepolitikken. Ikke bare i Oslo. De færreste vet hvem Aps utdanningspolitiske talsperson på Stortinget er - eller for den del, hvem som har innehatt denne posisjonen de siste årene.

Det synes som om Ap bruker denne viktige posten til opplæring av nye talenter, ikke som et prestisjefylt verv innen et av de aller viktigste politikkområdene. Det er ille at det er slik. Lik rett til utdanning har alltid vært en kampsak for arbeiderbevegelsen. Der elevene skal stå i sentrum. Ikke direktørene.

Publisert: 08.12.20 kl. 07:58

