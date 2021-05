Leder

Våpenhvile nå

ENORME ØDELEGGELSER: Ild og røyk fra bygninger i Gaza by som ble truffet i israelske luftangrep mandag. Foto: ANAS BABA / AFP

Det haster med å få på plass en våpenhvileavtale mellom Israel og Hamas. Denne krigen løser ingen problemer. Den skaper nye. Både israelere og palestinere har mye å tape på at kampene fortsetter.

Fra Gaza er det blitt skutt mer enn 3400 raketter mot Israel. Samtidig har Israel har utført flere hundre luftangrep mot det lille og tett befolkede kyststripen. I Gaza er minst 213 mennesker blitt drept siden forrige mandag. 61 av disse er barn. I Israel er tolv mennesker blitt drept, blant dem et barn.

Selv om mange av de drepte på Gazastripen er militante medlemmer av Hamas og Islamsk hellig krig rammer krigen også sivile hardt. I tillegg til store menneskelige tap og lidelser er de materielle ødeleggelsene enorme. Strøm- og vannforsyning er rammet. Lagrene av livsnødvendige medisiner er i ferd med å tømmes. For Gazas to millioner innbyggere var levekårene elendige før krigen. For hver dag som går med nye kamphandlinger forverres den humanitære krisen.

I israelske byer har ekstremister fra begge sider, både jøder og arabere, gått til voldelige angrep. Sammenstøt og hærverk har vakt frykt for at det kan oppstå borgerkrig, eller en ny palestinsk oppstand, i Israel og i de okkuperte områdene. 20 prosent av befolkningen i Israel er palestinske arabere.

I fjor normaliserte Israel forbindelsene til De forente arabiske emirater og Bahrain. Med amerikansk bistand fulgte Sudan og Marokko etter. Gaza-krigen skader nå Israels diplomatiske fremstøt. Landet utsettes igjen for sterk internasjonal kritikk, og særlig fra muslimske land. Å inngå avtaler med arabiske regimer er ingen erstatning for fredssamtaler med palestinerne. Palestinerne er riktignok splittet, politisk og geografisk, mellom Hamas i Gaza og palestinske myndigheter på Vestbredden. Men krigen har skapt et samhold. Tirsdag gikk palestinere på Vestbredden og israelske arabere sammen ut i streik i protest mot krigen.

Tirsdag holdt Frankrikes president Emmanuel Macron, Egypts president Abdel Fattah al-Sisi og Jordans kong Abdullah samtaler for å få til en våpenhvile. EU vil ha våpenhvile og en politisk løsning. President Joe Biden sier at han ønsker det samme. Men så langt har USA blokkert for resolusjoner i FNs sikkerhetsråd. USA bør spille en aktiv rolle, for å stanse krigen og deretter legge til rette for forhandlinger mellom Israel og palestinske myndigheter.

Det viktigste akkurat nå er å stanse krigen. Men det er ikke nok. Uten en fredsprosess vil historien gjenta seg. Krigen har nok en gang vist hvilken høy pris det har å ignorere uløste konflikter.