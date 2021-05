Leder

Regjeringskvartalets sikkerhet

STRENGE SIKKERHETSTILTAK: Et samlokalisert regjeringskvartal kan bli nasjonens fremste terrormål. Foto: Statsbygg/Team Urbis / Statsbygg

Regjeringskvartalets prislapp betyr ingen ting, har vi skjønt. Heller ikke arkitektfaglige innsigelser. Men sikkerhetsaspektet kan ikke kommunalministeren avfeie like lettvint.

Nikolai Astrup (H) er sikkert grundig lei av å måtte forsvare den fornuftsstridige samlokaliseringen av nye regjeringskontorer til 40 milliarder kroner, eller hva sluttsummen nå blir. Så lei at han antakelig har fortrengt Aftenposten-kronikken fra sikkerhetsforskerne som har deltatt i kvalitetssikringen av nytt regjeringskvartal.

Det er en høyst menneskelig reaksjon. For når de tre sikkerhetsekspertene, som også har vært med på å utrede konsekvensene av sikringen av Regjeringskvartalet, skriver at «folks sikkerhet er i fare» på grunn av prosjektet, har statsråd Astrup mistet trumfkortet.

Han kan selvfølgelig gjenta sitt mantra om at «tiden for omkamper er over», eller holde fast ved det uangripelige argumentet om hemmelige sikkerhetsvurderinger som nødvendigvis må være hemmelige.

Vi tror imidlertid statsråden – ja, hele byggesaken – ville stått seg på å etterleve forutsetningen i stortingsmeldingen om nytt regjeringskvartal, der det fremholdes at prosessen skal være mest mulig åpen. Som kronikkforfatterne fra Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging ved Universitetet i Stavanger påpeker, har sentrale premisser bak beslutningen om nytt regjeringskvartal endret seg siden 2011. De foreslår å trekke i nødbremsen før det virkelig er for sent.

Er disse endrede vilkår hensyntatt i løpende sikkerhets- og kostnadsvurderinger? Eller har det – som man kan ha fått inntrykk av – gått så mye prestisje i saken fra departementet og Statsbyggs side, at vinneren av arkitektkonkurransen i 2017 skal realiseres uansett, koste hva det koste vil?

Den første utredningen om nytt regjeringskvartal la til grunn at spredning av departementene vanskeliggjorde samhandling og gjennomføring av møter, noe som gikk utover effektivitet. En pandemi senere er det argumentet ugyldig.

Den vektigste innvendingen mot å samle alle departementer unntatt Forsvar på ett sted, er likevel det massive sikkerhetsregimet som dette vil innebære – midt i Oslo sentrum. En sentraladministrasjon med statsmaktenes toppolitikere vil bli nasjonens fremste terrormål. Det er derfor ingen andre land har gjort det slik.

Nødvendige tiltak vil derfor også måtte omfatte de 340 private virksomheter med sine 5500 ansatte innenfor det nye regjeringskvartalets sikkerhetssone. Disse vil bli underlagt fysisk og teknologisk adgangskontroll, samt kontinuerlig kameraovervåkning. Og ja, VG og Aftenposten vil være blant disse, med de prinsipielle utfordringer det måtte innebære for frie mediehus å være under statlig overvåkning 24 timer i døgnet.

Vi mener regjeringskvartalet må skaleres ned, blant annet ved at departementene forblir der de er i dag. Det er brukt store summer på midlertidige sikkerhetstiltak. Man må forutsette at disse bygningene er forsvarlig sikret etter sikkerhetsloven. Hvis kommunalministeren mener noe annet, skal det bli interessant å høre hans forklaring.