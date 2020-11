EGO-FOKUS: – Er selvrealisering toppen av lykke og er vi alle vår egen lykkes smed, spør Elin Sofie Rabbevåg. Foto: Olav Aase.

Debatt

«Selvet» er vår tids religion

Er det bare meg, eller er det flere som begynner å bli mette av alle selvbiografiene som utgis?

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

ELIN SOFIE RABBEVÅG, musikkterapeut/artist

Selvbiografer er i vinden som aldri før. Det virker som «alle» skal gi ut bøker om dagen, enten man er blogger, idrettsstjerne, skuespiller, næringstopp, programleder, you name it...

De troner på bestselgerlistene, og leserne får tilsynelatende aldri nok. Hvem vil vel ikke la seg inspirere av kjendisene til å nå sine drømmer og fulle potensiale? Historiene kretser ofte rundt det samme temaet: livet som en reise, angst, nervesammenbrudd og drømmer som mot alle odds til slutt lar seg realisere.

I likhet med selvhjelpslitteraturen skaper denne type litteratur lett en forestilling om at man selv kan kontrollere sitt liv og sine valg. «Selvet» er vår tids religion, det skal dyrkes og hedres. Motgang er visst noe positivt som gjør deg sterkere. Gi jernet, stå på, så vil alt løse seg til slutt. Nesten som på film hvor helten står seirende igjen. Men speiler dette virkeligheten? Neppe!

les også Til topps: Nå selger Sophie Elise mest i Norge

Jeg har selv lest min dose selvhjelpslitteratur, og kan med hånden på hjertet (med unntak av boken «Stå imot, si nei til selvutviklingen») si at ingen av de har hjulpet. Snarere tvert imot! Slik litteratur kan lett skape en avhengighet i negativ forstand. For ligger svarene og sannheten dypt inne i oss selv? Er selvrealisering toppen av lykke og er vi alle vår egen lykkes smed?

For all del, drømmer og mål er viktige, jeg er selv opptatt av slikt. Men i et samfunn hvor alt går i en rasende fart er det lett for mange å føle på mislykkethet om man ikke henger med. For hva om man ikke finner «svarene» inne i seg selv, hva om motgangen ikke gjør deg sterkere. Hva om en kjip opplevelse nettopp er bare det.. en kjip opplevelse! Er det ikke på tide å se virkeligheten i øynene og med verdighet akseptere den for hva den er? Livet er sjeldent lineært som på film, heller mer kaotisk og man klarer ikke å kontrollere alt.

les også Soundtrack of Skei Grande

Det er ikke noe galt med selvrealisering i seg selv. Men det kan virke som all denne jakten på lykke og «finne oss selv» paradoksalt nok gjør oss sykere. Det blir som en motsatt jantelov: «Du må for all del tro du er noe, hvis ikke så nåde deg!».

Selvrealiseringen kan lett tippe over til egosentrisme hvor andre mennesker reduseres til middel for å oppnå sine mål. Ikke akkurat positivt for fellesskapet i lengden. Det blir som barnet som betrakter verden hele tiden med seg selv i sentrum. Modenhet derimot er når man ydmykt evner å se oppover for å innse at man er bitteliten i den store sammenhengen. Det er befriende å innimellom flytte fokuset vekk fra seg selv.

Det er for all del mange gode biografer og historier der ute som er verdt sin lesning. Helt sikkert noen selvhjelpsbøker med gode poenger og. Problemet er bare at det er altfor mange av dem, noe som gjør det vanskelig å skille klinten fra hveten. Er det bare meg, eller er det flere som begynner å bli mette nå?

Publisert: 19.11.20 kl. 09:39

Mer om Litteratur Selvutvikling Religion