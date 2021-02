Leder

På vei mot renteøkning

ÅRSTALE: Sentralbanksjef Øystein Olsen på vei til å holde sin årstale tidligere i februar. I år skjedde dette digitalt, fra Norges Bank. Foto: Berit Roald

Rekordlav rente er ingen ny normaltilstand i norsk og internasjonal økonomi. Spørsmålet er når den første renteøkningen kommer.

Flere av de største norske bankene forventer at Norges Bank vil heve styringsrenten allerede i år. Selv om usikkerheten er stor bør alle forberede seg på at boliglånsrenten vil stige i nær fremtid. Når styringsrenten gradvis heves vil bankene følge etter.

I årsmøtetalen 18. februar viste sentralbanksjef Øystein Olsen til at rentekuttene har gitt husholdningene mer å rutte med. De økonomiske konsekvensene av coronapandemien har slått svært ujevnt ut. Mange er blitt arbeidsledige og andre frykter for å miste jobben. De som har sikre jobber har imidlertid kunnet spare i krisen, rett og slett fordi det har vært færre muligheter til å bruke penger.

En historisk lav rente har bidratt til en urovekkende sterk økning i boligprisene. Både banker og eiendomsbransjen regner med at prisoppgangen vil fortsette i år. Øystein Olsen sier at vedvarende lave renter gir risiko for “finansielle ubalanser”. I Norge kommer dette særlig til uttrykk i en sterk vekst i boligprisene, og i økt gjeldsbyrde for husholdningene. På sikt er ikke dette bra, verken for samfunnsøkonomien eller den enkelte.

Norges Bank har gjort det klart at de ikke ønsker å sette opp styringsrenten før landets økonomi er i solid bedring etter det store tilbakeslaget i fjor. Det er tidligere blitt antydet at den første renteøkningen kan komme i første halvår 2022.

Det kan skje tidligere, hvis tydelige tegn på en normalisering kommer før Norges Bank antok i desember. Usikkerheten er knyttet til smittetall og restriksjoner. Hvis den voksne befolkning er blitt vaksinert i løpet av andre kvartal er det mulig at også økonomien kan friskmeldes tidligere enn forventet.

Nordeas økonomer har tidligere sagt at Norges Bank kan bli den første sentralbank i verden som øker renten. Banken tror det skjer i desember, men holder muligheten åpen for en renteoppgang i september. Danske Bank tror en renteheving kan komme i september. DNB Markets antyder at den første justeringen kommer i årets siste måned og at det vil komme ytterligere tre renteøkninger i 2022 til 1 prosent. Selv om det skulle skjer vil renten fortsatt være lav, sett i et historisk perspektiv.

Det neste rentemøte i Norges Bank er 18. mars. Da kommer det også en rapport om den økonomiske utviklingen. Uansett må de som nå tar opp boliglån ta høyde for at renten snart blir høyere enn i dag. Det vil være et tegn på at det går bedre i norsk økonomi.