Leder

Eksplosiv smitteøkning

CORONA-RAMMET: En ny smittebølge skyller over kontinentet. Her fra Oxford Street i London onsdag. Foto: HANNAH MCKAY / X03696

Smittetallene i Europa er oppsiktsvekkende og nedslående. I mange land blir minst like mange smittet i dag som i de verste vårdagene. Strenge tiltak gjeninnføres og den økonomiske krisen forlenges.

Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Frankrike kunngjør nasjonal krisetilstand og innfører portforbud mellom klokken 21 og 6 i Paris og åtte andre storbyer. De siste to ukene har antatt smittede steget kraftig. Tyskland overgår de høyeste smittetallene fra mars. Portugal erklærer unntakstilstand i to uker. I Madrid og Barcelona må barer og restauranter stenge dørene.

I Praha er skolene stengt i to uker. Tsjekkia registrerer de høyeste smittetall under pandemien og har dessuten stengt alle serveringssteder. Liverpool har de strengeste og mest inngripende tiltakene i Storbritannia på grunn av høye smittetall. Også i Sverige går det i feil retning.

Bildet ble tatt i et populært restaurant- og bar-område i Milano denne uken. Foto: Luca Bruno / AP

les også Frankrike erklærer nasjonal helsekrise – innfører portforbud i Paris

Dette er bare eksempler fra et Europa i krise. En ny smittebølge skyller over kontinentet. Riktignok blir langt flere testet nå enn for et halvt år siden, men like fullt er utviklingen bekymringsfull. Vi er ikke immune i Norge. Selv om smittetallene fortsatt er lavere her enn i andre europeiske land finnes det urovekkende tegn på at smitten øker i deler av landet.

Det viser nødvendigheten av å overholde enkle og effektive tiltak for å hindre smitte, som avstand, håndvask og bruk av munnbind i situasjoner der det er påkrevet. Det er den beste måten å unngå mer inngripende og kostbare tiltak.

Pandemien blir et viktig tema under det pågående EU-toppmøtet. Regjeringssjefene i EU-landene skal diskutere smittesituasjonen, koordinering av tiltakene og distribusjon av vaksiner som forhåpentlig snart kan godkjennes. I vår var det bred forståelse i befolkningen for nødvendigheten av omfattende tiltak mot Covid-19.

Det blir mer krevende for politiske myndigheter å stenge deler av samfunnet for andre gang. Mange har mistet jobb og inntekt. For enda flere er fremtidsutsiktene usikre. Det har også en pris at pandemien har endret det sosiale liv og omgangsformer.

Det var en forsiktig optimisme i Europa om at det verste var over. At den store nedturen ville stoppe og at man kunne øyne økonomisk vekst. I stedet forlenger og forsterker den andre smittebølgen Europas økonomiske krise. Det er blitt tydelig at økonomien ikke kan friskmeldes før pandemien er bekjempet.

Publisert: 15.10.20 kl. 16:27

Les også

Mer om Leder Coronaviruset EU Pandemier