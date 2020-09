Leder

Ap og Høyres skatteskvis

Det som fikk mest oppmerksomhet var det Støre ikke snakket særlig mye om, nemlig hvordan styrking av velferdsstaten skal finansieres. Foto: Gorm Kallestad

Fredag la Ap-leder Jonas Gahr Støre frem forslag til nytt partiprogram.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Hovedinntrykket er at Arbeiderpartiet rendyrker sin profil som et venstresideparti med sterkt forsvar for offentlig velferd og enda tydeligere nei til privatisering. Samtidig blankpusses den distriktspolitiske profilen.

Men det som fikk mest oppmerksomhet var det Støre ikke snakket særlig mye om, nemlig hvordan styrking av velferdsstaten skal finansieres. Skatteopplegget legges frem først etter statsbudsjettet, men Støre pekte likevel ut en slags retning: – Folk med lavere og midlere inntekter, de skal få lavere skatt på inntekt. De med høy inntekt og høy formue må betale noe mer i skatt.

Det var ikke særlig konkret. Samtidig presses Ap kraftig fra venstresiden. Hverken SV, MDG eller Rødt har særlige skrupler med å love massive skatteøkninger.

Arbeiderpartiets skattepolitikk fikk mye av skylden for valgnederlaget i 2017. Kritikken var at partiet gikk til valg på skatteskjerpelser uten å begrunne godt nok hva de skulle brukes til. Derfor var også Høyre raskt ute med å beskylde Aps program for å «skjule skatteregningen» i det nye programmet.

Men om Ap sliter med hvordan de skal håndtere skattespørsmålet, har ikke Høyre så mye å briske seg over. På høstens landsmøte gikk partiledelsen på et nederlag i spørsmålet om å fjerne formuesskatten helt, uten forbehold. Grasrota har åpenbart en større appetitt på skattelettelser enn Høyres partiledelse.

Det er til å forstå. De som styrer landet får raskt erfare at pengene må hentes et sted. Det er verdt å minne om at heller ikke Høyres partiprogram inneholder tydelige kutt i de offentlige utgiftene. Også Høyre har et forklaringsproblem på hvordan velferd skal finansieres. Der tyr Ap og Høyre til den samme uklare resepten: Flere skal jobbe.

Skattespørsmålet er åpenbart vanskelig for både Ap og Høyre. Av taktiske årsaker legger de seg nær hverandre.

For velgerne er det krevende. Skatt er en av de sakene som tydeligst skiller høyresiden fra venstresiden. Debatten hadde blitt både enklere og mer engasjerende dersom partiene våget å være ærligere på hvordan politikken deres skal finansieres.

Publisert: 27.09.20 kl. 09:44