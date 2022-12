OMSTRIDT METODE: – Kanskje vil man gjennom det videre arbeidet komme frem til at helikopter bør fjernes fra verktøykassa for håndtering av skrantesyke, spør kronikkforfatteren.

Åpne spørsmål fra villreinen på Hardangervidda

Viltbiologer har hele tiden advart mot skadevirkningene av å skyte villrein fra helikopter, og det må være lov å spørre forvaltningen om hvor mye av slike skadevirkninger som er greit?

TOM HEMMING KARLSEN, reinsdyrjeger, professor i medisin og overlege, Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus

Det ser ut til å ha blitt en årlig tradisjon at forskere, jegere og forvaltningen krangler så fillene fyker om det er grunnlag for å skyte villrein fra helikopter på Hardangervidda.

Tiltaket skal være en del av bekjempelsen av skrantesyke, som mange nå vet er funnet i form av påvisning av prioner, smittestoffet for denne sykdommen, hos to ellers friske dyr i området. En simle, og en bukk.

De årvise truslene om helikopterjakt kommer på toppen av dramatiske kvoter i vanlig villreinjakt med samme formål. Det er altså ikke sånn at ingenting gjøres.

Kunnskapsgrunnlaget for tiltakene mot skrantesyke er gitt i form av fire grundige utredninger ved Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM). Tar man seg tid til å lese disse i lys av de tilbakevendende helikopterplanene, blir man sittende med et knippe spørsmål, som jeg på vegne av villreinen vil utfordre Mattilsynet og Miljødirektoratet med.

Vil man ha fasiten på forhånd tyder mye på feil i faglige slutninger og forvaltningsmekanismer som årsak til at helikopter i det hele tatt diskuteres som virkemiddel. Dette er nok også grunnen til at departement og regjering ikke vil etterkomme helikopterønskene.

Men, både jeg og villreinen forventer likevel et svar av typen «sykdommen er potensielt farlig og vi må vise handlekraft». Første delen er riktig. Andre delen må likevel følge vanlige spilleregler. «Ondt skal ondt fordrive» er ikke et gyldig prinsipp i 2022, hverken for medisinere eller veterinærer. Da skal vi ha faglig solide tiltak i rammer av relevant regelverk.

Så til de åpne spørsmålene:

1) Kan vi stole på at Mattilsynet ivaretar dyrevelferd i tiltak som de selv iverksetter? De har en dobbeltrolle i denne saken. Det har lenge versert rykter om avvik i dyrevelferd ved helikopterjakten på villrein i Nordfjella. Både VG og TV 2 antyder nå riktighet i ryktene.

Det viktige med dette er at disse avvikene ikke er dokumentert ved Mattilsynets inspektører. For burde ikke et så radikalt tiltak som nedskyting av 1,500 ville dyr fra snøscooter og helikopter vært evaluert? En slik evaluering er jo umulig om man ikke har korrekte registreringer om både fordeler og ulemper med helikopterjakt.

2) Hvorfor drives forvaltningen omkring sykdommen som en slags kampanje? Der Mattilsynet og Miljødirektoratet synes å møtes i hemmelighet for å bli «enige» om hva de skal mene overfor departementene? Heller enn å dekke sin etats egentlige ansvarsområde? I vanskelige saker vil ulike regelverk stå mot hverandre. Hvilken instans kan i slike kampanjer ivareta slike motstridende hensyn, f.eks. spørsmålet om EUs matsikkerhetsregler er viktigere enn naturmangfoldloven?

3) Hvorfor tåkelegges årsaken til skrantesyken? Er det ikke litt for mye av et sammentreff at villreinen får et «prionproblem» i et område der sau få år tidligere var smittet av sin versjon av skrantesyken, kalt skrapesyke. Hvorfor har ingen artsbestemt prionene som angivelig er funnet i jordsmonnet omkring saltsteiner for sauen? Vil ikke disse fortsatt kunne smitte uansett helikopterjakt eller ikke?

Sagt enkelt: sitter sykdommen «i jorda» (fra sau) og ikke «i reinen» hjelper skyting dårlig. For ordens skyld: sauen selv er nå trygg, den har blitt avlet motstandsdyktig.

4) Litt matematisk, men viktig: I hvilken grad er skrantesyke egentlig en «bukkesykdom»? Eller en sykdom hos eldre bukk? Hvordan har man kommet frem til aldersgrensen for nedskyting på 2.5 år? Er det ikke bedre å sette aldersgrensen på 3.5 år? Eller 5 år – som er den gruppen dyr som særlig har vært overrepresentert? Hvor mye mer effektivt enn jakten som allerede gjøres vil helikopterjakten være? Kanskje helst marginalt? Og hva kan helikopterjakt på bukk gjøre med smittede simler?

5) Finnes det overhodet eksempler fra virkeligheten på at radikal helikopterjakt kan utrydde skrantesyke? Sier ikke litteraturen at en viss reduksjon av bukk gjennom vanlig jakt kan kontrollere, ikke utrydde? Helikopterplanene er basert på statistiske modeller og hypoteser, ikke virkelighetsdata. Er ikke i praksis dette da et forskningsprosjekt? Der Mattilsynet er ansvarlig for dyrevelferd.

6) Hva vet vi om skadevirkningene av de siste års jaktkvoter? For de av oss som ferdes i nasjonalparken er det mye som ikke stemmer, og på jakt om høsten skyter vi kalver som virker nyfødte.

Viltbiologer har hele tiden advart mot skadevirkningene, og det må være lov å spørre forvaltningen om hvor mye av slike skadevirkninger som er greit? Hardangervidda er et skjørt økosystem utviklet over 10,000 år. Hvor mye menneskelig påvirkning tåler dette systemet, der tilstanden til villreinen var dårlig allerede før alle tiltakene mot skrantesyken startet?

Jeg håper på vegne av villreinen at noen tar seg tid til å jobbe gjennom disse spørsmålene. Kanskje vil man gjennom arbeidet komme frem til at helikopter bør fjernes fra verktøykassa for håndtering av skrantesyke.

Og med et bredere perspektiv på saken hos de ansvarlige instansene vil vi andre forhåpentligvis slippe å måtte ty til pennen nok en gang neste høst.