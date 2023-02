Kommentar

Reiser til Nato sammen

GÅR SAMMEN: Statsministrene Sanna Marin og Ulf Kristersson i Stockholms gater.

Bevar roen og fortsett som før. Statsministrene i Sverige og Finland brukte i en pressekonferanse i Stockholm de samme ordene som i den engelske kampanje fra andre verdenskrig, Keep Calm and Carry On.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Nå handler det om svensk og finsk medlemskap i Nato. Sanna Marin kom til Stockholm for å snakke med Ulf Kristersson om veien videre etter at Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan nekter å godta Sveriges søknad.

Den påståtte årsaken er at en koran ble brent foran den tyrkiske ambassaden. Den virkelige årsaken er at Erdogan driver valgkamp.

Det er bedre å hisse opp de tyrkiske velgerne med å vise frem en karikatur av svenske tilstander enn å snakke om økonomisk krise og demokratisk underskudd på hjemmebane. Og ingenting egner seg bedre enn å bruke Koranen for å mobilisere religiøse og nasjonalistiske velgere.

STILLER KRAV: President Recep Tayyip Erdogan blir hyllet etter en tale i nasjonalforsamlingen i Ankara 1. februar.

Et flertall av finner sier at landet bør gå inn i Nato uten Sverige, ifølge en meningsmåling i avisen Ilta-Sanomat. Men på en pressekonferanse var både Marin og Kristersson skjønt enige: Vi må beholde roen. Vi startet på denne reisen sammen og vil skal fullføre den sammen. Hånd i hånd, som de sa.

Både Sverige og Finland sier de fortsetter med å gjennomføre avtalen som ble inngått med Tyrkia på Nato-toppmøtet i Madrid sist sommer. De vil snarest mulig gjenoppta seriøse diskusjoner med Tyrkia. Men som Sveriges utenriksminister Tobias Billstrõm sier: – Religion er ikke en del av avtalen.

Tyrkias autoritære president krever at Sverige i praksis innfører et forbud mot brenning av Koranen. Det er prisen for å slippe inn i Nato. I hvert fall frem til det tyrkiske valget i mai. Hvis en person, av en eller annen grunn, velger å tenne på Koranen på svensk jord kan ikke Sverige bli med i Nato, ifølge Erdogan. I hvert fall ikke nå.

ENIGE: Statsministrene Sanne Marin og Ulf Kristersson på pressekonferanse i Stockholm.

Erdogan gjør dette til noe som er viktigere enn Europas sikkerhet, og det skjer mens krigen raser i Ukraina. Han setter seg opp mot alle de andre medlemslandene i alliansen som ønsker både Sverige og Finland velkommen. Slik viser Erdogan med all tydelighet at han bruker tvisten med Sverige for alt det er verdt i sin egen valgkamp.

Både Marin og Kristersson uttrykte håp og tro om at de to landene kan bli innlemmet som fullverdige medlemmer i Nato på sommerens toppmøte i Vilnius. Da er valget i Tyrkia over. At det kommer noe gjennombrudd før den tid virker svært usannsynlig.

I motsetning til Tyrkia verner Sverige om ytringsfrihet og rettsstat. Sverige har ingen mulighet til å imøtekomme stadige nye krav fra Erdogan. Nato er til for å forsvare medlemslandene mot militær aggresjon. Ikke for å forsvare trossamfunn mot krenkende ytringer.