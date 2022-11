Leder

Ryddig og klokt av Märtha

Märtha Louise avslutter sine offisielle oppgaver for kongehuset, men beholder prinsessetittelen. Det er en ryddig og klok beslutning.

Prinsessen ønsker å bidra til et tydeligere skille mellom egne aktiviteter og tilknytningen til kongehuset. I samråd med Kongen har hun derfor besluttet å frasi seg sine beskytterskap og representasjonsoppgaver.

Som institusjon er kongehuset avhengig av bred oppslutning. Dagens konstitusjonelle monarki hviler på folkets tillit.

Selv om vår kongefamilie står sterkt, har flere meningsmålinger vist at stadig færre slutter opp om kongehuset. En økende andel av disse oppgir Märtha og forloveden Durek Verrett og hans sjamanpraksis som årsak til dalende tillit.

PRINSESSEN OG SJAMANEN: Som en konsekvens av forholdet til Durek Verrett har Märtha Louise besluttet å frasi seg sine kongelige beskytterskap og representasjonsoppgaver.

Avgjørelsen er en naturlig konsekvens av beslutningen fra 2019, da Märtha Louise gjorde kjent at hun ikke lenger ville bruke prinsessetittelen i sin næringsvirksomhet.

Allerede i 2002, da Märtha giftet seg med forfatteren Ari Behn, ga prinsessen fra seg retten til apanasje og tittelen Hennes Kongelige Høyhet.

Etter at hun innledet et forhold til Durek Verrett, har det imidlertid vært flere eksempler på at prinsessetittelen og koblingen til kongehuset er blitt brukt i forbindelse med den amerikanske sjamanens ulike opptredener.

Især på sosiale medier har paret, som begge er profiler innen den såkalte alternativbevegelsen, ikke lagt særlig skjul på prinsessens tilknytning til Norges kongehus.

MED FAMILIEN: Maud Angelica Behn, Durek Verrett, Leah Isadora Behn, Emma Tallula Behn og prinsesse Märtha Louise, her fotografert sammen med premiefesten for TV-serien «Power Women Norge», hvor Leah Isadora Behn er med.

For nordmenn flest har det vært problematisk å se hvordan et medlem av kongefamilien er blitt slått i hartkorn med en virksomhet mange mener er kvakksalveri.

Durek Verretts påstander om hvordan han er i stand til å kurere kreft, hans beretninger om selv å stamme fra et reptil, og hvordan en tøysemedaljong kan behandle covid, er vrøvl som er lite forenlig med kongehusets samlende og ukontroversielle rolle.

Hvorvidt sjaman Durek er en sjarlatan, er ikke opp til oss å avgjøre. Men når han en dag gifter seg med datteren til Norges nåværende statsoverhode og søsteren til vårt neste, blir Durek Verrett et assosiert medlem av vår kongefamilie. Slik også Erling Lorentzen, Johan Martin Ferner og Ari Behn i sin tid ble det ved inngifte.

Märtha Louise og Durek Verrett

I tråd med samme tradisjon vil sjamanen ikke få noen tittel eller representere kongehuset. Men han vil opptre ved prinsessens side, som hennes ektefelle, ved familierelaterte anledninger og arrangementer der det er tradisjon for at kongefamilien opptrer sammen.

At Märtha Louise beholder sin prinsessetittel, er naturlig.

Hun er datter av Norges konge. Sågar hans førstefødte, og hadde den norske tronfølgeloven blitt gitt tilbakevirkende kraft, slik som loven fra 1974 om odelsrett – som likestilte kvinner og menn født etter 1. januar 1965 – ville hun vært Norges kronprinsesse.

Märtha Louise har gjort en formidabel jobb som representant for kongehuset. Mange er takknemlig for hennes innsats som kongelig beskytter.

Men i en situasjon der hun skal drive egen næring, attpåtil i et såpass omstridt felt som alternativ behandling, var det ingen vei utenom en tydeliggjørende prinsipiell avklaring.