Kommentar

Utstemt

TAPTE SIN EGEN AVSTEMNING: Folk på Twitter mener Elon Musk bør gå av som toppsjef i selskapet han kjøpte tidligere i år for 44 milliarder dollar.

Geniet og blandingsmisbrukeren tvitrer sin avgang.

– Litt rødvin, gamle plater og litt Ambien .....og magisk!

Det tvitret Elon Musk i 2017. Ambien er en sovepille. Året før skrev han at han hadde lært at det var dumt å tvitre under påvirkning av slikt.

Likevel er det blitt enda flere rare Tweets i det siste. Det virker mer og mer sprøtt.

Nå er han stemt ut som sjef for Twitter, etter at han arrangerte en avstemning blant brukerne om sin fremtid som sjef.

I lunsjen mandag norsk tid var resultatet klart. Over 17 millioner stemmer var avgitt. Og 57,5 prosent stemte for at han skal trekke seg som sjef for Twitter.

Hva det betyr er ikke godt å vite. Han kan bli sittende til la oss si 2025 før han trekker seg. Han kan gi jobben til en av sine håndgangne menn.

KALTE SØNNEN X Æ A-12: Musk og ekskjæresten artisten Grimes fikk for to år siden sønnen X Æ A-XII. De to har også datteren Exa Dark Sideræl. Musk har ni barn.

Eller han ville kanskje gå av? Var dette et av Musks mer gjennomtenkte utspill?

For en måned siden sa han at han ville finne en ny sjef for Twitter. Jobben tar for mye tid og går ut over andre ting som Tesla.

Og slikt har han vært gjennom før.

I 2018 fortalte han gråtkvalt til New York Times at han måtte jobbe hele bursdagen sin, og at det slett ikke var bra for helsen. I Tesla-styret satt det folk som ifølge avisens kilder var bekymret. Han innrømmet selv at han ikke klarte å sove uten sovepiller.

Og nå er jobbyrden antagelig minst like stor. Og ikke går det særlig bra heller.

De to første to månedene som Twitter-sjef har vært preget av konkursfare, annonsørflukt, kaos, krangel og rot.

Ikke minst utløst av han selv. Han har sparket halve staben. Og virker å ha svært plastiske prinsipper.

HAR GJORT AVSTEMNINGER TIL ET VAREMERKE: Musk arrangerte også avstemning om hvorvidt brukerne ville slippe inn Donald Trump igjen på Twitter. Han er inne på nytt, men har foreløpig ikke brukt mediet.

Han fremstiller seg selv som en ytringsfrihetsfundamentalist.

Og han mener mye, for eksempel har hans 120 millioner brukere fått med seg at han nylig gjorde narr av folk som bruker andre pronomen enn han/hun, samtidig som han har viderebrakt konspirasjonsteorier. Han har også gått ut mot «woke-viruset».

Et varemerke har blitt å la brukerne bestemme via avstemninger. For eksempel er Donald Trump sluppet inn på Twitter igjen etter at de forrige eierne stengte ham ute.

Samtidig, i helgen, offentliggjorde Twitter at det er forbudt for brukerne å lenke til Facebook, Instagram, Mastodon og andre konkurrenter.

Og i forrige uke stengte Twitter tilgangen for en rekke prominente journalister som hadde omtalt en Twitterkonto som fulgte blant andre Musks privatjet.

Det virker altså først og fremst som det er hans egne ytringer som skal være frie.

Er det så nøye?

Twitter er sammenlignet med andre sosiale medier bitte lite.

Men samtidig har Twitter utmerket seg med å ha mange viktige brukere. Her samles opinionsledere, politikere, eksperter og kjendiser. Ikke minst påvirker plattformen hva medier ser på som viktige saker.

Og det er klart det er uheldig at selskapet som sier de skal rydde opp i både roboter og hets, har en toppsjef som stadig oppfører seg som et nettroll.

SÅ STORKAMPEN: Musk var på VM-finalen i Qatar sammen søndag.

Så er spørsmålet hvem han har tenkt å erstatte seg selv med?

I et innlegg skriver Musk at det ikke finnes noen som vil ha jobben og at det ikke er noen arvtager.

Søndag koste han seg på VM-finalen i Qatar sammen med Donald Trumps svigersønn og en gjeng rike sjeiker.

Det er mulig han er i gang med rekrutteringer.

Og det er slett ikke sikkert du vil like det som kommer etter Musk.