Dette er altså takken, Erna

Av Astrid Meland

STRAMMER INN: Erna Solberg vil ikke at du skal møte mer enn fem privat utenom familie. Foto: Terje Bendiksby

Politikerne takker oss for vår innsats mot corona. Med enda flere innstramminger.

Egentlig er det ikke synd på oss nordmenn. Vi har de laveste smittetallene i Europa. Og vi har de mildeste tiltakene. Sverige for eksempel, som fremstilles som likegyldige til corona, har hatt strengere tiltak enn oss siden juni.

Snille tiltak og få smittede, det skal egentlig ikke gå an.

Når Erna Solberg likevel strammer inn, er det fordi alle rundt oss gjør det. Og at antall innlagte på norske sykehus er blitt noe flere.

I Belgia varsler leger at de er utslitte og at sykehusene er fulle. For å unngå det i Norge, må vi stramme inn før sykepleieren står der med én respirator i den ene hånden og fem pasienter i den andre.

Men når er egentlig det?

Høstbølgen i Europa har så langt vært mindre farlig enn vårbølgen. Til tross for at smitten har økt i tre måneder, har få blitt innlagt og enda færre har dødd.

Smitten begynner å merkes på sykehus i Europa, men dødeligheten er fortsatt lav. Årsaken er at flest unge er smittet, og de blir sjelden syke. Samtidig tester vi mange flere og legene redder flere.

Faren er at smitten spres til de gamle og syke. Og selv om det ikke er så hardt å være norsk, er det ikke noe særlig å måtte holde seg inne, unngå venner og ha færrest mulig på besøk.

Det at «corona 2» foreløpig rammer såpass mildt, gjør det også vanskeligere å få folk til å sluttes å omgås. Når gatene var tomme i vår, var det fordi mange var livredde. Nå har vi ingen skremmende bilder fra Bergamo eller massegraver i New York.

I september viste en undersøkelse at nær 60 prosent av dem som har vært i karantene i Norge, har brutt bestemmelsen.

Etterlevelsen er altså elendig. Og da er det ikke gitt at det hjelper med enda mer karantene. Men Helsedirektoratet vil ha det, mens FHI ikke er enige.

Jeg synes det virker overdrevet at en frisk person skal sitte i karantene fordi hun har hatt kontakt med en person som har hatt kontakt med en som har hatt corona.

Når vi samtidig vet at 80 prosent smitter én eller ingen, og at kanskje så få som 10 prosent driver smitten av corona, betyr det at svært mange som ikke har viruset må sitte hjemme og glo.

Enda færre tror jeg skjønner at man må være i karantene selv med negativ test. Det er en rasjonell grunn til denne regelen. Du kan være smittet uten at det slår ut på testen. Men mitt inntrykk er at folk flest praktiserer et negativt svar som en friskmelding.

Og kanskje må myndighetene finne på noe nytt her, som å slippe folk fri etter to tester, helst hurtigtester tatt med et par dagers mellomrom.

Det er supersmittehendelsene vi må unngå. Men det er enklere sagt enn gjort. God utlufting og god plass virker å være sentralt.

Særlig strengt synes jeg det er med en nasjonal anbefaling om at folk ikke skal omgås mer enn fem andre privat. Dette kan bli nesten komisk i kommuner som aldri har hatt corona eller som hadde en håndfull tilfeller i mars.

Når ekspertene sier at corona sprer seg særlig i husholdningene, er det fordi det er der de sjekker mest. De finner lite smitte i kollektivtrafikken fordi den nesten er umulig å smittespore – i alle fall uten smitteapp. De finner også lite smitte på bar og kjøpesenter, fordi de ikke har like god oversikt over hvem som har vært der.

Smittesporingen har dessuten ikke gått mer enn 48 timer tilbake, noe som gjør det håpløst å finne smittekilden. Inkubasjonstiden er fem dager i snitt. For å finne den som smittet deg, må man altså sjekke hvem du møtte da.

Det er slett ikke bare folk med middagsgjester som må skjerpe seg. Testing og smittesporing kan også bli bedre. Men det innføres tiltak som koster mest for den enkelte borger.

Erna Solberg argumenterer for regelen på fem hjemme, med at utbruddene kan dukke opp over alt, at vi har hatt 150 totalt og hun viser blant annet til dem i Hammerfest og på Hyllestad.

Og det er alvorlige situasjoner. Men de fleste utbrudd er mye mindre og slås ned raskere enn dette. Et utbrudd trenger ikke være mer enn en som smitter to til. Mange av de verste utbruddene handler heller ikke om folk som har hatt syv hjemme på middag.

I Hyllestad spredte smitten seg på verftet mellom arbeidsinnvandrere som bor og jobber tett. I Hammerfest er 20 av de smittede ansatte ved sykehuset.

Det er andre tiltak som må til for å få stoppe dette.

Om man hadde innført munnbind i pasientkontakt på norske sykehus ville vel det vært mer treffsikkert enn å si nei til middagsgjester. Og for å hindre utbrudd som i Hyllestad, har regjeringen nå innført karantene for arbeidere som kommer fra «røde land» i Europa.

Dette skal vi altså holde på med til begynnelsen av desember, mener Solberg.

Det spørs om folk orker dette. Jeg synes noen tiltak virker for milde, mens andre er for strenge. Men først og fremst synes jeg nå det er altfor mange tiltak og at det er nesten umulig å holde oversikt over hva som gjelder. Man skal fortsatt selv vurdere munnbind i Oslo. Og kan vi være fem, 10, 20, 200 eller kanskje 600, på Halloween?

Det er ikke lett å si. Regelsalaten er et mareritt å kommunisere for regjeringen.

Det er bare å krysse fingrene for at noen vil være med i akkurat din sosiale boble. Og i årets adventskalender vil det forhåpentligvis være en lettelse i tiltakene alt på 1. desember. Og hva skjuler seg bak luke 24?

Jon Blund, søvnpulver, magisk sand og vaksine, får vi håpe.

