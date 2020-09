FOR EU: – Norge bør være en tydelig stemme i EU-parlamentet, og delta i det europeiske demokratiet, skriver Yagci. Foto: Erika Melhus

«25 under 25»: Vi er sterkere sammen enn hver for oss. Ja til EU

Norge burde si ja til norsk EU-medlemskap fordi vi er sterkere sammen, og internasjonale problemer krever internasjonale løsninger, skriver Omar Sukru Yagci i dette innlegget i kronikkserien for unge, «25 under 25».

OMAR SUKRU YAGCI (16), skoleelev og 2.nestleder i Innlandet Unge Venstre

Verden står overfor store problem som krever internasjonalt samarbeid: Klimakrisen, flyktningkrisen og andre spørsmål som løses bedre sammen enn alene.

EU er et demokratisk system som bidrar til frihet, demokrati og felles løsninger på felles problemer. Norge burde være en del av dette, derfor sier jeg Ja til norsk EUmedlemskap.

Vår tids største utfordring er klimakrisen. Klimakrisen eier ingen landegrenser. Hvis vi skal klare å nå klimamålene våre og holde oss under 1,5 grader global oppvarming krever det at hele verden står sammen for utslippskutt. EU har vist handlingskraft i klimapolitikk med å kutte 25 prosent av klimagassutslippene de siste 30 årene. Norge burde være en del av dette, for å kunne pushe Norge, men også hele Europa og verden i en grønnere retning.

Vi må stanse klimaendringene som truer min og fremtidige generasjoners frihet til et levelig klima. Vi kommer aldri til å klare å stanse klimaendringene alene, det krever internasjonalt samarbeid.

EU er et stort demokratisk organ som kan kjempe mot populisme, og for demokrati og liberale verdier. Økende populisme er en trussel mot demokratiet vårt og dens tillit.

Land i mer populistiske retning også i Europa ser man systematisk demontering av maktfordeling som i organisasjonsfriheten og medias uavhengighet. EU må stå sammen mot disse kreftene og alltid være en tydelig forkjemper for demokratiske og liberale verdier.

Mens over 70 millioner mennesker er på flukt og verden er midt i en klimakrise, står Norge på sidelinjen i et av verdens viktigste internasjonale samarbeid.

En tredjedel av Norges lover er preget av EU og Norge velger frivillig å ikke ha noen representanter i EU-parlamentet.

Norge burde være en tydelig stemme i EU-parlamentet, og delta i det europeiske demokratiet. Norge burde si ja til norsk EU- medlemskap fordi vi er sterkere sammen, og internasjonale problemer krever internasjonale løsninger.

