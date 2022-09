Leder

Europa må stå sammen

VIL HA FORSLAG OM PRISTAK: Tsjekkias næringsminister Jozef Sikela (til høyre) og EUs energikommissær Kadri Simson holdt pressekonferanse etter fredagens krisemøte.

Europa kan ende opp med å få for lite energi. Nå foreslås flere dramatiske grep.

Vi opplever stadig nye prisrekorder på strøm og risikerer energimangel i Europa. Fredag møttes EUs energiministere til krisemøte i Brussel for å diskutere tiltak.

Det var knyttet spenning til resultatet.

Etter møtet kalte Sveriges statsminister resultatet for «kraftfullt» og sa vi nærmer oss lavere strømpriser.

MENER STRØMPRISENE VIL BLI LAVERE: Sveriges statsminister Magdalena Andersson.

Landene er blitt enige om å be kommisjonen legge frem konkrete svar innen få dager. Målet er at arbeidet skal være over innen september.

Det er enighet blant energiministrene om et et pristak på gass. Landene vil også refordele energiinntektene fra produsenter til forbrukere, samt å sikre kraftprodusentene økonomisk.

Dette er til dels inngripende og vidtrekkende tiltak som er utfordrende å få til. Hvordan et pristak på gass skal utformes, er foreløpig uklart. Det var også tydelig etter møtet at mens energiministrene ønsker seg et tak på all gass, er kommisjonen skeptisk til det.

Og naturlig nok er det ulike meninger i EU. Det er som forventet. Landene har ulike behov og interesser å ivareta, som vi ellers er vant til også her hjemme.

Det betyr ikke at EU er handlingslammet. For ingen har trodd at dette skal bli enkelt.

VIL OGSÅ HA PRISTAK: Danskenes energiminister Dan Jørgensen sa samtidig at EU må unngå å putte Norge som gassprodusent i samme bås som Russland.

EU kan ikke på kort sikt fjerne problemets kjerne, nemlig at energiproduksjonen er lavere enn etterspørselen. Et pristak på all gass kan til og med føre til økte problemer med forsyningen.

Alt som kan gå galt, har gått galt samtidig, både med tørke på kontinentet, svikt i atomkraft, vannkraft og verst av alt: Russlands manipulering av energimarkedet og bruk av gass som våpen.

EU-landenes representanter vektla derfor også sparing. For det er helt sentralt. Dessverre vil uvegerlig mye av sparingen skje fordi bedrifter rett og slett tvinges til å stenge.

Selv om gassleveransene fra Russland skulle ta seg opp igjen, vet vi at dette ikke er til å stole på. Og blir det lite vind og veldig kaldt i Europa i vinter, betyr det trøbbel.

Vi må altså forberede oss ikke bare på høye priser, men også på en forsyningskrise i Europa.

Og det er akkurat det Europa gjør. For noe av det gledelige etter invasjonen, er hvor samlet Vesten tross alt har stått.

EU har fått fylt opp gasslagrene sine før tiden, det er satt i gang bygging av gass-terminaler, gjort avtaler med nye leverandører og det jobbes altså nå med å omfordele høye inntekter fra energisektoren til folk flest.

Og det haster å få kontroll på folks galloperende energiutgifter. Og stå sammen mot Putins krigføring.

Protestene mot høye priser er i gang på kontinentet. Og det er ikke rart at folk er frustrerte, når de ikke vet om de har penger til å betale for mat og varme gjennom vinteren.

Tiltakene som foreslås er kompliserte og dramatiske. Men det å ikke gjøre noe, er minst like risikabelt.