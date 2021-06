UTFORDRER MEDIA: – Selvsagt finnes det rasisme i Norge! Må det virkelig poengteres, VG? Eller er redaksjonen fortsatt i tvil, spør SV-politiker Camilla Ahamath. Foto: SV

Debatt

Ett år etter Floyd forventer jeg mer av media

Det siste året hadde jeg håpet og forventet mer interesse og mangfoldskompetanse av VG og andre mediehus i saker som omhandler rasisme, minoriteter og flerkulturelle i Norge.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

CAMILLA AHAMATH, inkluderingspolitisk leder i SV

Sylvi Listhaugs tale under Frps landsmøte inneholdt påstander om at det ikke finnes strukturell rasisme i Norge. Hun håpet og regnet nok med at noen ville ta til motmæle mot slike usaklige påstander, slik at hun kunne få litt mediedekning å sole seg i. Jeg var en av dem som beit på agnet, selv om jeg generelt vil unngå å gi den nyvalgte lederen i Frp ytterlig oppmerksomhet. Spesielt ikke på integrering og inkluderingsfeltet.

Med unntak av Utrop var det ingen mediehus som benyttet seg av anledningen til å være kritisk eller stille seg undrende til at Frps nye leder fremstiller strukturell og systemisk rasisme som en spekulasjon og ikke-eksisterende. Men, når Listhaug selv kaster seg inn i rasismedebatten, så er det ingen minoriteter som får komme til ordet. Det mener vi i SV er et alvorlig samfunnsproblem som er skadelig for den offentlige debatten.

les også Listhaug kaster seg inn i rasismedebatt – blir beskyldt for konspirasjonsteorier

VG lot Frp-lederen komme med sitater, påstander og tilsvar. Slikt blir det nyhetssak av, skal vite. VG siterte andre aviser og gamle nyhetssaker hvor minoriteter selv tidligere har uttalt seg om strukturell rasisme. Hele nyhetssaken var det mennesker som aldri har opplevd rasisme som fikk eie. Gode antirasister vel og merke, men Listhaug selv fikk sagt siste usanne ord.

For ett år siden, den 25. mai 2020, ble George Floyd drept da han ble pågrepet av politiet i Minneapolis. Drapet på George Floyd gav ringvirkninger langt utover USA og kort tid etter spredte Black Lives Matter-demonstrasjonene seg til Norge. Over 15.000 demonstrerte fredelig bare i Oslo, midt i en pandemi. Selvsagt finnes det rasisme i Norge! Må det virkelig poengteres, VG? Eller er redaksjonen fortsatt i tvil?

Vi så det samme mønsteret i forrige valgkamp. Listhaug sjokkerer og overdriver i starten av hver uke og ender opp med å få massiv mediedekning den resterende uken. Overhodet ikke tilfeldig fra pressekorpset til Frp, samtidig som vi vet at konflikter gir klikk og penger i kassen til mediehusene.

Som synlig minoritet er jeg klar for å ta kampen for alle minoriteter, men kampen mot blendahvite mediehus som ikke lar minoriteter slippe til i saker der det burde være åpenbart, bør være historie.

De er et strukturelt problem jeg trodde mediebransjen hadde tatt innover seg, spesielt det siste året.