Vi vil ha et trygt og åpent uteliv

Oslo skal være så åpen som mulig. Samtidig må tiltakene våre være strenge nok til å beholde kontrollen over smittespredningen.

RAYMOND JOHANSEN , byrådsleder

VICTORIA MARIE EVENSEN, næringsbyråd

Regjeringen har nylig presisert at alle gjester på serveringssteder skal holde minst én meters avstand, også når de sitter ved samme bord. Det eneste unntaket er personer fra samme husstand.

Det kan synes selvsagt – vi vet jo at det å holde en meters avstand er viktig for å begrense smittespredning.

Likevel er presiseringen i realiteten en skjerping av smittevernkravene til en bransje som sliter hardt allerede. Reaksjonene fra bransjen har vært sterke, og flere restauranteiere varsler nå konkursras. Kaja M. N. Tinderholt, daglig leder ved Fyret Mat & Drikke, spør om bransjen ikke snart fortjener litt kjærlighet, heller enn «pryl».

Byrådet har stor forståelse for at serveringsbransjen i Oslo opplever at den nye presiseringen er vanskelig å kombinere med en drift som er økonomisk forsvarlig. Derfor har vi henvendt oss til statlige helsemyndigheter og spurt om hvordan enmetersregelen for serveringssteder nå skal forstås. Målet må være at vi har regler som sikrer trygt smittevern, men som ikke fører til kroken på døra for byens serveringssteder.

Så langt har Oslo kommune tolket reglene slik at alle gjester bør ha 1 meters avstand mellom seg og at det alltid skal være minst en meter mellom grupper. Hvis serveringsstedene nå skal sikre 1 meters avstand mellom alle gjester, som ikke er fra samme husstand, viser tilbakemeldingen fra bransjen at dette vil medføre ytterligere begrensning i antall gjester og en reell fare for konkurs. Det må også nasjonale myndigheter ta på alvor.

Oslos restauranter, puber, kafeer og barer er en viktig del av næringslivet i byen vår, og de spiller en stor rolle i folks liv som møteplasser, kulturformidlere og arbeidsgivere. 17 000 personer jobbet i bransjen i Oslo før coronakrisen.

Bransjen har gjort en enorm innsats for å sikre smittevern og trygg drift. De har tatt nye krav på strak arm, i god dialog med kommunen. Nylig innførte vi for eksempel et pålegg om at alle skjenkesteder skal ha system for registrering av gjester. De aller fleste steder vi har kontrollert har dette på plass eller er i ferd med å få det.

Oslo har gjennomført drøyt 2000 kontroller av om smittevernreglene overholdes på skjenkestedene og fattet 39 vedtak om midlertidig stengning. Et strengt kontrollregime bidrar til at smittevernet blir ivaretatt. Bare en liten andel av smitten kan per nå spores til utelivet i Oslo. Mest smitte spres i private hjem, og private sammenkomster og fester er særlig risikabelt. Derfor ønsker byrådet at begrensninger i utelivet holdes på nivå som gjør det mulig å holde åpent.

Til tross for at vi anbefaler bedrifter å droppe store, tradisjonelle julebord, håper vi at både bedrifter og privatpersoner vil benytte det fantastiske restaurant- og utelivstilbudet vi har i Oslo fram mot jul.

Vi tror at den nye presiseringen fra nasjonale helsemyndighetene vil være krevende å gjennomføre i praksis. Derfor har vi bedt om hjelp til å forstå hvordan denne regelen skal tolkes, gjennomføres og etterprøves i praksis.

Det er viktig å balansere mellom nødvendig smittevern og behovet for å drive på en god måte. Vi trenger et uteliv som er trygt og åpent, det er viktig under en krevende og langvarig pandemi. Men det er også avgjørende for at serveringsstedene skal være der når pandemien er over.

Publisert: 16.10.20 kl. 12:13

