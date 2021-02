Kommentar

Baneheia-saken gjenopptas: Justismord?

Av Yngve Kvistad

NY VURDERING: Baneheia-dømte Viggo Kristiansen får gjenopptatt saken i en ny domstol. Foto: Fridtjof Nygaard

Gjenåpningskommisjonen frikjenner ikke Viggo Kristiansen. Selv mener han at han er uskyldig dømt. Nå får han en mulighet til å bevise det.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

For alle berørte i denne grufulle kriminalsaken er det nå tilbake til start. Det blir krevende. Mildt sagt. Ikke minst for de pårørende som har måttet leve med opprivende påminnelser i to tiår. Nå skjer det igjen.

Samtidig har en presumptivt uskyldig mann sittet i fengsel halvparten av sitt liv.

Etter hvert som tiden har gått, spekulasjoner om sentrale beviser er blitt fremmet, og stadig flere har stilt legitime spørsmål om tvilen noen gang kom ham til gode, har Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker ved flere anledninger vurdert om hans tilfelle bør prøves på nytt.

Fem ganger har de sagt nei. Like mange ganger har de etterkommet Kristiansens begjæring om å se på saken på ny.

Nå som endelig vedtak er fattet, har Gjenopptakelseskommisjonen oppfylt sitt mandat. Selv om politi og påtalemakt er misfornøyd med utfallet, kan det vanskelig hevdes at kommisjonen ikke har ytt saken rettferdighet.

Kristiansens forsvarerteam har gjort sitt beste for å plukke den opprinnelige dommen fra hverandre. De mener det eneste den beviser er at domfelte er utsatt for tidenes justismord. Helt siden han ble arrestert har Viggo Kristiansen blånektet for å ha vært involvert i de grufulle drapene. Den konsekvente avvisningen er tolket som subjektiv bekreftelse på at han snakker sant.

Det er uansett et faktum at det ikke finnes noen direkte beviser som plasserer Kristiansen i Baneheia på drapstidspunktet.

Viggo Kristiansen ble dømt til lovens strengeste straff fordi kameraten Jan Helge Andersen, ifølge dommen, identifiserte ham som hovedmann. Kommisjonen reiser nå tvil om Andersens troverdighet.

Mens DNA-spor knyttet Andersen til ett av ofrene og til åstedet, er et annet DNA-funn så upresist at det er sammenfallende med halvparten av Norges mannlige befolkning. Det eneste det sier, kanskje, er at ugjerningen ble begått av to menn.

På grunn av et samlet bevisbilde i saken, ble Kristiansen imidlertid funnet skyldig. Her har retten vektlagt flere ting, også forhold som først og fremst speiler hans såkalte profil, men som ikke knytter ham mer konkret til åstedet i Baneheia.

Blant annet handler det om tidligere overgrep mot barn, som Kristiansen hadde innrømmet å ha begått. I politiets beslagsrapport fra bopel i 2000 beskrives også omfattende funn av eksplisitt materiale med «perverst innhold», som det het i et skriv fra statsadvokaten.

Viggo Kristiansen har sittet inne i mer enn 20 år. Rent teknisk kunne han uansett blitt satt fri om syv måneder. Men etter det NRK erfarer har Kriminalomsorgen ved Ila fengsel og forvaringsanstalt ment at han fortsatt bør sitte inne. Faren for at han vil begå nye lovbrudd er for stor, ifølge de sakkyndige som har vurdert Kristiansen.

Selv har han ikke ønsket å søke om prøveløslatelse, fordi det ville implisere innrømmelse av skyld. Ifølge NRKs opplysninger har han heller ikke vært villig til å delta i noe behandlingsopplegg i regi av fengslet.

De to instansene har ingen ting med hverandre å gjøre, men det er unektelig et paradoks at den ene mener at dommen mot Viggo Kristiansen er feilaktig fundert, mens den andre mener han er så farlig at han bør sperres inne lenger enn lovens maksimumsstraff.

Rettssikkerhet er en krevende øvelse.

For enkelte synes det også krevende å holde en anstendig tone i den offentlige samtalen om denne saken. Som er vanskelig nok, på flere nivå, også fordi den er så vond for så mange.

De skjendige drapene på to uskyldige barn er i seg selv så grufulle at det er lett å la fordømmelser hagle i alle retninger. Det er ingen tjent med. Alle ønsker at rettferdighet skal skje fyllest. Da bør noen hver tenke over hva man bidrar med i debatten.