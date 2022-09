Leder

Tyrann-o-saurus

FØLGER KJENT OPPSKRIFT: Vladimir Putin går i blodige fotspor når han okkuperer og tar deler av nabolandet.

Når Vladimir Putin annekterer fire frie landområder utenfor Russlands grenser, gjør han som 1900-tallets største despoter.

Med våpen og trusler har kommandanten i Kreml okkupert territorier fra et fredelig naboland og kaller det nå «sitt».

Det er dypt urovekkende at en statsleder i en moderne, opplyst verden tyr til forgangne århundrers maktmidler og går til krig for å oppnå egen vinning.

Oppskriften er kjent: Ved å konstruere en falsk oppfatning om selv å være truet, og definere noen som fiender av en eksisterende sivilisasjon, forsøker Putin å skape et inntrykk av at Russland er under angrep.

Det er talende at kontrollspørsmål ikke tåles. Som: angrepet av hvem? På hvilket grunnlag? Er ikke vesten, som de fleste andre, mer interessert i å videreføre handel og samarbeid – til gjensidig nytte og utvikling?

Og dessuten: Hvorfor denne innblanding i vestlige valg? Hvorfor lage så mye cyber-kvalm, ramme åpne informasjonskanaler og forstyrre demokratiske institusjoner?

Hvem er egentlig aggressor her?

Det burde man spurt en leder som påstår det Putin sier. Men som behandlingen av fredsprisvinneren Dmitrij Muratov og uavhengige pressefolk i Russland viser; den som utfordrer Kremls konspirative verdensbilde, får betale dyrt.

PROMINENTE GJESTER: En lang rekke russiske toppolitikere og andre viktige personer var tilstede da Putin langet ut mot Vesten i en tale i Moskva fredag.

For russiske diplomater må det være forstemmende å tjenestegjøre i et vestlig demokrati akkurat nå. Det skal godt gjøres om ikke den ubegrensede tilgangen til usensurert informasjon og debatt om Ukraina-krisen setter i gang noen tanker.

Historisk vet vi at utsendingene fra de to mest totalitære ismene som utryddet folk på 1900-tallet, var lojale mot systemet de representerte. Men det var også mange som vendte seg imot despotene i møte med en virkelighet som slett ikke var slik de var blitt indoktrinert.

Så hva skjer med Putin-regimet den dagen folk får uhildet informasjon om «folkeavstemningen» i de fire ukrainske fylkene Russland nå annekterer, og spør seg: Betyr ikke folkeavstemning at enhver stemmeberettiget er fri til å stemme hva man vil – og fri til ikke å stemme?

Innebærer ikke en folkeavstemning at det har foregått en saklig debatt om alternativer og konsekvenser på forhånd; at deltakerne har hatt tid og mulighet til å sette seg inn i hva det står om?

Og var det ikke også noe om at en folkeavstemning, for å være gyldig, ikke kan foregå i et krigsområde – mens det pågår krig?

Putin vet selvfølgelig at «folkeavstemningen» er et bedrag. Og han vet at ingen normale land kommer til å anerkjenne annekteringen. Heller ikke FN. Men han har malt seg inn i et hjørne.

Ved å opptre som en 1900-talls tyrann har Putin igjen vist sitt sanne ansikt.

