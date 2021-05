Kommentar

Et første møte i en iskald tid

Av Per Olav Ødegård

Foto: Tegning: Roar Hagen

Reykjavik var åsted for det historiske toppmøtet mellom Ronald Reagan og Mikhail Gorbatsjov i 1986. Nå, i 2021, møttes utenriksministrene Anthony Blinken og Sergej Lavrov, for første gang ansikt til ansikt i Islands hovedstad.

Deres møte fant sted i forbindelse med Arktisk råd og kan berede grunnen for det første toppmøtet mellom presidentene Joe Biden og Vladimir Putin. De har utvilsomt svært mye å snakke om.

Forholdet mellom de to største atomvåpenmaktene er blitt mer anstrengt enn på noe tidspunkt siden Den kalde krigen.

I to timer satt Blinken og Lavrov sammen i konserthuset Harpa i Reykjavik. Det vil være en overdrivelse å si at det oppsto søt musikk. Lavrov karakteriserte samtalen som konstruktiv og sa at det er behov for å overvinne «en usunn situasjon» i forholdet.

Alle vet hva konfliktene består i, men partene forsøker å finne ut hva de likevel kan samarbeide om. Vi kan gjøre verden tryggere, som Blinken sa.

I Reykjavik i 1986 var USAs president og generalsekretæren i Sovjetunionens kommunistparti svært nær ved å inngå en altomfattende kjernefysisk nedrustningsavtale.

De gikk fra hverandre uten en avtale, men begge hadde oppfattet at motparten var villig til å strekke seg langt. Året etter undertegnet USA og Sovjetunionen en viktig avtale om å fjerne alle landbaserte, kjernefysiske mellomdistansevåpen (INF-avtalen).

Nedrustningsavtalen ble kastet på historiens skraphaug i 2019. Først sa USA opp avtalen, med henvisning til at Russland hadde utplassert nye rakettvåpen i Europa.

Moskva nektet å fjerne våpnene og forlot deretter også avtalen. Årsaken til INF-avtalens sørgelige endelikt er det forverrede forholdet mellom øst og vest de siste årene.

ANSIKT TIL ANSIKT: Utenriksministrene Sergej Lavrov og Anhonty Blinken møttes for første gang ansikt til ansikt. Det skjedde på Arktisk råds møte i Reykjavik. Foto: HANDOUT / RUSSIAN FOREIGN MINISTRY

Men ikke alt er tapt. Noe av det første Joe Biden gjorde som president var å redde den siste av den store rustningskontroll-avtalene, New START. Avtalen som presidentene Barack Obama og Dmitrij Medvedev underskrev i 2010, og som bygget på tidligere START-avtaler fra 1990-tallet, ville utløpe 5. februar. Like før fristens utløp ble Biden og Putin enige om å forlenge avtalen i ytterligere fem år.

Dette er den eneste positive av betydning som har skjedd i forhold til Russland siden Biden ble president. Presidenter før ham har kunngjort at de vil forsøke å restarte forholdet til Russland.

Biden har ikke kommet med et slikt løfte. Han har sagt at Russland må betale en pris hvis de opptrer aggressivt overfor USA eller allierte. Men USA gjør det også klart at de ønsker et mer stabilt og forutsigelig forhold til Russland.

NORSK-AMERIKANSK: Utenriksministrene Anhonty Blinken og Ine Marie Eriksen Søreide møttes i forbindelse med Arktisk råd i Reykjavik. Foto: Saul Loeb / POOL AFP

Blinken og Lavrov har snakket sammen på telefon og avtalte det bilaterale møtet i Reykjavik. På forhånd uttrykte Blinken bekymring for økt russisk militær aktivitet i nord og fikk som svar fra Lavrov at «dette er vårt territorium, vårt land». Partene har beskyldt hverandre for å øke faren for konflikt ved å trappe opp det militære nærværet i nord.

Blinken avviser tidlig et russisk forslag om å gjenoppta årlige møter mellom militære ledere i arktiske land. Disse møtene ble lagt på is i 2014, året da forholdet mellom Russland og vestlige land ble dramatisk forverret.

Årsaken var Russlands anneksjon av Krim og innblanding i Øst-Ukraina. Det utløste vestlige sanksjoner som fortsatt består.

Det er istid i forholdet. Og det er ingen tegn til vår. I tillegg til Ukraina står en rekke vanskelige saker i veien for en tilnærming. USA anklager Russland for cyberangrep og innblanding i valg. De protesterer på fengslingen av opposisjonsleder Aleksej Navalnyj.

Biden har innført ytterligere sanksjoner og utvist russiske diplomater. Han har anlagt en langt tøffere tone enn Donald Trump overfor Vladimir Putin. Russland avviser alle amerikanske anklager, mener USA blander seg inn i russiske forhold og gir vestlige land skylden for den økte spenningen. Det er en forutsigbar del av den russiske propaganda-krigen.

Det er verdt å merke seg at den nye amerikanske administrasjonen, til tross for de harde ordene, også har sagt at de ønsker å finne områder der det er mulig å utvikle et samarbeid med Moskva.

Det gjelder internasjonale klimatiltak, men også en samordning i forhold til lettantennelige internasjonale konfliktområder som Iran, Midtøsten og Nord-Korea.

Et møte i Reykjavik mellom de gamle fiender fra Den kalde krigen vekker minner om tidligere tiders russisk-amerikansk diplomati. Den første kontakten er opprettet i det høye nord. Nå venter vi på det første toppmøte mellom Putin og Biden. Det vil bli bli den store diplomatiske testen på om det på kort sikt er mulig å skape et bedre og mer stabilt forhold.