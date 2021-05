MUNTLIG EKSAMEN: – Akkurat nå virker det som om det er hensynet til Melby som veier tyngst. Og det er feigt, skriver lektor Kamilla Eikrem Nordmark. Foto: Terje Bringedal, VG/Privat

Debatt

Hør da, Melby!

Litt stress er bra for å prestere. Men stresstypen jeg opplever i år har jeg ikke vært borti før. Stressa for å bli syk. Stressa for å bli satt i karantene. Stressa for at sensor til muntlig eksamen oppdager de faglige hullene.

Publisert: Nå nettopp

KAMILLA EIKREM NORDMARK, norsklektor i videregående skole

Det er ikke vanskelig å huske tilbake til følelsen. Du er stressa. Følelsen av et kvalmende ubehag. Du må levere nå. Og du bør være godt forberedt. Eller? Og så er det situasjonen. 30 minutter. Du MÅ levere nå. Heldigvis er hun der. Norsklæreren din. Eller han. Historielæreren. Religionslæreren. Mattelæreren. Og så sensor, da. Dommeren.

Nei, vent. Det er jo ikke sikkert. Kanskje må sensor være med via Teams? Gjennom en bitteliten skjerm, en skurrete linje, kameraet funka visstnok ikke og plutselig skal Lyse ha graving denne dagen – tenk om sensor forsvinner fra skjermen? Og så er det alt det andre. Hører hen meg? Tenk om lyden er av dårlig kvalitet? Eller om sensor tror hen hører parlamentarisme når du mente palatalisering?

Det er en viss forskjell.

Fredag 30. april leser jeg på Utdanningsdirektoratets sider om hvordan muntlig eksamen skal bli for meg og mine elever i år: «Én ekstern sensor kan delta digitalt dersom smitteverntiltak tilsier dette» Kan. Det vil si – det er en mulighet for nok en uforutsigbarhet i en eksamenssituasjon. Og så digitalt?

Jeg vet jo ikke – alt kan skje i coronatiden. Kanskje er det rødt nivå fortsatt? Eller gult? Hva om jeg havner i ventekarantene eller vanlig karantene på eksamensdagen? Hvilke elever får jeg opp? Han som har vært 9 ganger i karantene dette skoleåret? Eller hun som ikke har hatt en eneste dag borte? Flaks eller ikke flaks. Sånn skal det faktisk ikke være.

I mai pleier jeg å ha en viss peiling på hvor landet ligger når det gjelder hvor godt forberedt elevene er til eksamen. I år vet jeg at x-faktorene er mange. Sånn rent faglig har jeg durt gjennom pensum i ekspress-corona-fart. Det har jo vært en del karantenedager innimellom her. Når hadde jeg fulltallig klasse sist, egentlig? Rødt nivå av og på. Planer må gjøres om på i en håndvending.

Og så er det tenk hvis. Og ikke tenk hvis i en krise-situasjon, men tenk hvis i en høyst reell corona-hverdag. Tenk hvis de blir spurt om emner vi ikke rakk, på grunn av plutselig karantene i hytt og pinevær? For ikke å snakke om VG2-pensum – som er en del av muntlig eksamen på VG3 i norsk. Og i historie. Det var jo i fjor – i beste koronatid. Lockdown, Teams etter beste/dårligste evne – og hjemmekontorhelvete.

Ja, i mangel på et bedre begrep: Se for deg mor sitte i Teams-møte ved kjøkkenbordet, far er i Zoom-forhandlinger i kjellerstua, lillebror har hjemmebarnehage på sjølstyr som går ut på å rive opp alle dører og rope JEG ER NINJAGO, lillesøster skal ha mat og helse, og det lukter svidde kanelboller i hele huset – og du – du skal ha muntlig høring i samfunnsfag. Som er et avgangsfag. Husker du? Ikke? Nei, men det gjør jeg. Og mine elever. Og jeg tipper vi er flere.

Men det er jo alt det andre rundt. Forrige uke var jeg i sju-åtte du-må-kanskje-i-karante-situasjoner. Falsk alarm. Heldigvis. Da kjente jeg på det. Stresset. Lagde lister over mine 112 nærkontakter denne dagen. Yes, stemmer det.

For ikke å snakke om Coronakommisjonens rapport som kom 14. april. Jeg siterer: «Omtrent én tredjedel av guttene og nesten halvparten av jentene i Oslo sier at de er bekymret for hvordan det vil gå med karakterene på grunn av koronapandemien. Omtrent én tredjedel av ungdommene er redd for å gå glipp av viktige ting på skolen, ifølge en nasjonal undersøkelse. En studie fra gamle Hedmark fylke viser at motivasjonen og arbeidsinnsatsen har gått noe ned blant elevene. Flere elever er rastløse og sitter urolig under coronapandemien. Elevene rapporterer også om mindre støtte og færre tilbakemeldinger fra læreren».

Som norsklærer merker jeg meg ordene «bekymret», «redd», «urolig», «mindre støtte». Som fører til stress. Og en eksamenssituasjon medfører stress. Og litt stress er jo bra, for å prestere. Men denne stresstypen har jeg ikke vært borti før. Stressa for å bli syk. Stressa for å bli satt i karantene. Stressa for at sensor oppdager de faglige hullene.

Som Barneombudet i VG-saken 22. april adresserer til kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (for øvrig ikke min minister i denne suppa her): «Det er ikke for sent å snu. Vi tenker at her må hensynet til elevene veie tyngst».

Akkurat nå virker det som om det er hensynet til Melby som veier tyngst.

Og det er feigt.