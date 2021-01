Kommentar

Livet etter corona

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Hva nå, 2021? Kommer vi til å stå tett i tett på konsert og synge igjen? Klemme venner og bekjente? Håndhilse? Mange er spent på hva livet etter corona vil by på. Bildet er fra Bhopal, India før nyttårsfeiringen. Foto: SANJEEV GUPTA / EPA

Pandemien har forandret oss. Noe er til det bedre, men en god del av våre nye vaner bør havne på historiens skraphaug.

Når jeg ser på tv, tar jeg meg stadig i å reagere på hvor tett folk står. De både klemmer og tar på hverandre, og det er ingen Antibac å se. Ooops, app, app, app... Tenk å oppføre seg så uansvarlig!

Aha, det er jo tatt opp FØR corona, kommer jeg med ett på. Og puster lettet ut. Men jeg vet ikke helt om jeg liker denne nye meg.

Noe av det siste jeg husker av sosiale utskeielser før landet stengte ned, var å stå sild i tønne med to tusen andre på konsert med et skotsk band som med god margin har passert toppen av sin karriere. Salen var som en badstu, og jeg kan fortsatt føle dråpene som sirkulerte i lufta da den grånende forsamlingen gaulet med på de mest allsangvennlige refrengene.

Hva nå, 2021? Kommer vi til å stå tett i tett på konsert og synge igjen? Klemme venner og bekjente? Håndhilse? Og det som verre er?

Måtte svaret bli et entydig og rungende ja. Når folk blir spurt hva de savner mest, er det gjerne det å klemme. Det er ikke uten grunn at det er utviklet egne robotkjæledyr for demente pasienter på sykehjem. Kroppskontakt er en viktig del av det å være menneske, så vel som dyr.

Samtidig er det forbausende hvor kjapt vaner endres. Da de første anbefalingene om å ikke håndhilse kom, syntes jeg det var både tåpelig, uhøflig og rart. Men det tok ikke lang tid før det var utenkelig å strekke fram hånda. Jeg hilser dog ikke med albuen. Ett sted går grensen.

Noe så enkelt som rene hender har vist seg å være det mest effektive våpenet mot smittespredning. For enkelte godt voksne menn har det vært den største øyeåpneren etter metoo. Bedre håndhygiene kan vi med fordel beholde. Men den unorske og fremmedgjørende vanen med å bruke munnbind håper jeg forsvinner like fort og sporløst ut av vår kultur som den kom.

For den norske gullkorteliten har den nye hverdagen fortonet seg ganske annerledes. I noen miljøer har det vært slik at man møter flest kjentfolk på flyplassen. Når det gjelder å fly for å delta på et kort møte, ligger Norge i verdenstoppen. Der har digitale møter vist seg å være et effektivt og klimavennlig alternativ. Penger spart er det også.

For de fleste er det kanskje den utbredte bruken av hjemmekontor som har endret hverdagen mest. Selv på arbeidsplasser der man følte seg uglesett om man ville jobbe hjemme en dag, er det ettertrykkelig bevist at man må ikke sitte på kontoret for å få jobben gjort.

Men den kanskje aller viktigste erfaringen er likevel at fysiske møteplasser er undervurdert. Tilstedeværelse og det å snakke med folk ansikt til ansikt har en større verdi enn vi har trodd. Kontoret er ikke bare et sted å jobbe. Det er et sted å samhandle. Noe viktig forsvinner over en skjerm. Korte møter, ja, men julebord, seminarer og lønningspils på Teams? Aldri mer.

Selv om pandemien har gjort det krevende å drive mange virksomheter, har det også blitt en hvilepute. På mange restauranter må man bestille mat på en app, og hotellfrokost har mange steder blitt forvandlet til flymat. Tørt og tamt og pakket inn i plast.

Der man før brukte miljøet som et påskudd for å droppe renhold på hotellrommene, er det nå pandemien man viser til. Noen ganger kan man lure på om det er økonomi, og ikke smittevern, som er hovedmotivasjonen for å avvikle service. Det øker ikke lysten til å legge igjen penger.

2020 har vært et godt år for pekefingermennesker, nabolagsmoralister og selvutnevnte smitteverneksperter. Mye er sagt og skrevet om andre som ikke vil stå seg særlig godt i ettertiden. De få som fortsatt husker krigen kan nok fortelle ett og annet om hva frykt gjør med mennesker – på godt og vondt.

Å kalle alle andre for egoister har vært og er fortsatt en kjærkommen aktivitet. Det er alltid «de andre» som har skylden for at smitten sprer seg.

Lenge har store deler av landet snakket som at corona er noe bare uforsiktige folk der nede i Oslo blir rammet av. På tampen av året er det mange andre byer og kommuner som får kjenne at viruset rammer blindt, og ikke nødvendigvis rettferdig.

Men det spørs om det er nok til å lære at de andre – det kan være både deg og meg.