Modi tapte, India betaler

Av Per Olav Ødegård

TIL INGEN NYTTE: Statsminister Narendra Modi drev intens valgkamp i Vest-Bengal, til ingen nytte. Foto: Bikas Das / AP

Indias hindunasjonalistiske statsminister Narendra Modi hadde et valg å vinne. Derfor åpnet han for politiske massemøter og store religiøse samlinger. Midt i en pandemi.

Det straffet seg, på mer enn en måte. Modi tapte valget i Vest-Bengal. Smittesituasjonen kom fullstendig ut av kontroll. Inderne betaler prisen. I dag eller i morgen vil India passere 20 millioner registrerte coronasmittede. Det virkelige tallet kan være mange ganger så høyt.

Modi går inn i rekken av høyrepopulistiske ledere som har feilet i kampen mot coronaviruset. Dette er ledere som er gode på å mane frem fiendebilder, men mindre effektive på å håndtere en reell trussel.

Ungarns statsminister Viktor Orban er opptatt av å bygge det illiberale demokrati og å stanse muslimske migranter. Men Ungarn har flest registrerte coronadødsfall i verden, målt i andel av befolkningen. 288 av 100 000. I Norge er tilsvarende tall 14 av 100 000.

USA har mistet 577 000 liv i pandemien. Tidligere president Donald Trump var også opptatt av å bygge murer for å beskytte landet, men hans svake håndteringen av den alvorligste trussel mot folkehelsen bidro trolig til hans valgnederlag.

President Jair Bolsonoro i Brasil fulgte samme oppskrift som sitt forbilde i Washington, D.C. Med samme katastrofale resultat. Minst 407 000 brasilianere er døde av Covid-19.

INGEN AVSTAND: Tilhengere av statsminister står tett på et valgmøte i Siliguri der Modi talte 10. april. Foto: DIPTENDU DUTTA / AFP

Statsminister Modi opptrådte selv på mange massemøter i delstaten Vest-Bengal med 90 millioner innbyggere og megabyen Kolkata, tidligere Calcutta. Når stemmene var talt opp viste det seg at all tid og penger Modis parti hadde brukt i valgkampen var forgjeves. Den eneste kvinnelige delstatsleder i India, Mamata Banerjee, kunne konstatere at hennes parti TMC vant 213 av 292 plasser i parlamentet. Hun er regnet som en skarp kritiker av Modi.

Vest-Bengal var den store prøven i de regionale valgene. Noen oppfattet det som en folkeavstemning over Modis lederskap i coronakrisen. Kanskje var det bare en av flere faktorer. I delstaten Assam i nordøst beholdt Modis parti, BJP, makten. Men i de sørlige delstatene Kerala og Tamil Nadu var det venstre- og sentrumsallianser som vant. Nederlaget svekker Modi, men hans valgperiode varer frem til 2024. Modi har styrt India i en tid med rask økonomisk vekst, men den ekstreme ulikheten i samfunnet består.

India er i ferd med å passere 220 000 døde. Målt i forhold til befolkningstallet på 1,3 milliarder kommer India langt ned på landsoversikten over antall døde i pandemien. Det er ingen trøst for indere som opplever at vaksineringen går for sent og det er akutt mangel på sykehussenger og medisinsk oksygen. De sjokkerende bildene fra gatene i Indias storbyer viser hvor galt det kan gå når viruset sprer seg ukontrollert og helsesystemet kollapser.

I dag eller i morgen passerer India 20 millioner smittetilfeller. Det er dessuten all grunn til å frykte at det reelle tallet på både smittede og døde i India er langt høyere enn de offisielle tallene viser. Medisinske eksperter anslår ifølge Reuters at de virkelige tallene trolig er fem eller ti ganger så høye.

BRENNER DE DØDE: En mann løper for å komme bort fra varmen fra alle bålene ved et krematorium i utkanten av New Delhi. Foto: Amit Sharma / AP

Da smittetallene var lavere tidligere i år erklærte Modis regjeringsparti seier over viruset. Situasjonen var under kontroll, sa Modi. Det er svært vanskelig å holde sosial avstand og hindre mobilitet i et land som India. Men tiden var ikke inne for å åpne for store religiøse samlinger og politiske massemøter. Særlig ikke i en situasjon med et mutert virus som spredde seg raskt. Situasjonen kom raskt fullstendig ut av kontroll. Modi kalte det en storm. Men den kom ikke ut av det blå.

Kanskje når India smittetoppen i andre bølge denne uken. Men krisen forplanter seg. I Indias naboland øker smittetallene. Og fattige land må vente enda lengre enn forventet på å få vaksiner nå som krisen er total i et av de største produsentlandene, India.