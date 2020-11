Soundtrack of Skei Grande

Kommentar

Ærlig og lettskrevet «virkelighetslitteratur» fra toppolitikken. Tidvis pinlig om partikolleger, og for overfladisk om det virkelig vanskelige.

Når avgåtte politikere skriver bok, fortoner det seg gjerne som et slags forsvarsskrift. Det må vi tåle. At folk som er mye omtalt i mediene har behov for å korrigere bildet av seg selv, er dypt forståelig.

I den fyldige kategorien «selvrettferdig», er ikke Trine Skei Grande blant de verste. Hun mangler hverken humor eller selvironi, og har også et skjevt blikk på mange av sine bragder og prestasjoner. Det sier litt om henne at hun gjerne går på scenen til Rainmakers-låten «Big Fat Blonde». Alle kapitlene har for øvrig en låttittel som intro, og trønderrocken er godt representert.

Trine Skei Grande er en utrydningstruet rase i norsk politikk. Særdeles kompleks og kunnskapsrik, og så langt unna en glattpolert broiler du kan komme. Hun er definitivt en personlighet. Hun er Oslo-entusiasten med bakgrunn fra en folkemusikkfamilie i Namdalen. Hun snakker bredere dialekt enn de fleste, og var en pioner som tøff, ung dame i et miljø dominert av Senterpartiet og eldre menn.

Hun har ikke kommet lett til det, hverken med dysleksi eller helsemessige utfordringer. Boka gir god forståelse for hennes brede engasjement, men også hvorfor hun har ivret for å gjøre Venstre til et borgerlig parti.

Tittelen på boka, «Oppreist», er svært treffende. Uansett hva man mener om henne, er det imponerende hvor mye hun tåler. Det har stormet rundt henne mang en gang. Kritikk av lederstilen har det vært jevnt. Målingene har vært dårlige og drittsakene mange. I tillegg har få måttet tåle så mye ufin netthets som henne. Hun har heller aldri lagt skjul på at hun er et følelsesmenneske – på godt og vondt.

Derfor blir deler av boka påfallende overfladisk. Det skal fortelles litt om alt, selv om det strengt tatt ikke er så relevant utenfor menigheten. Noe som lider under dette er kapitlet med den velvalgte tittelen «Evig eies kun et dårlig rykte». Nok en gang åpner hun døra på gløtt for den betente festhistorien fra Trøndelag, men igjen blir det bare halvkvedede viser. Hensikten hennes skal være å fortelle hvordan det var å stå i stormen, men det virker ikke troverdig det heller.

Når både hennes inntreden i regjering og Venstres landsmøte ble overskygget av denne på alle måter pinlige saken, er det vanskelig å forestille seg hvordan man klarer å stå oppreist. Da Abid Raja sa til NRK under landsmøtet at «Trine må fortelle alt som skjedde fra A til Å», skriver hun at hun ikke engang orket å bli sint og overlot alt til infofolkene. Og sov like godt. På et menneskelig plan virker det lite sannsynlig.

Hun sparer derimot ikke på kruttet overfor Frp-nestleder Sylvi Listhaug. Fastlåst, klarer ikke si unnskyld, lite lyttende, spiller offer, og uten evner til å lede og gjennomføre, er attesten. At Skei Grande ikke er begeistret for Listhaug, er å slå opp en vidåpen låvedør. Det hadde vært langt mer interessant om hun hadde skrevet mer inngående og kritisk om sin egen lederrolle.

Men refleksjonene rundt samarbeidet med Frp sier litt om hvorfor det gikk som det gikk med regjeringsprosjektet. Der hun beskriver sitt eget parti som drevet av gode hensikter som å redde miljøet og hjelpe asylbarn, så «sutrer» Frp seg til seire, er urimelige og har en uregjerlig gruppe. Her virker det som den grunnleggende respekten for hverandre som parti mangler. For ordens skyld, jeg har også lest selvbiografien til Sylvi Listhaug og den er heller ikke preget av nevneverdig forståelse for motparten.

En gjennomgangsmelodi er forholdet til partikollega Abid Raja. Han er den eneste, bortsett fra Listhaug, som virkelig kommer uheldig ut av det. Selv om hun tidvis geniforklarer ham, skinner det klart gjennom at han er illojal, vinglete og bruker enhver anledning til å utfordre henne.

Her er hun nesten pinlig ærlig, og det er nesten så man griper etter en pute når hun skriver at Erna Solberg satte ned foten for Raja som næringsminister. Historien er kjent i pressemiljøet, men det kan umulig være noe særlig for hverken statsministeren eller den sittende statsråden at det fortelles åpent av den nylig avgåtte partilederen?

De politiske bøkene utgis hyppig om dagen, og det er ofte kort tid fra hendelsene skjer til de havner i bok. Samtidig har bøker et helt annet forhold til kildevern og samtidig imøtegåelse enn for eksempel journalistikken. Det er en subjektiv fortelling, hvor man gjengir samtaler og situasjoner fritt etter sitt eget hode. Kall det gjerne politisk virkelighetslitteratur.

Det er både underholdende og opplysende, men jeg klarer ikke å fri meg fra en litt ubehagelig følelse av at fortrolige samtaler man har med folk etter kort tid kan havne i en bok.

