Det viktigste først

Vi kan ikke miste tid på å tegne kart. Vi må handle for framtida. Når dette er på plass kan vi i ro og mak diskutere fylkesgrensene, men ikke før.

TORE O. SANDVIK, fylkesordfører i Trøndelag (Ap)

Vi er på vei ut av en pandemi, og vi skal gjennom et krevende grønt skifte med stort behov for satsing på grønn teknologi og en knallhard satsing på å få flere lærlinger og flere til å fullføre videregående. Ressurser til disse satsingene må på plass før man bruker store ressurser i form av penger, tid og administrasjon på nye runder med fylkesstruktur.

Jeg forutsetter at en ny regjeringen vil fullfinansiere og gi et kraftig løft i de økonomiske rammene til disse viktige satsingene, før det bør brukes store ressurser på å splitte opp fylker. Etter åtte år med Høyre og ut av pandemien, må det være vanlige folk sin tur – ikke karttegnerne, konsulentene og statsbyråkratenes tur.

Vi har ikke tid eller råd til å senke farten i det grønne skiftet, øke gjennomføringen i videregående og utdanne flere lærlinger og fagarbeidere.

Kollektivtrafikken blør milliarder av kroner i de store byene etter pandemien, det står store klimasatsinger innen både bygg og persontransport til havs i kø, som mangler ressurser - og arbeids- og næringsliv skriker etter flere fagarbeidere.

Da kan vi ikke miste tid på å tegne kart. Vi må handle for framtida. Når dette er på plass kan vi i ro og mak diskutere fylkesgrensene, men ikke før.

Å tegne kart skaper ikke flere lærlingeplasser, hjelper ikke flere gjennom skolen eller gir de nødvendige teknilogigjennombruddene for utslippsfrie, norske hurtigbåter med enormt eksportpotensiale og norske industriarbeidsplasser i disktriktet.

Vi trenger flere lærere, flere sykepleiere, flere innen omsorg og et løft for lavlønte. En ny regjering har det travelt med dette etter tapte år under Høyre.

Vi må prioritere det viktigste først. En ny start for Norge, ut av pandemien og gjennom det grønne skiftet. Nå må det være vanlige folk sin tur.