Oljesektoren må beskyttes

Våre olje- og gassinstallasjoner i Nordsjøen kan være et mål for sabotasje fra fremmede makter. Særlig nå, som Norge er en avgjørende leverandør av gass til Europa.

Krigen i Ukraina går dårlig for russerne. President Vladimir Putin bruker energikortet for alt det er verdt i sine forsøk på å splitte vesten.

Selv om det ikke kan fastslås med sikkerhet at det er russerne som står bak lekkasjene fra gassrørene i Østersjøen, er det grunn til å anta at det er slik det er.

Derfor er beredskapen på norsk sokkel helt avgjørende akkurat nå. Våre sikkerhetstjenester har lenge pekt på virksomheten her som et mulig mål.

Sikkerhetsloven fra 2019

Disse advarslene har fått ny aktualitet etter Russlands invasjon av Ukraina 24.februar i år.

Et naturlig spørsmål er derfor hva norske myndigheter har gjort for å sikre beredskapen rundt våre olje- og gassinstallasjoner.

Putin talte på Den røde plass før helgen, i forbindelse med at Russland annekterte fire regioner i Ukraina.

Først i sommer kom denne sektoren inn under deler av sikkerhetsloven som trådte i kraft i 2019. Hittil har det vært selskapene selv som har hatt hovedansvaret for sikkerheten.

At de store selskapene i dagens situasjon er tatt inn under denne loven, tyder på at dette burde ha skjedd for lenge siden, gitt trusselbildet våre tjenester har tegnet opp i lang tid.

Det øverste ansvaret for beredskapen hviler på den til enhver tid sittende regjering.

Både dagens statsminister Jonas Gahr Støre, og forrige statsminister Erna Solberg, er ansvarlige for hvordan Norge er sikret etter at Russland invaderte Krim i 2014.

Et alvorlig varsko

Det var da, i 2014, at sikkerhetssituasjonen ble dramatisk endret. Den gangen - om ikke før, burde alle aktører blitt mye mer opptatt av energisituasjonen i Europa.

Det gjelder selvsagt de europeiske landene som hadde gjort seg avhengig av russisk gass. Men kravet om økt oppmerksomhet rundt energisituasjonen i stort, gjelder også norske myndigheter.

Både tidligere statsminister Erna Solberg og dagens statsminister Jonas Gahr Støre har ansvar for hvordan Norge er sikret etter at Russland invaderte Krim i 2014. Her er de to før partilederdebatten i fjor sommer.

Sabotasjen mot gassrørene i Østersjøen er et alvorlig varsko.

Det er vanskelig å sikre gassrørene som frakter norsk gass, med nær 9000 kilometer med rør, på kryss og tvers. Men vi må ta for gitt at det eksisterer gode og gjennomarbeidede planer for dette.

Mye vil være unntatt offentlighet.

De som ønsker å sabotere norsk petroleumsvirksomhet, kan ikke få innsyn i hvordan vi forsøker å beskytte oss.

Men våre myndigheter må vite at vi følger med. Og at ettertidens dom blir hard dersom det viser seg at beredskapen ikke er på topp i kritiske tider.