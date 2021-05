Kommentar

Omgitt av fiender

Av Hanne Skartveit

Israels ledere vil aldri tillate at verdens jøder igjen skal stå forsvarsløse. Landets sikkerhet settes foran alt. Israel skal være jødenes siste fristed. Koste hva det koste vil.

– Jeg var alene med barna og ventet på bombene. Da bombene begynte å falle, var gutten min borte. Jeg fant ham i sengen, der han hadde sovnet uten at jeg merket det. Vi løp gjennom mørket til bomberommet. Særlig den første natten var det ille.

Barna til Louise, fire og seks år gamle, sov ikke på flere netter. Endelig, natt til i går, ble det litt roligere der de bor. Da jeg får tak i Louise, er hun sammen med barna i et bomberom, med oppblåsbare hoppeslott.

– Barna ble så redde. Heldigvis har vi Tilli, forteller hun.

Tilli er en tegneseriefigur på Youtubes barnekanal, som skal berolige de minste som opplever bomberegnet. Formet som en rakett, har Tilli og familien hans som jobb å beskytte mennesker mot bomber som sendes mot dem. Det er godt å ha en Tilli å fortelle om til de minste, sent på natten, i et tilfluktsrom mens bombene faller.

I Tel Aviv gikk innbyggerne til tilfluktsrom da bombene falt over byen. Foto: GIDEON MARKOWICZ / AFP

På palestinsk side mangler de tilfluktsrom til å beskytte seg når de israelske bombene kommer. Et stigende antall sivile palestinere er drept i Gaza. Blant dem mange barn.

Tidligere denne uken hadde VG kontakt med Mahmoud Harara, familiefar på Gaza.

– Jeg er veldig redd for hva som vil kunne skje med min familie, min kone, mine to barn. Jeg er livredd, sa han.

– Kommet hverandre nærmere

Louise Kahn er vokst opp i Oslo, men flyttet til Israel som 20-åring. Hun er it-gründer, og bor sammen med mann og barn i Tel Aviv. Hun har lenge vært håpefull på sitt lands vegne, med utsikter til at ett eller to arabiske partier omsider kanskje kunne bli med i en israelsk regjering. Og til at Bibi Netanyahu omsider kunne være på vei ut av statsministerkontoret.

– Gjennom coronaen er det som om vi har kommet nærmere hverandre, jøder og israelske palestinere. Utviklingen har gått riktig vei i mange år. Flere arabere rykker opp i middelklassen, flere tar høyere utdanning. Fortsatt er det mye å ta tak i. Men vi har kommet langt på kort tid. Så skjer dette. Det gir meg en dyp sorgfølelse.

Svarer massivt og brutalt

Det er umulig å forstå den israelsk-palestinske konflikten uten å forsøke å se den fra begge sider. Det er gjensidig frykt og mistillit – ofte velbegrunnet fra begge hold. Det er få helter, og mye kynisme i denne historien. Konflikten kan ikke tegnes i svart og hvitt. Den er svært komplisert. Ofte velger partene å ta utgangspunkt i ulike tidspunkter i den flere tusen år lange historien, for å bygge opp under sitt syn.

Islamistpartiet Hamas, som styrer i Gaza, anerkjenner ikke Israels rett til å eksistere. Det er ikke rart at Israel opplever dette som en eksistensiell trussel. Særlig ikke når Hamas sender stadig mer avanserte og langtrekkende raketter mot israelske storbyer. Når rakettene kommer fra Gaza, svarer Israel. Massivt og brutalt.

Maktforholdet mellom partene er skjevt, på så mange vis. Israel er den sterke militærmakten, som slår hardt tilbake når den blir utfordret. Samtidig føler israelere seg sårbare og utsatte, med fiender på alle kanter. Hamas i Gaza, Hizbollah i Libanon, og arabiske naboland som med få unntak fortsatt ikke anerkjenner Israel.

