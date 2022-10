Kommentar

Nedprioriterer kulturarv

KULTURMINISTER: Anette Trettebergstuen prioriterer momskompensasjon, strømstøtte og idrettsanlegg i sitt første kulturbudsjett.

Årets forslag til kulturbudsjett er som et dikt. Av Per Sivle.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Den selvlærte avismannen led av tungsinn og skjøt seg selv på Christiania bad i Pipervika. Men det er ikke derfor Anette Trettebergstuens knitrende prosa kan leses i Sivles ånd.

Derimot skiller hun mellom «den gamla og so den nye tid» – det «som skulle veksa, mot det, som skulle siga, det, som skulle falla, mot det, som skulle stiga».

Ivaretakelse av kulturarv og historiens klangbunn fremstår mindre viktig i et budsjett som prioriterer momskompensasjon, strømstøtte, LHBT+-organisasjoner og nybygging av idrettsanlegg.

Det er i det minste en tydelig prioritering i et felt som gjerne beskyldes for ullenhet og museskritt fremad i alle retninger.

Og for all del: Å kutte, eller unnlate å satse, på frivillighetsfeltet i Frivillighetens år, hadde vært ekstremt umusikalsk.

Kompensasjonsordningene kommer det brede lag til gode, og er i tråd med regjeringens mantra om vanlig folks tur. Å styrke frivilligheten er kulturarbeid i praksis.

PRIORITET: Fokus på bredde og frivillighet i årets kulturbudsjett.

Det er ingen ting galt med å hegne om fellesskapet i tider som dette. Heller ikke å se fremover. Tvert imot, som Ibsen ville sagt.

Statsbudsjettet er et krisebudsjett, og må forstås i den sammenhengen det legges frem.

Men fellesskap er også å hegne om det vi har som felleseie. I så måte skjemmes Tretteberstuens budsjett av en viss historieløshet.

Det skader ikke å vite hvor – og av hva – man kommer fra. Akurat som Trygve Slagsvold Vedum sa i sin finanstale, med henvisning til Oscar Wergelands maleri av Eidsvoldsforsamlingen i 1814.

Kulturarv blir ekskluderende først når man ikke aner hva den handler om. Da kan den både misforstås og misbrukes.

Så for ordens skyld: sitatet ovenfor er fra Sivles dikt «Tord Foleson»; om Olav Haraldssons merkesmann, som idet han fikk et dødelig hogg brukte sine siste krefter til å støte kongens banner ned i bakken, slik at det sto av seg selv, enda fanebæreren lå død på slagmarken.

Vi skal ikke tolke all verden inn i akkurat det, men hvis vi tar utgangspunkt i nevnte trefning – et vannskille i norsk historie, både politisk, åndelig og kulturelt – så får institusjonen som forvalter denne fortellingen, Stiklestad Nasjonale Kultursenter, tre millioner kr. mindre fra kulturdepartementet denne gangen.

I sitt viktigste styringsdokument sier statsråden at det er en fortelling hun ikke er så opptatt av.

Noe av millionkuttet kan riktig nok gjenfinnes i en omfordelt sekkepost på Barne- og familiedepartementets budsjett, merket «jubileumstiltak med relevans for arbeidet fram mot 2030», men der skal midlene deles på flere.

REHABILITERINGSBEHOV: Nationaltheatret er preget av mangeårig forfall og manglende vedlikehold.

Nationaltheatret, derimot, er lettet, etter at de får 25 millioner kr. til drift og 15 millioner til videre utredning av hvordan det påkjente bygget skal rehabiliteres. Nok et eksempel på hva manglende vedlikehold fører til når det utsettes over tid.

Før statsbudsjettet ble lagt frem, hadde regjeringen sørget for å skru ned forventingene såpass, at overraskelsen over å få noe som helst er større enn skuffelsen over at det heller ikke denne gangen kom nok penger til den oppussingen (evt. nybygg) som alle vet er nødvendig.

Foran Nationaltheatret står statuen av førnevnte Ibsen. Nasjonens stolthet. Dramatikeren som satte lille Norge på verdenskartet.

Der må han fortsette å stå. Ute i kulden. For på årets kulturbudsjett er det ikke avsatt penger til å drifte det ferdigstilte museet, bygd rundt den rehabiliterte leiligheten i Arbinsgate, hvor Henrik Ibsen levde, jobbet og døde.

Museet, med splitter nytt teater i underetasjen, ble åpnet på dikterens fødselsdag, 20. mars i år. Gleden ble kortvarig.

Nå henger det en plakat ved inngangsdøren i Henrik Ibsens gate 26 om at Ibsenmuseet er stengt grunnet manglende driftsmidler.

ÅPNET - men stengt!

Kulturarv nedprioriteres også på andre budsjetter.

Kunnskapsdepartementet kutter bevilgningen til nytt Vikingtidsmuseum på Bygdøy med 175 millioner kroner. Dette til tross for at regjeringen i juni sa de ville øke tilskuddet til det allerede nedskalerte prosjektet med 700 millioner.

De mer enn tusen år gamle vikingskipene og øvrige gjenstander fra Osebergfunnet, er i en kritisk tilstand. Behovet for ny konservering og bedre tilpassede lokaler er akutt. Det er fremlagt tallrike rapporter og tekniske undersøkelser som sier at dette arbeidet ikke kan utsettes.

Forvitringen av den fysiske delen av vår kulturhistorie, vikingtidskattene, har allerede kommet så langt at det hele kan «eksplodere» og ende i en støvhaug.

Av ting som kan skje på Støre-regjeringens vakt, vil det være helt uopprettelig.

Nå skal forslaget til statsbudsjett gjennom gruppemøter og gråtekoner. Det endelige vedtaket blir uansett i Per Sivles ånd.

Hans far var hestehandler.