Fra fredspris til folkemord?

Nobelkomiteens medlemmer har alle et individuelt ansvar for tildelingen av fredsprisen til Etiopias statsminister Abiy Ahmed. Komiteen bør dermed være dette ansvar bevisst og kollektivt fratre sine verv og be Stortinget om å utnevne en helt ny komite.

KJETIL TRONVOLL, professor i fred og konfliktstudier, Bjørknes Høyskole

Krigen i Tigray i nord-Etiopia har pågått i over ett halvt år. Titusener av sivile er blitt drept, skadet og voldtatt av militære styrker, og over to millioner drevet på flukt. Statsminister Abiy Ahmed uttaler samtidig at en nasjon på vei til «velstand» vil oppleve noe «humpete terreng» som vil gi «gnagsår»; slik rasjonalisere Nobels fredsprisvinner det som trolig er et pågående folkemord.

Den norske Nobelkomite begrunnet å gi fredsprisen til Ahmed i 2019 «for hans innsats for fred og mellomstatlig samarbeid, og da særlig for hans avgjørende initiativ for å løse grensekonflikten med nabolandet Eritrea.» I dag er det nettopp eritreiske militære styrker som sammen med Etiopias føderale hær og regionale styrker fra Amhara provinsen som anklages for massive krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten, i det som myndighetene omtaler som en «politioperasjon» i Tigray.

Krigen startet i november i fjor da føderale hærstyrker inntok Tigray sammen med eritreiske styrker med en påstått målsetning om å arrestere den valgte delstatlige regjering og ledelsen i partiet Tigrayfolkets frigjøringshær (TPLF). Men den politiske ledelsen trakk seg ut av delstatshovedstaden Mekelle og opp i fjellene, sammen med titusener av kampklare soldater. Det var klart fra først stund at dette ville utvikle seg til en langvarig krig, da Tigray-folket ikke ville la seg underlegge den nye sentraliserende politikken til Abiy Ahmed som de mener underminerer det grunnlovfestede regionale politiske autonomi.

Ettersom krigen trekker ut, har den også blitt mer og mer grusom. USA har sterkt kritisert Abiy Ahmed for etnisk rensing av hundretusener av tigreanere, flerfoldige massakre av hundrevis sivile er avdekket, og massevoldtekt av jenter og kvinner er systematisert for å kutte «blodslinjen» og for bryte ned kampviljen til befolkningen. Fra å være en av Etiopias mest utviklede delstater, er regionen i dag lagt i grus. Sivil infrastruktur, som sykehus, vannforsyning, skoler og universitet, har vært direkte mål for bombing og plyndring – for å umuliggjøre en administrativ og økonomisk kapasitet til å utøve politisk autonomi.

Ennå mer prekær er den humanitære konsekvensen av krigen. I dag er 5,2 millioner tigeranere avhengig av humanitær bistand for å overleve, det er nesten hele befolkningen på 6 millioner, men bare en brøkdel av disse får hjelp. Matforsyninger og nødhjelp fra FN og de internasjonale humanitære organisasjonene blir blokkert av etiopiske og eritreiske soldater på bakken, trolig for å sulte ut befolkningen. Områder i Tigray opplever nå økende grad av sultedød, og flere hundretusener står i fare for å dø av en menneskeskapt sultkatastrofe i løpet av sommeren. Vi kan snart se lignende bilder av massedød i Tigray som inspirerte til Band Aid konsertene på midten av 1980-talet.

Menneskerettighetseksperter men er nå at det er belegg å si at det er et pågående folkemord i Tigray, når man analyserer den politiske intensjonen og de systematiske og utbredte krigsforbrytelsene, massedrap på sivile, voldtekt av jenter og kvinner, politisk skapt sultkatastrofe, med mer. Til og med den etiopisk-ortodokse kirkes patriark har uttalt at myndighetene utøver folkemord. Den endelige juridiske konklusjonen på dette må imidlertid en fremtidig internasjonal rettsprosess gi.

