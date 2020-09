HEIA VIKINGSKIP: – Vi lar på ingen måte vår høyt skattede kulturarv i stikken. Tvert om: Denne regjeringen sikrer nesten to milliarder kroner til et nytt, moderne og trygt museum for samlingen, skriver Henrik Asheim. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Debatt

Vikingtidssamlingen er ikke i fare, VG!

Regjeringen lar på ingen måte vikingtidssamlingen i stikken, slik VGs kommentator anklager oss for. Tvert om sikrer vi milliarder av kroner for å gi den et nytt og trygt hjem.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

HENRIK ASHEIM, forsknings- og høyere utdanningsminister (H)

Vikingtidssamlingen på Bygdøy er blant Norges viktigste kulturskatter. Først og fremst fordi de forteller en enestående historie om landets mest myteomspunne epoke. Men også fordi de er unike. Det finnes ingen maken.

Med det er samlingen kanskje Norges aller mest betydningsfulle bidrag til verdens kulturarv. Hvert år valfarter flere hundre tusen mennesker for å se dem.

Derfor er det også vår plikt – og udelte glede – å ta vare på dem. Og nettopp derfor stusser jeg over VG-kommentator Yngve Kvistads tekst i gårsdagens avis, der han anklager regjeringen – og meg – for å «la vikingskipene seile sin egen sjø». For det er beviselig feil.

les også Yngve Kvistad: Regjeringen lar vikingskipene seile sin egen sjø

Jeg mener faktisk hele beskrivelsen er snudd på hodet. Vi lar på ingen måte vår høyt skattede kulturarv i stikken. Tvert om: Denne regjeringen sikrer nesten to milliarder kroner til et nytt, moderne og trygt museum for samlingen.

Byggeprosjektet omfatter nybygg, sikring av vikingskipene og tilhørende gjenstander, rehabilitering av det eksisterende vikingskipshuset, samt utendørsanlegget. Det nye Vikingtidsmuseet vil være et trygt farvann for samlingen.

Men dette vet Kvistad og alle som har fulgt denne debatten de siste årene. For selv om han fremstiller saken som at regjeringen setter hele vikingtidssamlingen i fare, er det ikke det han egentlig kritiserer. Kjølhalingen kom fordi jeg har sagt at staten ikke foreløpig har planer om å kompensere for museets tapte billettinntekter under coronakrisen.

Det er en helt legitim debatt. For Universitetet i Oslo, som er ansvarlig for museet, kan mangel på kompensasjon bety et inntektstap på cirka 45 millioner kroner i 2020, og 55 millioner kroner i 2021. Jeg har full forståelse for at det kan være krevende.

Det er viktig å understreke at samlingens sikkerhet er ivaretatt uavhengig av bortfallet av billettinntekter og øvrige sponsormidler. Det samme gjelder byggingen av nytt museum: Det arbeidet er godt i gang.

Men fordi overskuddet fra billettsalget og øvrige sponsorinntekter er tiltenkt finansieringen av innholdsproduksjonen på det nye museet, kan mangel på kompensasjon få kortsiktige konsekvenser for publikums tilgang.

Forskjellen på dette og andre museer er altså at det forvaltes og drives av Universitetet i Oslo. UiO fikk en rammebevilgning på nesten seks milliarder kroner i 2020 og må, som alle andre, foreta tøffe prioriteringer i tiden som kommer. Dette har Kunnskapsdepartementet og universitetet god dialog om. Sammen følger vi utviklingen tett.

Jeg er sikker på at vikingtidssamlingen og den nye utstillingen kommer trygt på plass, men coronapandemien har gjort veien dit litt lenger og litt mer humpete.

Publisert: 16.09.20 kl. 14:17

Les også