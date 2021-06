Kommentar

Slagene bommer helt

Av Leif Welhaven

Hva er stas med at en pensjonist møter en influenser i en kamp som ikke er en kamp? Null, niks og nada.

Siden både den tidligere mesterbokseren Floyd Mayweather og YouTube-personligheten Logan Paul tjente seg enda rikere på at folk betalte for å se dem «tulleslåss», var det tydeligvis et eller annet som fenget.

Det er bare ikke så enkelt å få tak i hva.

Det er i seg selv ikke nytt at det arrangeres showkamper. Likevel er konseptet verdt å ta opp.

Hva er egentlig hensikten med en boksekamp der man på forhånd vet at det ikke kåres en vinner? Og enda mer idiotisk - hva skal vi med en «fight» der det er åpenbar klasseforskjell? Hvorfor i all verden skal vi egentlig se på dette?

Mange interesserte vil sikkert oppleve spørsmålet som tåpelig. Kanskje er svaret så enkelt som at målgruppen finner en spenning som vi andre ikke ser.

Uansett hadde det vært interessant med en debatt om hvorfor det ligger så mye betalingsvilje i noe som ikke har noe med ordentlig boksing å gjøre.

For ordens skyld: Jeg skal gjerne innrømme at jeg også normalt foretrekker idrettsgrener der man ikke dæljer løs på hverandre. Sportens risiko for hjerneskader, snøvlete tale og andre senvirkninger gjør at boksing aldri har hatt den helt store appellen, i alle fall ikke i tyngre klasser.

Likevel er det absolutt til å forstå hva som fascinerer så mange med boksing. Det er noe med idrettens urkraft som settes på prøve. Mann mot mann, eller kvinne mot kvinne.

Den sterkeste står igjen til slutt, enten bokstavelig talt eller på toppen av poengtavlen.

Det er også både fysisk og psykisk imponerende hva som kreves for å hevde seg i toppen som bokser.

Men hele forutsetningen for å akseptere premisset om hvorfor dette er en populær gren, må jo være at det faktisk kjempes om noe.

Dersom elementet med at fighten er reell tas ut av stokken, undergraves hele konseptet som kalles idrett.

Det handler om at noen vinner og andre taper, og at spenningen ligger i hvem som gjør hva.

Eller bør vi bare svelge at dette er ren underholdning?

Det har jo for eksempel i evigheter vært big business med «wrestling”», altså fingerte brytekamper som følger en nøye nedtegnet storyline.

Akrobatikken er imponerende, men ikke særlig mye annet.

Hvor stor er egentlig avstanden mellom det ene og det andre her?

Et av problemene med en showkamp som den vi nettopp så, handler om at det blir vanskeligere for den ordentlige idretten å slå seg frem. Hvis for mye av interessen og de store pengene ligger her, på bekostning av de betydningsfulle boksekampene det er grunn til å hype, er det en skummel utvikling.

Logan Paul har en følgerskare på Youtube i millionklassen. Han er podcastvert, skuespiller, artist, internettpersonlighet - og altså mannen som lokket Mayweather ut av pensjonistlivet for en stakket stund. Selv om det ikke tar lang tid å oppsummere boksekarrieren til den godeste Paul.

Det er også en side av saken at showbehovet også ellers kan ha en utvannende effekt. Når man ser varianter av «trash talk» og skittkasting på presseseanser i forkant av kamper, fremstår i alle fall enkelte av disse ikke helt naturlige.

Her bidro også en vri da Mayweather møtte MMA-figheren Conor McGregor til å i alle fall delvis ut et skille. Det såkalte fiendskapet var vel i realiteten vinn-vinn. Dog fremstod den kompetitive delen bedre ivaretatt i 2017, enn da en influenser fikk møte en bokser som la opp ubeseiret etter 50 kamper.

På noen områder kan tradisjonell idrett ha behov for fornyelse, og alt var ikke nødvendigvis bedre før overalt.

Men noen prinsipper hadde det vært fint om at ble holdt litt helligere. Som at sport faktisk skal bety noe om det skal ha noen verdi.