Hva slags ansvar har så Nobelkomiteen for å gi fredsprisen til en person som bruker prisen for å gi legitimitet til en folkemordsdrevet krig mot sitt eget folk? Tok komiteen en altfor høy risiko med å gi prisen til en sittende statsminister som ikke er demokratisk valgt i et land som alltid har vært en autoritær stat? Eller er dette etterpåklokskapens analyse, og noe Nobelkomiteen ikke kunne forutse?

Jeg vil påstå at dette ikke er etterpåklokskap, da det allerede tidlig i 2019 ble påpekt at reformene i Etiopia og fredsprosessen med Eritrea hadde mistet momentum.

Det ble også advart mot at fredsprisen i seg selv kunne heller virke destabiliserende enn fredsfremmende.

Etter krigsutbruddet fikk jeg en telefon fra en høyerestående etiopisk embedsmann, som må forbli anonym for å beskytte han mot represalier, som med gråtende stemme fortalte: «Jeg vil alltid holde Nobelkomiteen ansvarlig for å ødelegge vårt land. Etter Abiy fikk fredsprisen tok han det som en annerkjennelse av sin politikk og ville ikke lenger høre på innsigelser og farene for en re-sentralisering av makt i Etiopia.»

Det er en økende internasjonal kritikk mot Nobelkomiteens behandling av Abiy Ahmeds kandidatur, tildeling av prisen og ikke minst komiteens offisielle «ikke-holdning» til krigsforbrytelsene og forbrytelsen mot menneskeheten som utøves i Etiopia i dag av fredsprisvinneren. Komiteen forholder seg taus og skjuler seg bak en hundreårig tradisjon med å ikke gi ut noen informasjon vedrørende de vurderinger som ble gjort i forkant av tildelingen, ei heller å uttale seg om en senere utvikling som påvirker prisens begrunnelse.

Komiteen leser Nobels testament som en salafist leser Koranen, ikke en bestemmelse kan re-tolkes i dagens politiske virkelighet. Prisen kan dermed heller ikke trekkes tilbake.

Det er initiativ fra etiopiske organisasjoner i diasporaen om å prøve å holde Nobelkomiteen rettslig ansvarlig for konsekvensene av tildelingen. Dette er det nok ikke noe juridisk grunnlag for, men det vil jo medføre en ennå sterkere svekkelse av Nobelprisens omdømme.

Hva så er handlingsrommet til Nobelkomiteen for å vise avsky mot krigen og den folkemords tenderende politikken til statsminister Abiy Ahmed (gitt at de ønsker å gjøre dette)? Komiteens medlemmer har alle et individuelt ansvar for tildelingen (det er ikke offentlig kjent at noen stemte imot).

De bør dermed være dette ansvar bevisst og kollektivt fratre sine verv og be Stortinget om å utnevne en helt ny komité.

En fratredelse trenger ikke begrunnes – hvis dette er en kollektiv handling vil det bli forstått som ansvarstagen for den fatale feilvurderingen det var ved å gi prisen til Abiy Ahmed.

Samtidig bør Nobelinstituttet oppgradere den faglige kompetansen og rutinene rundt både vurdering av individuelle kandidater og analyse av de relevante konflikt- og politiske kontekster som ligger til grunn for tildelingen. Det er opplagt at rutinene rundt risikovurderinger sviktet under tildelingen til Abiy Ahmed, noe som vel også har skjedd ved tidligere kontroversielle tildelinger.

Ved utnevnelse av en ny komite bør også partiene på Stortinget kjenne sin besøkelsestid og nominere kandidater, gjerne internasjonale, som faktisk har en ekspertise på det prisen dreier seg om.

Tidligere stortingsrepresentanter hører ikke hjemme i en slik komite, både for å skape avstand til det politiske Norge og for å rekruttere de som faktisk har kunnskap om krig, humanitærrett, menneskerettigheter, og internasjonale relasjoner.