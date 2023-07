Leder

Aksjehandelen må ta slutt

Statsråder bør ikke ha anledning til å handle med aksjer. Borten Moes avgang som forsknings- og høyere utdanningsminister viser hvor galt det kan gå.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Det burde være åpenbart. Den som sitter med makt til å legge rammer for næringslivet, kan ikke selv ha økonomiske interesser som berøres av beslutninger vedkommende er delaktig i.

Mange selskaper og organisasjoner har strenge regler for hvilke økonomiske disposisjoner deres ansatte kan foreta seg privat. Langt strengere enn det våre fremste politikere må forholde seg til. Særlig når det gjelder kjøp og salg av aksjer.

Professor i rettsvitenskap, Morten Kinander ved BI, og finansprofessor Thore Johnsen ved Norges Handelshøyskole tar i avisen Dagens Næringsliv til orde for at det skal bli forbudt for statsråder og statssekretærer å handle med aksjer.

Det er et fornuftig forslag. Svært mye av det en regjering befatter seg med, griper direkte inn i både privatpersoners og selskapers økonomi. Som skattesatser og skatteregler, tillatelser, reguleringer og lokaliseringer.

Det må aldri hefte tvil om at slike beslutninger tas utelukkende med fellesskapets beste for øye. Vi som borgere må kunne være helt trygge på at ingen av dem som sitter ved bordet, har hensynet til sin egen privatøkonomi i bakhodet.

Når folk kjøper aksjer, er det for å tjene penger. De fleste vil følge med på utviklingen i selskapene de har investert i. De vil like det når det går bra, og kanskje bli irriterte når det går dårlig. De vil også bli glade når det skjer ting som tjener selskapene de eier aksjer i. Og kanskje følge ekstra godt med på det som skjer med “deres” selskap.

Ola Borten Moes helt nødvendige avgang som statsråd illustrerer problemet med aksjehandel blant våre fremste tillitsvalgte.

Alt dette er naturlig, og helt i orden. Men det er ikke i orden dersom den som eier aksjene, også har mulighet til å påvirke utviklingen. Da snakker vi ikke bare om det som skjer med det enkelte selskapet, men også om utviklingen i stort.

Statsråder har mulighet til å påvirke utviklingen i stort. Det er faktisk jobben deres. Dette lar seg vanskelig kombinere med å drive handel med aksjer - nettopp fordi det da kan oppstå mistanker om at de ikke bare tenker på fellesskapets beste.

Mistanken trenger ikke å være berettiget. Men det er underordnet. Både habilitetsregler og andre regler som skal ivareta integriteten til vårt politiske system, er der for å rydde unna ethvert grunnlag for uryddighet og skjulte motiver.

I dagens regelverk for statsråder og andre regjeringspolitikere blir avgjørelsene rundt aksjekjøp overlatt til den enkelte politikeres skjønn. Det skal utvises “aktsomhet”. Det holder ikke. Tilfellet Borten Moe viser det tydelig.

Så - skal ikke statsråder kunne eie aksjer i det hele tatt? Betyr det at mennesker som allerede har aksjer, ikke kan ta høye politiske verv? Det er et komplisert spørsmål. Vi ønsker bredde blant våre politikere. Det er snarere for få enn for mange politikere med bakgrunn fra næringslivet.

En mulig løsning kan være at en statsråd setter bort forvaltningen av egne aksjer så lenge hen sitter i regjeringen. Andre løsninger kan også tenkes. Dette bør utredes, slik at vi ikke får regler som hindrer flinke folk i å ta politiske verv. Samtidig som tilliten til vårt politiske system opprettholdes. Dagens situasjon er uansett ikke holdbar.