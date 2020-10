Leder

VG mener: Et uhyrlig angrep

MINNESTUND: Barn og foreldre var samlet til minnestund utenfor ungdomsskolen i Conflans-Sainte-Honorine 20 kilometer nordvest for Paris lørdag ettermiddag. Foto: Raphael Lafargue

Det er ikke til å fatte. En lærer er halshugget i en europeisk storby.

UNGDOMSSKOLELÆRER: Samuel Paty hadde i flere år undervist elevene i ytringsfrihet. Foto: Privat

Den franske ungdomsskolelæreren Samuel Paty ble bare 47 år gammel. Fredag ettermiddag ble han funnet drept i en stille og rolig forstad til Paris.

Paty ble halshugget. Han døde på gaten utenfor arbeidsplassen sin. Politiet forlot stedet for å oppta jakten på gjerningspersonen. En 18 år gammel mann født i Moskva ble senere skutt og drept. Han antas å være den som sto bak.

Politiet mener motivet er at læreren nylig viste frem bilder av de kjente karikaturene av profeten Mohammed. Det er ifølge franske medier noe læreren har hatt i sitt undervisningsopplegg om ytringsfrihet i flere år.

At en lærer som underviser unge i ytringsfrihet blir myrdet, det er å ta terroren til et nytt nivå. En lærers viktigste oppgave er å gi neste generasjon innsikt i hvilke verdier vårt samfunn hviler på.

Alle som har bidratt til å løfte frem satirens rolle i samfunnet fortjener vår støtte nå. Med unntak av fanatikerne, selvsagt, som er dem som sørger for at karikaturene av profeten Mohammed fortsatt er verdenskjent, 15 år etter at de ble trykket i danske Jyllands-Posten i 2005.

Bakgrunnen den gang var danske tegnere ikke turte å lage en illustrasjon av Mohammed til en barnebok, at kulturfolk gikk i store sirkler rundt islam og drev med selvsensur. Jyllands-Posten arrangerte derfor en karikaturkonkurranse der det sentrale budskapet nettopp var at avisen nektet å la seg kneble av islamister.

Og i et demokrati må man naturligvis finne seg i religionskritikk, ja til og med latterliggjøring av ens religiøse følelser. Det kan være ubehagelig, men så er det selvsagt også helt i orden å gå i debatt. For det er lov å bli sint og svare med ord. Men ikke å bruke vold mot andres uttrykk.

les også Barna hans har hatt terrorofferet Samuel Paty som lærer: – Jeg er sjokkert

BLOMSTERHAV: Et skilt med teksten «Je suis Samuel» («Jeg er Samuel»), blant bukettene utenfor skolen. Teksten spiller på slagordet «Je suis Charlie» som ble brukt etter terrorangrepet mot satiremagasinet Charlie Hebdo i 2015. Foto: Michel Euler / AP

Vi skal aldri la oss kneble av mørkemenn og deres forkvaklede dogmer. Vi må sørge for at også neste generasjon lærer at diskusjon er veien å gå. Ord må møtes med ord. Tegninger skal aldri møtes med vold. Vi skal ikke la oss true til taushet.

Etter nok et ufattelig terrorangrep, håper vi at norske lærere ikke lar seg skremme fra å løfte kontroversielle spørsmål i sin undervisning. Som debatten om Muhammed-karikaturene, eller andre temaer der grunnleggende verdier står på spill.

Nå må alle ressurser settes inn på å slå fast, igjen og igjen, i at i vårt samfunn kan man tegne og si hva man vil.

