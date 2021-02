Kommentar

Bare dyr føder alene

Av Shazia Majid

MOR NEDPRIORITERES: Norge trenger flere barn, sier myndighetene. Samtidig som fødsel-og barselomsorg er blitt skrelt til beinet. Det blir ikke flere barn av slikt. Foto: THOMAS ANDREASSEN

Hurtigtesting av far er bare et lite plaster på såret. Når problemet er mye større – nemlig langvarig nedprioritering av barselomsorgen.

Flere kvinner har måtte føde alene under coronapandemien. Det er ikke pandemien som er problemet. Den har bare avslørt hvor ille det egentlig står til med fødsel- og barselomsorgen i Norge.

For all del, det er fint om far nå kan slippe inn hos mor og barn ved å ta en hurtigtest som viser at han ikke er coronasmittet. Vi tar de seiere vi får. Alle forstår at vi må hindre smitte på føde- og barselavdelingene. At helsepersonell skal skånes.

Men, i bunn er det jo ikke dette det handler om. Det handler om at fødsel- og barselomsorg har vært en salderingspost i årevis. Og da pandemien kom, ble konsekvensene av dette så altfor tydelige.

Ja, det er naturlig å føde. Men det er bare dyr som føder alene. Vi mennesker skal ikke gjøre det.

Det førstnevnte er kronargumentet når kvinner kritiserer sider ved den institusjonaliserte svangerskaps- og barselomsorgen i Norge. Det sistnevnte er kunnskap ført fra kvinne til kvinne i generasjon etter generasjon.

Denne forskjellen mellom fysiologi og følelsesliv, mellom rå natur og trygghet gjennom omsorg.

Det grunnleggende menneskelige ble likevel umulig for flere fødende kvinner under pandemien. De ble nødt til å føde og/eller være i barsel uten det mennesket som gir dem mest trygghet i hele verden – barnets far eller en annen de står nærmest.

Da jeg vokste opp og en kvinne fødte barn, hørte jeg alltid andre kvinner si at den fødende hadde lurt døden. Så dramatisk er fødselen for mange. Mer dramatisk er den selvsagt i fattige land, hvor mange kvinner faktisk dør i fødsel.

Nesten ingen kvinner eller barn dør i fødsel her hjemme. Men det er så underspilt i Norge hvor rystende en fødsel også kan være.

Bent Høie skriver i en kronikk i dag at fødsel er noe av det største man kan oppleve i livet. Og det er sant, men det er ikke hele sannheten. For mange er å føde sitt barn både et vidunder og en traume. Ja, det er naturlig å føde, men det er også naturlig å dø. Vi forteller ikke døende at de skal bite tennene sammen.

Norske kvinner må føde flere barn. Vi hørte det senest da Erna Solberg la frem perspektivmeldingen forleden. Men mor kan bare ha det så godt.

Det var jo hun som ville ha likestilling må vite. Det skapte et samfunn hvor både menn og kvinner må jobbe. Og storfamilien er borte, det samme er kvinnefellesskapet, det er ingen som kommer med barselgrøt lenger.

Det er færre som ser den nybakte mammaen som lider av akutt søvnmangel, har fått brystbetennelse, ikke får ammet, gråter når babyen gråter.

Enkelte kvinner har fått det for seg at fordi fødsel er naturlig, så finnes ingen barseltid, ingen vonde sting, ingen etterrier, ingen nederlag. Det blir liksom en bagatell i det store og det hele at fødselsdepresjoner har økt under pandemien.

Vi lider alle sammen under pandemien. Men, noen lidelser kunne vært unngått, om vi hadde tatt fødsel- og barselomsorgen med det alvoret det fortjener.

For blir du syk under fødsel blir du ofte liggende alene. På observasjonsposter rundt om er det firesengsrom. Far kan sove på en stol bak forhenget, men det kan han jo ikke nå, for nå er det coronastengt for ham inne på fødeavdelinger rundt om.

De friskeste fødende innlosjeres på familierom, men de har vi ikke så mange av, for det var jo ikke med tanke på familierom man bygde sykehus i gamle dager. Så da må du hjem, jo før jo bedre, helst innen timer etter fødselen.

De fødende er den friske delen av dem som blir innlagt på sykehuset. Men fødsel er akutt og medisinsk. Omsorgen ser man på hverken som akutt eller medisinsk, derfor er det ikke så viktig del av tjenesten offentligheten skal gi.

Skal helseforetak spare penger er det derfor barselomsorgen som skrelles. Jo mer som skrelles, jo lenger må gråtende kvinner ligge på familierommet på barselhotellet og lure på hvordan de skal amme den nyfødte.

For ikke å snakke om fødeavdelinger og barselposter som er lagt ned. Og kvinner som har født i biler og ambulanser.

De som har vært heldige og rukket frem har gjerne kommet til overfylte føderom, hvor overarbeidede jordmødre har løpt mellom fødende kvinner.

Og så lurer man på hvorfor hver sjette nybakte mamma har fått psykiske plager etter fødsel. Hvorfor slike plager har doblet seg de siste årene. Og hvorfor det er verre enn verst under pandemien.

Nei, det er ikke fordi dagens likestilte kvinner er persilleblad, sammenlignet med kvinner i «gamle dager». Det er fordi den offentlige barselomsorgen svikter, har gjort det lenge, og det kan den ikke gjøre. Det har vi ikke råd til. I alle fall om vi skal friste norske kvinner til å få flere barn.

Men, det er klart det er vanskeligere å snu skuten, når det handler om systematisk nedbygging over tid. Vil hurtigtester gi partner mer tilgang på barsel når problemet er at det er mangel på familierom?

Det sitter langt inne å bevilge de pengene som trengs for å ha et godt nok fødsel- og barselomsorg. Da er det enklere å tilby et lite plaster på såret. Det vil antagelig stanse det opprøret vi ser nå.

Jeg håper ikke det, jeg håper opprøret tiltar.

For det er noe paradoksalt over at samfunnet på den ene siden er avhengig av at kvinner føder flere barn og er i arbeid, men ikke vil gjøre nok med konsekvenser av begge kjønn i full jobb. Fødsel- og barselomsorg er det offentliges ansvar.

Da holder det ikke med lav mødredødelighet. Vi må også gjøre livet levelig for fødende og nybakte mødre.