– I verdens tryggeste land skal det være mulig for kvinner å si i mot, være uenige og stå opp for seg selv, uten å frykte at en partner vil utøve vold, skriver Arina Aamir (17) i Oslo Høyre.

Kvinnedagen: Vi kan ikke ha det sånn i «verdens tryggeste land»

Denne dagen bør brukes til å snakke om utfordringene som blir oversett i samfunnet vårt.

ARINA AAMIR (17), 14.bystyrekandidat for Oslo Høyre.

Kvinnedagen bør brukes til å hedre alle mødre som hver dag ofrer mye for å sikre barna sine den beste oppveksten.

Vi må hedre hver eneste dame som står opp om morgenen for å dra på jobb og redde liv, forsvare liv og skape muligheter for andre.

Samtidig bør denne dagen brukes til å snakke om utfordringene som blir oversett i samfunnet.

For selv om kvinner i Norge har det langt bedre enn kvinner mange andre steder i verden, finnes det fortsatt utfordringer vi ikke kan se bort ifra.

Det er et problem når en av fem kvinner melder ifra om at de har blitt utsatt for voldtekt.

Det er et problem at en av ti kvinner utsettes for partnervold.

Det er et problem at det finnes kvinner i Norge som frykter for sine liv og er redd for å bli utsatt for vold.

Det er ikke slik vi skal ha det i det vi liker å kalle «verdens tryggeste land».

I verdens tryggeste land skal det være mulig for kvinner å si imot, være uenige og stå opp for seg selv, uten å frykte at en partner vil utøve vold.

I verdens tryggeste land skal det være mulig for kvinner å kunne kle seg slik de vil, hvor de vil, uten å frykte for at en mann vil utnytte det.

I verdens tryggeste land skal det være mulig for kvinner å si sin mening, leve fritt og bruke sin frihet uten at noen menn skal bruke sin fysiske styrke ovenfor oss.

Det er ikke det Norge jeg kjenner.

I det Norge jeg kjenner så har kvinner og menn like muligheter.

Vi har de samme forutsetningene for å lykkes, de samme mulighetene i livet, og vår fysiske styrke skal ikke komme i veien for vår trygghet eller frihet.

Statistikken vi har fått den siste tiden har vist oss det motsatte.

Den viser oss at ukulturer som vold mot kvinner i realiteten er like utbredt her som i land vi absolutt ikke vil sammenligne oss med.

En av ti kvinner blir utsatt for partnervold i landet vårt. Konebanking er en mørk side av Norge.

Denne ukulturen må jobbes mot og bekjempes på alle plan.

Regjeringen bør komme med en handlingsplan for å sørge for at flere kvinner ikke blir utsatt for denne typen vold.

Men det alene holder ikke.

Du og jeg har også et ansvar.

Vi må ta det ansvaret i klasserommet, på kontoret og på bussen.

Vi må ta et oppgjør med hver eneste holdning som holder til i fortiden.

Vi må stå opp og tale mot dem som viderefører 1800-tallets mentalitet og kvinnesyn, og kjempe på vegne av de kvinnene som ikke har muligheten til å rope selv.

For dette gjelder noen sin søster og andres mor.

Det gjelder våre kollegaer og medstudenter.

Det gjelder våre venninner og døtre.

Det gjelder kvinnene vi går forbi på gata eller sitter ved siden av på trikken.

Vi snakker ikke om et fjernt problem i et fjernt land. Dette skjer i Norge og angår norske kvinner.

Hvis ikke vi kjemper på vegne av dem, hvem vil gjøre det da?

