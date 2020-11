SOSIAL KONTROLL: – Personlig ønsker jeg å være en del av et fellesskap som med god samvittighet kan si at det forsøker å forhindre de grove problemene jeg har pekt på, og som alltid prioriterer de svakeste, skriver Laial J. Ayoub. Foto: Siw Pessar

Vi må gjøre mer for friheten

Kampen for frihet fra æresvold og sosial kontroll må du kjempe selv, men fellesskapet må gjøre mer for at det skal bli lettere.

LAIAL JANET AYOUB, forfatter av boken «Min vei til frihet»

For noen er frihet en selvfølge, for andre er frihet noe som må kjempes fram. Dette gjelder ofre for negativ sosial kontroll, som trenger all den støtten de kan få. Selv om de må ta kampen for egen frihet selv, er det vanskelig å vinne den hvis ikke myndighetene bidrar effektivt. Så lenge fellesskapet ikke gjør det, er vi alle med på å svikte de svakeste i samfunnet.

Norge har i dag ingen oversikt over hvor stort problemet med negativ sosial kontroll er. Vi vet heller ikke hvor mange som utsettes for æresvold og æresrelatert drap fordi politiet og andre myndighetene ikke koder for dette i sine systemer. Dermed finnes det ikke statistikk på hvor ofte slike forbrytelser skjer. I boken «Min vei til frihet» forteller jeg om hvor viktig det er å ha oversikt over hvor mange slike saker vi egentlig har i Norge årlig. Inntil vi får det, er det all grunn til å tro at mange gjerningspersoner går fri og at mørketallene er store.

En annen viktig årsak til at det haster å få på plass slike koder, er at ofre for æresvold vil bli tryggere på at myndighetene forstår hva de utsettes for, og at de vil blir tatt på alvor om de anmelder. Det vil skape en nødvendig og etterlengtet tillitsøkning.

Siden æresvold er skambelagt, vil de færreste snakke om det de er utsatt for, dersom de ikke føler seg ivaretatt og sikre på at mottaksapparatet har nok kunnskap, og at det vil tilby riktig form for hjelp. Av egen erfaring vet jeg at det er vanskelig å være åpen om negativ sosial kontroll og æresvold, særlig overfor politiet, fordi man er redd for at situasjonen hjemme vil eskalere når gjerningspersonene får vite at man har oppsøkt hjelp.

Når man i tillegg vet at politiet ikke kan kode situasjonen riktig, og man tidvis også møter et system som ikke har en oppdatert forståelse av situasjonen, blir skrittet ut av en destruktiv og farlig relasjon for vanskelig. Man ender da opp med å kjempe alene for sin egen overlevelse.

Ifølge FN blir omtrent 5 000 kvinner i verden drept av mannlige familiemedlemmer hvert år fordi de angivelig har brakt skam over familien sin. Tallet er svært usikkert, og helt sikkert underrapportert.

Uten en oversikt over hvor mange det er som utsettes for æresvold og æresrelatert drap i Norge, vil politikerne våre heller ikke kunne utvikle en politikk som er i stand til å møte utviklingen. I dag ligger problemet et hestehode foran lovene i landet vårt, og slik kan vi ikke fortsette å ha det. Derfor spør jeg: Hvor lenge skal vi fortsette å ha øynene lukket for et problem som vi vet eksisterer, men som vi ikke vet omfanget av?

Dette fører meg over på et annet stort problem som vi sliter med i Norge: Hvor mange barn blir tatt ut av Norge av en forelder uten at den andre forelderen samtykker til det? Hva skjer med disse barna, og hva gjør myndighetene for å stoppe trafikken?

Jeg har selv vært i kontakt med flere kvinner i Norge som har mistet barna sine på denne måten. Fedrene har tatt de små med seg til sine hjemland, og myndighetene sliter med å få barna det gjelder tilbake til Norge. Dette er ikke et nytt eller ukjent fenomen. De kvinnene jeg har snakket med, forteller også at de har kjempet i flere år uten å lykkes med å få barna sine tilbake. Nå er det på høy tid å gi disse kvinnene, og alle dem som frykter at det vil de vil rammes neste gang, en håndstrekning.

I boken kommer jeg med et forslag som jeg har nevnt for flere politikere tidligere, uten at jeg kan se at det har bidratt til noen endring: Vi må etablere et system som gjør at begge foreldre må godkjenne at et felles barn reiser ut av landet. Mangler en slik godkjennelse, må den av foreldrene som forsøker å ta barnet med seg, stoppes på avreisestedet.

Det er en utrolig vond følelse å sitte hjemme og vite at den andre forelderen planlegger å reise til et annet land med et eller flere av barna. Man vet at de neppe vil komme tilbake, og man føler seg hjelpeløs fordi systemet, slik det fungerer i dag, ikke kan sette noen effektiv stopper for dette. Jeg vet selv alt om frykten for at noe slikt kan skje deg, og det mangler heller ikke på saker i Norge der frykten enhver forelder vil føle ved tanken på at noe slikt skulle skje, har blitt virkeliggjort.

Det er også grunn til å tro at problemet vil eskalere i fremtiden siden vi nå har tillatt folk å ha dobbelt statsborgerskap. For hvordan skal man få barnet tilbake til Norge dersom det også er statsborger i det landet det har blitt tatt med til?

En kvinne jeg fulgte over en periode, brukte hele to år med sin advokat på å få sin sønn tilbake fra Irak. I hele denne perioden hadde hun ingen kontakt med sønnen sin, fordi faren – som hadde tatt ham med til sitt opprinnelsesland – ikke tillot det. Er det rettferdig at vi lar en fem år gammel sønn miste kontakten med moren på denne måten, slik at han vokser opp uten å få muligheten til å kjenne henne, når vi vet at vi kan gjøre mer for å forhindre at slike situasjoner oppstår?

Frihet handler ikke bare om å kunne kle seg slik man vil eller ta den utdanningen man ønsker. Frihet er også å vite at man har det trygt i det landet man bor i, uten å måtte leve med frykt for en eskalering av den æresvolden man utsettes for, enten den er fysisk eller psykisk, eller for at man skal miste barnet sitt og aldri få se det igjen.

Per i dag kan jeg med trygghet si at vi i Norge ikke gjør nok for alle dem som rammes av disse ugjerningene. Vi vet at det er utrolig få anmeldelser som leveres inn til politiet, nettopp fordi den utsatte frykter for eget liv og dermed ikke tør å oppsøke myndighetene, særlig når de vet at politiet mangler ressurser og kompetanse.

Mange politikere er flinke til å verbalt fordømme de handlingene jeg snakker om, men om vi ikke gjør mer, har vi tapt! Vi har kapasiteten, ressursene og midlene til å gjøre en forskjell. Det er heller ikke mangel på forslag for å forbedre systemet. Derfor sier jeg: Nå er det handling som teller!

Personlig ønsker jeg å være en del av et fellesskap som med god samvittighet kan si at det forsøker å forhindre de grove problemene jeg har pekt på, og som alltid prioriterer de svakeste, også på dette området.

Publisert: 18.11.20 kl. 17:14

