Farlig maktarroganse

«IKKE GJORT NOE GALT»: Statsminister Erna Solberg mener det er helt greit at hun og hennes regjering har utnevnt tre Høyre-statsråder til embetsstillinger - selv om det er brudd med etablert statsskikk. Foto: HELGE MIKALSEN

Erna Solberg «visste ikke» at det er brudd på sedvane å utnevne sittende statsråder til embetsstillinger. Derfor gjorde hennes regjering det tre ganger.

Statsministeren fikk krass kritikk i Stortinget onsdag for utnevnelsen av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen til ny fiskeridirektør. Den kritikken har hun hørt før – uten at det gjør synlig inntrykk.

Hennes svar – da det omsider kom – var at ingen formelle regler er brutt.

Likevel er hennes regjering den første på mer enn 100 år som utnevner egne ministre til høytstående stillinger i embetsverket. Ikke bare én gang. Men altså tre.

I 2014 ble daværende fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) utnevnt til fylkesmann, det som nå heter statsforvalter, i Troms og Finnmark. I 2018 fikk sittende helseminister Bent Høie (H) det tilsvarende embetet i Rogaland. Han blir statsforvalter i hjemfylket den dagen han går ut av politikken.

Og i fjor høst ble forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) trukket opp av hatten som statens nye fiskeridirektør. Trippelt overraskende for alle andre enn regjeringen selv; for ikke hadde han fiskerifaglig bakgrunn, ikke hadde han søkt innen søknadsfristen, og ikke ble hans navn offentliggjort før Erna Solbergs kollegium tildelte ham jobben.

Et hemmelighold som både var feilaktig og grunnløst, ifølge Sivilombudsmannen, som tok opp saken etter at ukeavisen Dag og Tid satte kritisk søkelys på utnevnelsen. Avisens avsløringer førte også til at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité fattet interesse for regjeringens fremgangsmåte.

Ikke fordi regjeringen har brutt loven. Men fordi den likevel har handlet i strid med etablert statsskikk. Forrige gang en regjering raust tildelte sine egne medlemmer embetsstillinger var i 1908.

Da Jørgen Løvlands ministerium havarerte, hadde både statsministeren og tre andre statsråder sørget for å ha fete embeter å gå til. Dette ble påtalt av kong Haakon som upassende. Stortinget sluttet seg deretter til prinsippet om at en sittende regjering ikke skal kunne utnevne egne medlemmer til høytstående stillinger til den dagen de forlater politikken.

Det er en skikk alle 37 regjeringer siden har respektert.

Høyre har, med rette, reagert skarpt når andre partier i posisjon har gitt egne politikere attraktive jobber. For eksempel da Einar Førde ble NRK-sjef. Men han var på den tid stortingsrepresentant.

Når Solberg-regjeringen hele tre ganger har utnevnt sittende statsråder til embetsstillinger, er det en arroganse vi lenge har vært skånet for i norsk politikk. Det er riktig at regelverket ikke forbyr ministre å søke og få embetsstillinger. Men at noe ikke er forbudt, betyr ikke nødvendigvis at det er tillatelig.

Kong Haakons reaksjon i 1908 bygger på samme instinkt som Kontroll- og konstitusjonskomiteens kritikk av i dag: Det er en praksis som bidrar til å undergrave den allmenne tillit til de folkevalgte.

I en tid hvor sterke krefter jobber systematisk for å svekke våre demokratiske institusjoner, blir statsministerens maktarroganse ikke bare usmakelig. Den blir direkte farlig.