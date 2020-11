Kommentar

Støres skattepine

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Foto: Roar Hagen

Skatt er Ap og Høyres største kranglesak, men skal de vinne valg må de tilnærme seg hverandre. Er Ap blitt høyresidens gissel?

I debatten kan man lett få inntrykk av at skillelinjene i norsk politikk går mellom Ap og Høyre. På høyresidens iherdige spinndoktorer høres det ut som Aps skattepolitikk vil gjøre det plent umulig å skape arbeidsplasser og drive bedrifter her til lands.

Fra den andre siden er det hakk i plata om regjeringen som prioriterer skattelette til de rikeste fremfor velferd. De to partiene har også all interesse av å fremstå som motpoler og hovedkonkurrenter. Til et visst punkt.

De årene Erna Solberg har styrt, har hun gitt om lag 30 milliarder i skattelettelser, noe venstresiden sjelden unnlater å påpeke.

Derfor vakte det en viss oppstandelse at Ap ikke vil reversere dette i betydelig grad. Det samlede skatte- og avgiftsnivå for folks inntekter vil være uendret fra dagens nivå neste år. Også selskapsskatten skal forbli på 22 prosent, men formuesskatten skal økes med syv milliarder.

Til gjengjeld vil de legge inn en omfordelende effekt. De med alminnelig eller lave inntekter får skattelette, mens de med høyere inntekter må skatte mer. Arbeiderpartiet utlovet også en avgiftsgaranti: Skal en avgift økes, skal en annen avgift senkes.

Men utakk er som kjent verdens lønn. Lovordene har ikke akkurat stått i kø for Aps skatteopplegg. «En kjemperegning», ifølge Høyre. «Uansvarlig», sier SV, som kaller dette stø kurs fra Erna Solbergs regjering. Hanna Gitmark i Tankesmien Agenda mener det er synd at Ap verken vil gjeninnføre arveavgift eller se på eiendomsbeskatningen. Nyvalgt AUF-leder Astrid Hoem vil ha tøffere skattepolitikk fra moderpartiet. Hun skjønner ikke hvorfor de voksne ikke våger å gå til valg på skatteøkning.

Men unntak fins. «Ap har lært», skriver Trygve Hegnar på lederplass i Finansavisen, men det varmer nok ikke hjertene på Youngstorget.

Ap har åpenbart et skatteproblem.

Skattepolitikken må skille seg fra Høyre, men ikke så mye at det skremmer velgerne. Vi så eksempelvis at Stoltenberg-regjeringen ikke avvek mye fra skattenivået som ble lagt av forgjengerne i Bondevik 2-regjeringen. SV og Rødt frykter at det også vil skje nå, og at man ikke ønsker eller evner å reversere de borgerliges skattelettelser. SVs Kari Elisabeth Kaski mener Ap «holdes som et gissel av høyresidens skattepolitikk». Rødts nestleder Marie Sneve Martinussen sier til Klassekampen at høyresiden på den måten styrer retningen på samfunnet.

Ap har alltid vært redd for skremslene fra høyresiden om at de er næringsfiendtlige. For Ap er det viktig å ha en troverdig politikk for næringslivet. Sannsynligvis vil coronakrisen forsterke dette. Det er privat sektor som har fått den største smellen med arbeidsledighet og konkurser, og det er naturlig at man er redd for å påføre flere kostnader enn nødvendig.

Dessuten har Ap en dårlig historikk med skatt. Evalueringen av den famøse valgkampen i 2017 har pekt på løftet om 15 milliarder i økte skatter som en viktig årsak til at det gikk så galt som det gikk. Konklusjonen var at skal man øke skattene må det være særdeles godt begrunnet. Løfter om økt velferd er ikke konkret nok.

Den slags skrupler har ikke Aps venner på rødgrønn side. SV og MDG vil presentere sine alternative budsjett de neste dagene. Rødt har allerede sagt at de vil å øke skattene med 30 milliarder. Om det er i nærheten av nok til å dekke opp deres valgløfter, er et annet spørsmål. Dessuten lar de neppe næringslivets utfordringer ta fra dem nattesøvnen.

Den lille haken med Aps nøkterne skatteopplegg er at inntektene til staten ikke øker i særlig grad. Men det stopper ikke Ap i å bruke penger, noe også det nye partiprogrammet bærer preg av. I sitt alternative budsjett legger de opp til å bruke 14,7 milliarder mer oljepenger enn regjeringen. Vel å merke FØR regjeringen har forhandlet med Frp. Milliardene vil få bein å gå på der også.

Der blir de reddet av viruset. Coronasituasjonen har gjort det enklere for alle partier å ikke prioritere, men skru opp kranene på oljefondet. Nå må det sies at politikerne har snakket mer om behovet for å stramme inn pengebruken enn de faktisk har strammet inn de siste årene.

Høyre er kjepphøye, men har selv et lignende problem. Erna Solberg var kjapt ute med å avlyse skattelettelsene som Høyres landsmøte vedtok. Men der skattetrøtte høyrevelgere ikke har så mange andre steder å snu seg, blir Ap overbydd fra alle kanter.

Trøsten er at velgerne kan vise seg å være mer begeistret for Aps skattepolitikk enn det samarbeidspartiene er.

Publisert: 16.11.20 kl. 10:02

