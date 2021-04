Leder

Ensidig opprør

TRIVSEL: Telthusbakken i Oslo er en av få gjenværende oaser hvor kommunen ikke har erstattet opprinnelig småhusbebyggelse med moderne mastodonter. Foto: Markus Aarstad

Det såkalte «Arkitekturopprøret» på sosiale medier er endimensjonalt og misvisende.

Det er en utvendig debatt. Som dessuten burde hett «Kommunalopprøret», eller aller helst «Byggherreopprøret».

Likevel hilser vi den velkommen. Forhåpentlig en begynnelse på et reelt opprør som bygningsråd, planutvalg og byråkrater blir nødt til å ta på alvor.

Det er ikke tilfeldig at nesten alle korrupsjonssaker som avsløres i norske kommuner har noe med byggetillatelser å gjøre. Hva med alt vi aldri får vite?

Som korrupsjonsjegeren EvyaJoly har sagt, er det knapt noe sted det er mer korrupsjon enn i norske kommuner. Vennetjenester forkledd som anbud. Planprosesser så kompliserte at ingen orker innsyn. Kryssende interesser mellom offentlige og private aktører, med saksbehandlere og konsulenter som har vært ansatt hos hverandre. Omfanget er større enn vi liker å tro, ifølge Økokrim.

Et frempek til den pågående aksjonen, som bærer mer preg av opprop enn opprør, var et betimelig spørsmål fra stortingsrepresentant Stefan Heggelund (H) i Aftenposten i fjor høst: Hvorfor må all ny arkitektur se lik ut? Svaret den gang – som nå – er det samme:

Fordi utbyggerne har funnet en formel de tjener godt med penger på, og fordi planmyndighetene i liten grad har innvendinger.

Derfor ser alle nye leilighetsbygg like ut, enten de oppføres på Lørenskog eller Levanger: Flatt tak. Vinduer uten innramming. Monokrom fasade. Grei skuring.

Og derfor utraderes tettstedenes småhusbebyggelse og unike butikker til fordel for såkalt funksjonell arkitektur. Ofte begrunnet i en logistisk knutepunktstrategi, slik som Bekkestua sentrum i Bærum. Praktisk, for all del. Men også pregløst. Og fremfor alt: politisk villet.

I så måte er arkitekturopprøret interessant. Men det har en populistisk form som er lett å skyte ned av fagfolk som bare kan vifte med en såkalt tek-forskrift, der forventninger og krav til moderne bygg holder en annen standard enn klassisismens idealer. Arkitektur er mer enn fasade.

Så er det dette med smaken og baken; den endrer seg med årene. Arkitekturhistorikere kan føre lister med byggverk vi i dag omfavner, men som vakte motstand i sin samtid. La oss begynne med Stortinget.

De fleste vil være enige i at arkitekturen i Verona trumfer Vaterland, eller at siciliansk barokk er hakket mer livsbejaende enn norsk funkis. Selv om alt har sin tid og sitt sted, er det likevel noen estetiske valører som i større grad skaper mer trivsel enn andre. Men er det nødvendigvis arkitektens «feil» at mange nybygg ser ut til å undertrykke disse verdiene?

De fleste arkitekter er habile håndverkere. De færreste er kunstnere. Men omtrent alle er veldig kreative. Den kreativiteten burde de få utfordre mer.

Det folkelige engasjement i denne saken har et stort potensial. Å «like» ironiserende Facebook-innlegg med ornamenterte 1800-talls fasader som har måttet vike for betongbrutalisme, er imidlertid bare underholdning.

Den dagen folk flest krever innsyn i kommunale planprosesser og holder utbyggerne ansvarlig for det de gjør mot oss i det offentlig rom, da snakker vi gjennomslag.