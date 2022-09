Kommentar

Utvandrerne og innvandrerne

Shazia Majid

HISTORISKE LIKHETER: Filmen utvandrerne forteller historien om svenske Kristina og Karl Oscar som utvandrer til USA på midten av 1800-tallet. Deres utvandring er på mange måter like dagens innvandring.

Hundretusenvis av nordmenn utvandret til USA på 1800-tallet. Det var bunnløs nød og håp om en bedre fremtid som drev dem. Det er en historie som er viktig å fortelle i det nye Norge.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Jeg skulle bli 40 år før det skulle gå opp for meg at Norge ikke alltid hadde vært slik jeg alltid har kjent det. Rikt, trygt og lykkelig.

Og det er først nå jeg forstår omfanget av nøden mange nordmenn og skandinaver levde under. Frem til velferdsstaten ble grunnlagt, ikke lenge før mine egne foreldre innvandret fra Pakistan til Norge tidlig på 70-tallet.

Og det gjør meg ydmyk.

For en gang trodde jeg at vi nordmenn er oss selv nok. Født med sølvskje i munnen. Nå vet jeg at det fortsatt finnes etnisk norske besteforeldre og oldeforeldre som har levd liv ikke så ulik de innvandrer-livene Karpe synger om i en fullsatt Oslo Spektrum.

Derfor tenker jeg at like viktig som det er at du kjenner innvandrerhistorien til min mor og innvandrerkvinner som henne – er at jeg kjenner historien til filmen Utvandrernes Kristina.

Gjenkjennelsen

Kristina og min mor er like. Slik Camilla Collett (1813–1895) og min mor og jeg er like. Ikke punkt for punkt – erfaring for erfaring. Men øyeblikk for øyeblikk – følelse for følelse.

Selv om det er over 150 år som skiller oss kvinnene.

Vi er nærere enn jeg har trodd og gitt uttrykk for gjennom et langt liv.

Det var Camilla Collett og hennes bok Amtmandens Døtre som for første gang bandt meg til den etnisk norske kvinnen og hennes historie.

Og det var Roy Jacobsens bok «De usynlige» (2013) som for første gang åpenbarte nøden og fortvilelsen i et Norge jeg til da hadde vært forskånet.

Og nå er det Erik Poppes nye film «Utvandrerne» som har malt frem denne nøden og smerten med en slik kraft – at gjenkjennelsen fortsatt dirrer i kroppen. Den samme gjenkjennelsen som traff meg da jeg på et vis traff Collett gjennom hennes verk.

LIDELSER: Svenske Lisa Carlehed spiller Kristina i den nye versjonen av filmen Utvandrerne. Første filmatisering kom ut i 1971 og rollen ble tolket av Liv Ullmann.

Hvor er «hjemme»

Utvandrerne bygger på bøkene til svenske Wilhelm Moberg og handler om det svenske ekteparet Karl Oscar og Kristina som utvandrer til USA på midten av 1800-tallet

Kristina kunne vært historien til min egen mor. Brutaliteten er ikke lik, heller ikke nøden. Men frykten er lik, det samme er ensomheten, fortvilelsen og sorgen etter alt som gikk tapt.

Hjemmet, foreldrene og familien, og tryggheten i å kjenne sine omgivelser, kjenne språket og kodene. Det å føle seg hjemme.

Men hvor er «hjemme»? Det spørsmålet kan min mor fortsatt ikke svare på. Hun har levd 50 år av sitt liv i dette landet. Men hun er splittet. Hun har to hjem. Ett hvor hennes barn er født, ett hvor hun selv er født.

Denne splittelsen i selvet er grunnen til at forskere kaller migrasjon for en livsvarig krise.

Les også Filmanmeldelse «Utvandrerne»: Lekker lidelse Tre norrbaggar går løs på en svensk nasjonalskatt. Vil det gode naboskapet bestå?

Det harde livet

Et sted i filmen føder Kristina et barn. Det brutale var ikke fødselen, det var ensomheten. For det er denne ensomheten min mor har forsøkt å fortelle meg om.

En kan lese om det, en kan prøve å forstå det – men noen ganger treffer det ikke, stikker det ikke, ryster det ikke – før du ser det. Slik Erik Poppe viser det frem. Gjennom kvinnens øynene.

Det ble det sterkeste øyeblikket for meg.

Ikke fordi min mor fødte meg slik Kristina fødte sitt barn. Men fordi begge kvinnene – på sitt mest sårbare – manglet det som betyr mest – kvinnefellesskapet, familien og tryggheten.

I Roy Jacobsen’s Barrøy trilogi ble jeg innvidd i det har harde livet ved kysten. Det lignet på det livet mine foreldre levde da de først kom til Norge som arbeidsinnvandrere. Ja, visst hadde vi en velferdsstat og folketrygden og mange av de godene vi i dag tar som gitt.

Men foreldrene mine brukte ikke de godene på årevis. De gikk på jobb med høy feber fordi de var så redd for å miste jobben. Min far skadet armen sin på jobb ved en fabrikk – han gikk aldri videre med den skaden. Den armen ble ubrukelig med årene. Men den er aldri blitt registrert som yrkesskade. Aldri utløst noe forsikring eller erstatning.

Min mor sto ved samlebåndet og løftet 25-kilos pakker av ost helt frem til den dagen jeg kom til verden. Seks uker for tidlig og to kilo tung. Og antagelig hadde det ikke trengt å være slik.

LIVSKRISE: Erik Poppes versjon av Utvandrerne er fortalt fra Kristinas ståsted.

Hennes blikk

I bøkene og livet til Camilla Collett gjenkjente jeg patriarkatet – det mannsdominerte systemet. Jeg så min egne fortvilelse gjengitt med Collett sine ord. Og både Jacobsen og Collett overrasket meg. De dannet meg, og de mørnet meg.

Og de viste meg et Norge jeg trengte å se – for å forstå meg selv og min mor og vår innvandringshistorie. At vi ikke var alene med savnet og smerten. At de menneskelige erfaringene er likere enn vi tror.

Vi trenger å bli fortalt disse historiene – både innvandringshistorien og utvandringshistorien. Særlig nå, særlig i dag. Når Norge er så mangfoldig. Når det å vandre – fra utlandet og hit – er en så viktig del av samtiden.

Og vi trenger å bli fortalt det gjennom kvinnens ord. For det er så sjeldent verdenshistorien er blitt fortalt gjennom hennes ord og hennes blikk.

De var liksom bare med på lasset over dammen, eller over kontinenter. Som skygger i bakgrunnen. Nesten som statister å regne.

Det som binder oss

Men slik er det selvsagt ikke i virkeligheten. De var og er med på blodslitet. De er med på kampen for tilværelsen. Kampen for verdiene, for barna, for seg og livet som nå skal bygges opp på nytt.

Så når Erik Poppe velger å ta oss med under dekk i den delen av skipet hvor kvinnene bodde under overfarten til Amerika. Så gjør han det på vegne av alle kvinner som noen gang har vandret. Om de har utvandret eller om de har innvandret.

Og det er slik historien binder oss sammen. Og det er derfor historien er så viktig. Den gjør oss ydmyk overfor hverandre.

Meg overfor din mormor. Deg overfor min mor.

Det er nemlig slik det er, det er mer som binder oss sammen, enn det som skiller oss.