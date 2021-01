PERSONLIG ØKONOMI: – Barnetrygden er der for at du skal ha litt færre bekymringer, skriver Lene Drange. Foto: Janne Møller-Hansen

Debatt

DEBATT1: Bruk barnetrygden din

Når ble det kontroversielt ikke å spare hele barnetrygden?

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

LENE DRANGE, økonom, forfatter og programleder i Luksusfellen

Min samboer og jeg har en datter på snart ett år, og det har medført at jeg det siste året møtt mange andre nybakte foreldre på helsestasjonen, i corona-vennlige barselgrupper og i kvinnefora på nett. Her og på mine sosiale medier har jeg fått diskutere den overveldende opplevelsen det er å få barn, men også spørsmål om barn og økonomi: Kjøpepresset fra babybutikkene, og ulike meninger og råd om hva man trenger av utstyr.

Men er det én ting alle virker å være enig i, så er det at foreldre skal spare hele barnetrygden, slik at barnet kan bruke dette som egenkapital når hun eller han skal inn på boligmarkedet. Det sterkeste presset av dem alle er altså presset om å sette av hele barnetrygden, selv om det tvinger deg til å dra kredittkortet i slutten av måneden.

les også Småbarnsfar Ropstad tjener på egen politikk: Barnetrygden økes med 3600 kroner

Til og med deltakerne jeg møter som ekspert i «Luksusfellen» velger å gjøre dette. For hvis ikke de plasserer tusenlappen fra myndighetene i et globalt barnefond slik at det vokser og gror til den dagen pjokken blir myndig, sitter de igjen med følelsen av å være en dårlig forelder. Det sjokkerer meg.

For mange går økonomien rundt også uten barnetrygden, men ofte er vi som får barn i en livsfase der vi har en presset økonomisk situasjon fra før. Det kan være du har kjøpt større bolig og fått høyere lån, nettopp har anskaffet familiebil, eller må ta ulønnet permisjon på grunn av manglende barnehageplass. Nye utgifter gjør at det ikke alltid rom for å sette av hele barnetrygden, og det må være greit.

En journalist kommenterte at jeg var veldig kontroversiell som mente dette, at dette var å gå mot strømmen! Jeg er selvfølgelig en stor tilhenger av sparing og å ha kontroll på egen økonomi. Jeg skriver om dette i boken min, og snakker daglig med følgerne mine på sosiale medier om det. Men når du skammer deg hvis du ikke spare hele barnetrygden, har det gått for langt.

Min oppfordring er å sette av så mye penger som du har lyst og anledning til, og ta for all del utgangspunkt i egen økonomi når du skal finne ut hvor mye du vil prioritere å spare. Vi setter også av en sum hver måned i et fond til datteren vår, men nei, hun skal ikke få hele egenkapitalen til sin første bolig. Og skulle vi ha behov for det, kan det til og med hende at vi bruker noen av disse pengene hvis hun en gang skal få bunad eller ta lappen.

les også Lene Drange: – Noen sleazy menn som mener en streng dame er pirrende

En annen grunn til det er at hun både kan og bør spare store deler av egenkapitalen selv. Jeg har bare ett års erfaring med oppdragelse, men er det en ting jeg har lært med etter x antall programmer og utallige henvendelse på sosiale medier, er det at den økonomiske oppdragelsen er viktig.

Det er viktig å lære hvor pengene kommer fra, at vi må jobbe for dem og forstå verdien av dem. Ikke at mor og far har snudd på krona og tatt opp kreditt for at barnet på 18-årsdagen skal få egenkapital dalende i fanget som en selvfølgelighet.

Jeg tror ikke det er mye lærdom i det. Jeg tror heller ikke det er riktig prioritering av pengene i en fase av livet med høye utgifter. Barnetrygden er der for at du skal ha litt færre bekymringer i denne perioden.