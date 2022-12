– Politiet er en etat med relevant erfaring som bør lyttes til. Svært mange politiansatte har erfaringer med at rus i mange sammenhenger har store følger/konsekvenser utover «selvskading», skriver kronikkforfatterne.

Åpnet riksadvokaten døren for alle?

For oss som tilhører politiet, og som skal forebygge, avverge og bekjempe kriminalitet, er det forunderlig med manglende politisk engasjement når vedtatte lover mister sin gyldighet og kraft. Lover er til for å følges, og bør endres av de som beslutter lover.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

TOR PAULSEN, seksjonsleder Patrulje, Oslo politidistrikt, enhet øst

HARALD BØHLER, seksjonsleder, etterretning, Oslo politidistrikt, enhet øst

Innledningsvis en kort presentasjon av oss som har skrevet dette innlegget. Vi har i en årrekke tjenestegjort som ledere i norsk politi, og har erfaring fra en rekke fagfelt i politiet. Vi er for at rusavhengige skal få hjelp og for en human ruspolitikk, men vi ønsker ikke endringer som innebærer økt bruk av narkotika blant unge – og dermed flere rusavhengige.

Den 6. august 2022 uttaler riksadvokat Maurud til NRK at han tviler på at straff har noen effekt mot bruk av narkotika, og at han støttet Solberg-regjeringens rusreform.

Uansett hvor oppsiktsvekkende det er å ha en riksadvokat som ikke har tro på straff som preventivt virkemiddel, som mener at rusavhengighet er «i første rekke en form for selvskading», og som har et så klart politisk standpunkt i en sak hvor Stortingets flertall er uenige, ønsker vi som politi å takke Maurud for åpenheten.

Vårt store håp og ønske er at denne åpenheten rundt riksadvokatens politiske standpunkt også åpner for en bredere debatt om legalisering av narkotika.

Debattklimaet nå er ikke bra. Det virker for oss som at det er så mye harde personangrep at kunnskapsrike fagfolk og ledere i offentlig virksomhet, det private næringslivet, interesseorganisasjoner og andre frivillige organisasjoner kvier seg for å bidra med relevant og god informasjon.

Politidirektoratet avga som mange andre aktører høringssvar til utredningen om ny rusreform, men nå møter Politidirektøren krav om hennes avgang i stedet for spørsmål om belegg for det som fremkom i høringsuttalelsen. Dette gjør at både bredde og dybde i debatten forsvinner.

Les også Dette er de kriminelle nettverkene på Oslo øst Konfliktene mellom de kriminelle nettverkene på Oslos østkant har tilspisset seg.

Vi savner fakta og synspunkter knyttet til rus blant barn og unge fra alle som jobber med oppvekst, barnevern, psykiatri og utdanning, vi savner helsefaglige synspunkter knyttet til konsekvenser av rus, vi savner forskningsmiljøene i forhold til straff og samfunnsmessige virkninger, vi savner forsknings- og fagmiljøer innen alle relevante etater som håndterer følger av rus i forhold til utdanning/vold/trafikk/sysselsetting mm.

Vi mener også at politiet er en etat med relevant erfaring som bør lyttes til. Svært mange politiansatte har erfaringer med at rus i mange sammenhenger har store følger/konsekvenser utover «selvskading».

Enhet Øst, politienheten hvor vi jobber, har syv bydeler og en rekke sårbare lokalmiljøer. Disse lokalmiljøene har sammensatte utfordringer både i forhold til levekårsindikatorer som lav inntekt blant småbarnsfamilier, lavt utdanningsnivå og trangboddhet, i tillegg til organiserte kriminelle nettverk, vold og utrygghet.

Rus og narkotika er en vesentlig del av utfordringene i disse bomiljøene. Ungdom trenger meningsfylte trygge oppvekstvilkår, fritidsaktiviteter og utdanning – ikke mer rus.

Konkrete eksempler på forhold der rus enten er direkte årsak eller hvor rus har påvirkning på saksforholdet er trafikkulykker, vold i nære relasjoner, psykiatri, seksualforbrytelser, skyting i det offentlige rom /organisert kriminalitet. Listen her er ikke uttømmende.

Vi ser også de store konsekvensene rusmisbruk har for pårørende til rusbrukere. Konsekvenser vi i de aller fleste tilfeller vil påstå ikke er forårsaket av politiets kontakt med rusavhengige, men som oftest av rusavhengigheten og rusen.

Les også Arild Knutsen: Forbudspolitikkens tragiske konsekvenser De driver ikke akkurat og skyter hverandre på Vinmonopolet. Vi bør kunne prøve med en forsøksordning med legalt…

Et eksempel på faglig bidrag i annen sammenheng, som førte til god politisk og faglig debatt, var når Helsedirektoratet anbefalte 25 år aldersgrense for kjøp og bruk av e-sigaretter pga. de helsemessige konsekvenser av nikotinbruk. Statsråden fulgte anbefalingene fra sine faglige rådgivere, med påfølgende aktiv debatt i det politiske miljøet.

Hvor er de samme fagmiljøene og politikerne som deltok aktivt i debatten rundt e-sigaretter når vi nå diskuterer avkriminalisering og legalisering av hasj, kokain, MDMA og heroin – helt uten å diskutere de helsemessige følgene for den enkelte, samfunnsmessige konsekvenser og aldersgrenser?

Vi savner også at flere partier og politikere engasjerer seg når det i etterkant at rusreformen falt i Stortinget likevel blir foretatt beslutninger i embeter og miljøer som om reformen var blitt vedtatt.

For oss som tilhører politiet, og som skal forebygge, avverge og bekjempe kriminalitet, er det forunderlig med manglende politisk engasjement når vedtatte lover mister sin gyldighet og kraft. Lover er til for å følges, og bør endres av de som beslutter lover.

Det er på høy tid at flere melder seg på i en så viktig debatt. Vi ønsker oss aktive etater, forskere, fagfolk, frivillige, næringsliv og politikere. Bidra til en større bredde i debatten og et godt klima for diskusjon. Stortinget fortjener å få god innsikt i alle konsekvenser ved endring av narkotikalovgivningen.

Slik kan vi alle bidra til at vi får et storting som gir oss lover som vi alle forstår og kan følge.