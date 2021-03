MYTER OG FAKTA: – En og samme person som har gjort alt riktig de siste ti dagene, vil ha svært mye større risiko for å smittes hvis han bor på Stovner enn hvis han bor i Molde, fordi smittetrykket er så mye høyere, skriver FHI-representantene. Foto: Fredrik Solstad

FHI: − Kan stigmatisering bidra til mer av smitte?

Det er ikke uvanlig at smittefrykt blir til fremmedfrykt. Det har vi sett i tidligere tiders epidemier, vi har sett det i denne, og vi kan forvente det i den neste. Men kan fremmedfrykt og stigmatisering også bidra til mer av den smitten man egentlig frykter?

TRUDE M. ARNESEN, overlege FHI

THOR INDSETH, avdelingsdirektør FHI

CAMILLA STOLTENBERG, direktør FHI

I denne kronikken vil vi se nærmere på seks påstander som verserer i norsk offentlighet om innvandreres rolle i covid-19-pandemien, og myndighetenes måte å møte dette på. Vi har satt påstandene på spissen for å tydeliggjøre diskusjonen. Noen av disse påstandene er feil og imøtegås, andre er riktige og vi må ta dem med oss som læring til neste gang.

1. Hadde det ikke vært for innvandrerne, hadde ikke covid-19 epidemien kommet til Norge i mars 2020.

Dette er feil. De som brakte smitten med seg til Norge i mars 2020 var i all hovedsak norskfødte med norskfødte foreldre, som hadde vært i utlandet på vinterferie.

2. Innvandrere har hatt høyere forekomst av covid-19 enn de som er født i Norge.

Dette er riktig for de fleste, men ikke for alle innvandrergrupper. Med innvandrere mener vi her personer som bor i Norge, men som er født i utlandet.

3. Innvandrere tester seg mindre enn norskfødte.

Dette har tidligere vært riktig, men nå er det tvert imot. Nå er det innvandrerne som tester seg mest, særlig grupper som har ligget høyt på statistikken over antall smittede. Så langt er det ikke funnet vesentlige forskjeller i etterlevelse av smittevernråd mellom norsk- og utenlandsfødte.

4. Norske helsemyndigheter oversatte ikke informasjon før dette ble tatt opp av pressen.

Dette er feil, men likevel en viktig kritikk. Allerede den 13. mars ble viktige informasjonsark publisert på 19 språk på FHIs sider. Da var rådene knapt utviklet på norsk. I dagene etter økte antallet språk, og brosjyrene ble lest inn på video med tanke på dem som ikke selv leser så godt. Andre instanser oversatte også informasjon. At det fantes oversatt informasjon, betyr likevel ikke at den kom frem til riktige mottakere. Det kunne ikke erstatte den brede informasjonsstrømmen som norsktalende fikk del i.

Det er derfor riktig at samfunnet ikke var godt nok forberedt på å få viktig informasjon raskt ut til alle deler av befolkningen, og dette bør vi lære av til neste krise. Brobyggerrollen mange innvandrerorganisasjoner har spilt ved å formidle, forklare, gi tyngde og tillit til budskapene har vært uvurderlig under pandemien.

5. Det er fødelandet alene som avgjør risikoen for covid-19.

Dette er feil. Det som avgjør risikoen for covid-19 er ikke hvor du er født, men hvor mange du har hatt kontakt med de siste 10 dagene, hvor nær kontakten har vært og hvilken risiko disse har for å være smittet.

Men fødeland kan påvirke disse faktorene indirekte fordi de i stor grad overlapper med sosioøkonomiske og andre faktorer som igjen overlapper med antall kontakter og smittetrykket i nærmiljøet. Å være i en sårbar økonomisk situasjon kan for eksempel gjøre at terskelen for å teste seg er høyere, særlig dersom man vet at man vil lide et økonomisk tap av å være i isolasjon eller karantene. Vi ser at yrke har noe betydning, hvilket henger sammen med mulighet for hjemmekontor, avhengighet av kollektivtrafikk og at høyere inntekt gir mindre trangboddhet. Språk er opplagt viktig. En forutsetning for følge råd er at man forstår dem, og hvorfor de er gitt.

Videre vil det spille en rolle hvor mange man til vanlig er nær sammen med, og her er det forskjell mellom ulike grupper, særlig aldersgrupper. Likevel er smittetrykket i omgivelsene aller viktigst.

En og samme person som har gjort alt riktig de siste ti dagene, vil ha svært mye større risiko for å smittes hvis han bor på Stovner enn hvis han bor i Molde, fordi smittetrykket er så mye høyere.

I løpet av året er stadig flere registre blitt koblet sammen. Så snart individdata på inntekt, utdanning og trangboddhet er tilgjengelig for oss vil vi også undersøke betydningen av det i Norge. Nettopp fordi årsakene til forskjeller i forekomst av covid-19 er så sammensatte, må myndighetene og sivilsamfunnet jobbe med flere ulike strategier og tiltak parallelt.

6. FHI bør ikke publisere informasjon om fødeland for smittede på grunn av fare for rasisme og diskriminering.

Dette er et punkt vi har diskutert mye. Gjennom det siste året har FHI regelmessig publisert antall smittede av covid-19 etter fødeland. Denne informasjonen er tilgjengelig i meldesystemet for infeksjonssykdommer (MSIS). Gjennom året har vi fått sterke oppfordringer fra flere om å la være å publisere fødeland for de smittede fordi det har ført til at barn og voksne trakasseres og opplever at folk unngår dem.

FHI har imidlertid et ansvar for og en plikt til å informere de gruppene som er mest utsatt for smitte om denne faren. Det vil si de eldste og de i risikogruppene i det samme miljøet som smitten sprer seg i. Vi trenger denne informasjonen for å målrette tiltakene. Ikke minst er vi avhengig av et godt samarbeid og dialog med ressurspersoner og organisasjoner i de aktuelle innvandrermiljøene for å nå ut til flere.

Samtidig vil vi insistere på at disse dataene ikke blir brukt til å peke ut syndebukker. Vi kommer ingen vei med å tildele skyld i kampen mot denne epidemien. Det er direkte kontraproduktivt og hindrer effektiv bekjempelse.

Den norske coronastrategien hviler på tillit. Du må stole på smittesporerne for å tørre å oppgi kontaktene dine og hvor du har vært. Du må stole på at hvis du blir bedt om noe så inngripende som å være i isolering eller karantene, så er det en god grunn til det. Og ikke minst: Du må stole på at du ikke blir straffet for det hvis du tester deg, og at det heller ikke fører til at den gruppa du tilhører blir stigmatisert.

Vi er avhengige av at flere velger å teste seg, også hvis de bare har lette symptomer. For at det skal oppleves som enkelt, må man også være trygg på at man ikke blir hengt ut hvis man tester positivt.

Dersom FHI skal begrense informasjon om sammenheng mellom antall smittede og fødeland fordi informasjonen fører til trakassering, eller hvis smitteutsatte lar være å teste seg av frykt for reaksjonene fra de rundt seg, da har stigmatisering gått fra å være et samfunnsproblem til også å bli et smittevernproblem.