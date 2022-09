POLITISK TEATER: – Hvorfor tar Russland seg i det hele tatt bryet med å avholde et poengløst, kvasidemokratisk ritual som enkelt kan avfeies som illegitimt, spør kronikkforfatteren. Bildet er fra en markering i St. Petersburg 23. september, til støtte for «folkeavstemningene» i de delvis okkuperte ukrainske regionene.

Russlands falske annekteringsritual

Vil de såkalte «folkeavstemningene» i de russiskokkuperte delene av Ukraina bli glemt slik Sovjetunionens okkupasjon og senere annektering av Baltikum ble glemt?

VESLEMØY MARIA SVARTDAL, Russland-viter med mastergrad i ukrainsk politikk

Onsdag kveld reiste et knippe Russland-utpekte okkupasjonsledere til Kreml for å feire et vel overstått valg. Resultatene av de såkalte «folkeavstemningene» på okkupert, eller delvis okkupert, ukrainsk territorium ble akkurat som forventet:

93 prosent av innbyggerne i Zaporizjzja, 87 prosent i Kherson, 98 prosent i Luhansk og 98 prosent i Donbas fylke stemte for å bli en del av Russland. En annektering er nært forestående.

Valgene som ble avholdt var like ryddige og rettferdige som det man kan forvente av en okkupasjonsmakt som holdt sitt siste fuskfrie valg i 2004. Titusenvis av stemmeberettigede har flyktet fra området, og kunne følgelig ikke delta i «folkeavstemningene».

Ifølge øyevitnebeskrivelser gikk lokale valgfunksjonærer – flankert av bevæpnede soldater – fra dør til dør og avkrevde stemmer fra befolkningen.

Selve stemmelokalene var voktet over av leiesoldater fra Wagner-gruppen, og da stemmene skulle telles opp foran et kobbel russiske journalister, manglet flere av stemmesedlene avhuking.

Russlands «folkeavstemninger» bryter både med Ukrainas grunnlov, folkeretten og generelle prinsipper for valgavholdelse, og russerne gjorde lite for å skjule at dette var en ren skinnprosess.

Men hvorfor tar Russland seg i det hele tatt bryet med å avholde et poengløst, kvasidemokratisk ritual som enkelt kan avfeies som illegitimt?

1. De skiller klinten fra hveten

Mens det fantes mange som av egen fri vilje oppsøkte stemmelokalene, rapporterte andre ukrainere at de gjemte seg hjemme for å slippe å delta i en skinnprosess hvor resultatet var gitt på forhånd.

Et påtvunget ritual som krever handling fra de okkuperte, kan fungere som en nyttig pekepinn for de russiskinnsatte okkupasjonsmakten om hvem som støtter helhjertet opp om den ulovlige annekteringen – og hvem som ikke gjør det.

2. De øker tilfanget av soldater

Den siste uken har Russland vært på klappjakt etter soldater for å bøte på tapene de har lidd langs den 1000 km lange frontlinjen i Ukraina. I månedsvis har Russland brutt Genèvekonvensjonene ved å bunte sammen mannfolk i Donetsk og Luhansk og sende dem til fronten.

Snart vil Kreml regne innbyggerne i okkuperte Kherson og Zaporizjzja som russere, og sammen med et russisk pass, vil menn i vernepliktig alder høyst sannsynlig også bli utdelt en innkalling til nærmeste vervekontor.

3. Det er en gammel metode som har vist seg å være effektiv

Å maskere landtyveri med en hul demokrati-etterligning var ikke noe Kreml fant på under Krim-anneksjonen i 2014. Etter Den røde armés invasjon i Baltikum i 1940, ble de baltiske myndighetene tvunget til å gå av, og erstattet med kommunistiske marionettregjeringer.

Kunstige «folkeavstemninger» ble avholdt, og etter offentliggjøringen av de forfalskende resultatene, oppfylte Sovjetunionen de baltiske landenes «vilje» og annekterte dem.

4. Det fungerte på Krim

Likevel, skal man finne en hovedårsak til Russlands folkeavstemningsfarser er det umulige å komme utenom erfaringene Kreml gjorde seg under Krim-annekteringen.

Denne gangen har norske aviser valgt å omtale Russlands annekteringsritual som «folkeavstemninger» – med hermetegn. Men i 2014 ble den samme skinnprosessen som regel omtalt som folkeavstemning – uten hermetegn.

Selv om man da også problematiserte det juridiske rundt avstemningen, ble hendelsen for eksempel beskrevet slik i en reportasje av VG 17. mars 2014: «Full seier til Putin: 95 prosent på Krim sa ja til Russland.»

Det var enklere å ignorere «små grønne menn» i 2014, enn en fullskala invasjon i 2022, men sannheten er at «folkeavstemningene» som fant sted på Krim og i Kherson var begge like illegitime.

Flertallet av befolkningen på Krim var riktignok langt mer prorussiske enn hva man vil finne i resten av Ukraina i 2022, og mange hadde et genuint ønske om å bli en del av Russland. Men hendelsen var et klart brudd både på Ukrainas grunnlov og på folkeretten, og førte til en ulovlig annektering.

Fordømmelsen fra Vesten den gang var sterk, men ikke større enn at Tyskland og Russland fortsatte samarbeidet om Nord Stream II-gassledningen, Russland ble invitert tilbake til Europarådet (i et grep som helhjertet ble støttet av daværende generalsekretær Thorbjørn Jagland), og vestlige selskaper inngikk forretningsavtaler med russiske myndigheter på Krim.

Russlands suksessfulle overtagelse av Krim-halvøya i 2014 forberedte grunnen til storinvasjonen i 2022.

Ikke bare har den fungert som mal for hvordan ytterligere områder av ukrainsk territorium skal annekteres, men Krim-halvøya i seg selv har også fungert som en perfekt utskytningsbase for russiske raketter, og et perfekt transittområde for russiske stridsvogner.

Krigens videre utvikling vil bestemme hvordan ettertiden vil se på Russlands «folkeavstemninger». Vil de bli glemt som Sovjetunionens okkupasjon og senere annektering av Baltikum ble glemt?

Eller vil alle disse «folkeavstemningene», inkludert den som fant sted på Krim i 2014, bli husket som det de var – nemlig et kvasidemokratisk forsøk på å annektere deler av en annen stat.