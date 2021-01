VIKTIG VAKSINE: – Mennesker i dette landet vil få alvorlig sykdom også i 2021. Fedre vil få hjerteinfarkt og bestemødre vil dø av kreft. Det er brutalt, men det betyr ikke at det er vaksinen som forsaket sykdom og død, skriver Jannike Arnesen. Foto: PRIVAT

Blir du anbefalt å ta vaksinen, så ta den

Vaksinemotstandere og trollfabrikker vil gjøre det de kan for å underbygge sin irrasjonelle motstand mot vaksiner. Men ikke la deg skremme!

JANNIKE ARNESEN, sykepleier Kristiansand

«Tor (55) fikk hjerteinfarkt dagen etter han tok ny coronavaksine». «Sykepleier (23) fikk Lupus fire uker etter vaksinestikket.»

Dette er potensielle overskrifter vi må være forberedt på å se utover våren. Spesielt i sosiale medier vil slike poster trolig florere. Vaksinemotstandere og trollfabrikker vil gjøre det de kan for å underbygge sin irrasjonelle motstand mot vaksiner.

Men ikke la deg skremme av overskriftene over, og la meg vise deg hvorfor:

7273 menn fikk i 2018 akutt hjerteinfarkt. Cirka det samme vil skje i 2021, men forskjellen er at mannfolka trolig vil være vaksinert.

1 av 1000 i Norge får den autoimmune sykdommen Lupus. Forekomsten er størst blant kvinner. Også i 2021 vil damer i dette landet få lupus, forskjellen er at de trolig vil være vaksinert.

Vi vet ikke absolutt alt om coronavaksinene, men vi vet at de er testa i det vide og det brede, og at de i Europa som kan aller mest om legemiddelgodkjenning, har godkjent den for bruk.

Hver eneste dag gjør du og jeg ting som medfører risiko. Hvor mange ganger har du for eksempel tatt en Ibux? Blant kjente, men sjeldne, bivirkninger av Ibux finnes for eksempel astma, nyreskade, munnhulebetennelse og hørselskade. Vi setter oss i bilen og kjører, selv om vi ikke er 100 prosent sikre på at det ikke har skjedd noe med bremsene over natta. I januar vil flere av oss bo steder der det finnes holke, men vi vil likevel bevege oss ut på glatta.

Å ta den godkjente vaksinen vil bidra til å redusere alvorlig sykdom og død. Jeg har selv sett hvor alvorlig syke pasienter med Covid-19 kan bli.

Mennesker i dette landet vil få alvorlig sykdom også i 2021. Fedre vil få hjerteinfarkt og bestemødre vil dø av kreft. Det er brutalt, men det betyr ikke at det er vaksinen som forsaket sykdom og død.

Så ikke lik og del innleggene du kommer til å se på Facebook utover senvinteren og våren. Og er du blant dem som blir anbefalt å ta vaksinen, så gjør det. For husk at det å leve, selv i trygge Norge, medfører risiko.