Ottomanske riket oppløst

Også palestinerne er sårbare. Bortsett fra Jordan, har de arabiske nabolandene aldri tatt ansvar for dem. Autoritære arabiske ledere har brukt palestinernes sak til å lede folks raseri mot Israel – vekk fra deres eget vanstyre. Uten å hjelpe menneskene i Gaza. Mange der lever i stor fattigdom, uten håp for fremtiden. Nå befinner de seg midt i en ny krig, med alt det innebærer av frykt, sorg og lidelse.

På Gaza sørger en mor over tapet av barnet sitt. Mange barn er drept av israelske bomber gjennom denne uken. Foto: MOHAMMED ABED / AFP

Frem til første verdenskrig fantes det ikke en palestinsk stat, like lite som det fantes en irakisk, syrisk eller jordansk stat. Hele dette området var del av det ottomanske riket. Her bodde det arabere, grekere, tyrkere, muslimer, kristne og jøder. Alle dyrket sine religioner og hadde sine hellige steder. Etter første verdenskrig gikk det ottomanske riket i oppløsning, og seiersmaktene Storbritannia og Frankrike delte området mellom seg.

I 1948 godkjente FN opprettelsen av staten Israel. Den gangen var det litt mer enn 700.000 palestinske flyktninger som dro derfra. Med etterkommere er det i dag mer enn syv millioner mennesker som har status som palestinske flyktninger. Et av hovedkravene fra palestinsk side er at alle flyktningene må få vende tilbake. Det er et krav Israel med sine ni millioner innbyggere, ikke vil gå med på.

Kun to av tre mulig

Israelske ledere har lenge sett at jødene kan havne i mindretall, dersom det ikke blir en tostatsløsning, med en israelsk og en palestinsk stat. Dette var bakgrunnen for at Israels tidligere statsminister, Yitzhak Rabin, gikk med på Oslo-avtalen i 1993. For første gang aksepterte partene hverandres rett til en egen stat. Og første gang aksepterte palestinerne Israels rett til å eksistere. Oslo-avtalen var også bakgrunnen da Israels tidligere statsminister Ariel Sharon drøyt ti år senere brukte israelske soldater mot jødiske innbyggere for å fjerne dem fra Gaza.

Israelske soldater på grensen til Gaza denne uken. Tidligere statsminister Ariel Sharon brukte også israelske soldater på Gaza da han etter Oslo-avtalen sørget for å få fjernet de jødiske innbyggerne derfra, slik at palestinerne kunne få ta over. Foto: MENAHEM KAHANA / AFP

Hverken Rabin eller Sharon tok disse skrittene ut fra omsorg for palestinerne. For dem var dette ren egeninteresse, på vegne av Israel. De så at en israelsk stat som også omfatter Vestbredden og Gaza, ikke samtidig kan være både demokratisk og jødisk.

Israel kan bare få to av tre kriterier oppfylt: Enten en demokratisk og jødisk stat, men uten Gaza og Vestbredden. Eller en jødisk stat som omfatter hele landområdet, men uten stemmerett for alle palestinere, altså uten demokrati. Eller en demokratisk stat som omfatter hele området, men der jødene raskt kommer i mindretall, og Israel forsvinner som jødisk stat.

Ser håp – tross alt

I dag synes tostatsløsningen død. Det er ikke gode ledere på noen av sidene som kan finne en vei til fred. Hos begge parter er det dyp splittelse internt. Israelernes statsminister Netanyahu er mer opptatt av sin egen posisjon enn av mulige løsninger. Palestinernes leder, president Mahmoud Abbas, mangler både tillit og troverdighet, særlig blant unge palestinere. Han har utsatt valget i de palestinske selvstyreområdene flere ganger, gjennom mange år, i frykt for å miste makten. Og i frykt for at Hamas skal vinne, også på Vestbredden.

Louise Kahn har likevel ikke mistet alt håp. Hun ser mange som vil ha fred og forsoning, på begge sider.

– All forandring må komme innenfra. Jeg har fortsatt troen. Tross alt.