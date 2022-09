Kommentar

Nå er det ikke bare søringene det er synd på

PRISENE PÅ VEI OPP: I Trøndelag og i Nord-Norge gikk strømprisene ekstremt opp mandag. På onsdag går de one ned, men fremdeles ligger de høyere enn vanlig.

NO3 (VG) Plutselig gikk trønderne og nordlendingene fra gratis strøm til tyske priser. Helt uten kabler dit. Hva skjer?

Sommeren var etter sigende så dårlig i Molde i år, at folk måtte ha på varmepumpe for å unngå råteskade inne.

Heller ikke i Trøndelag har det vært nødvendig å vasse uti for i bade. I Nordland hvor vi har noen av Norges største kraftmagasin, har det rent over.

Billig strøm har nesten vært det eneste å skryte av i Trøndelag og nordover.

For her kan man tørke neglelakken med hårføner uten dårlig samvittighet. Samt ha lav forståelse for søringers bekymring for at spaboblebadet på hytta skal velte husholdningsbudsjettet.

Men nå ... Skal de ta fra oss dette og?!

TØFFERE TIDER FOR UTENDØRSSPA: Bildet viser VGs utsendte Ingvill Dybfest Dahl som testet utendørsbadet på Sundvolden Hotel før strømkrisen.

Mandag var Norge igjen samlet til ett strømrike. Da var trønderstrømmen og nordlandsstrømmen plutselig kjempedyr.

På det verste kostet den mer enn 4 kroner og 50 øre per kilowattime.

Det er helt ekstremt dyrt.

Også snittprisen var svært høy: 2 kroner.

LITE VIND PÅ FOSEN: En av forklaringene på de høye strømprisene er at vindmøllene på Fosen har stått stille.

Og det skjer helt uten en eneste kraftkabel til Tyskland! Og attpåtil med fulle vannmagasiner. Så tidlig som i september.

Det er de ekstremt høye gassprisene på kontinentet som har krøpet nordover.

Frem til nå har vannmagasinene i nord vært så fulle at produsentene ikke har hatt annet valg enn å produsere.

Men nå renner det ikke over lenger, pluss at det har blåst mindre. Ekspertene peker også på at overføringen sørover i Sverige er blitt bedre.

Produsentene i nord har igjen markedsmakt. De kan holde igjen vannet.

Derfor ble det mandag for lite vindkraft og vannkraft til å dekke både forbruket og eksporten sørover. Da går prisen opp for å stanse eksporten til sør.

Men i sør er prisene skyhøye. Og slik smitter prisene i sør over til nord. Prissmitten skjer via Sverige, hvor det er ganske god utvekslingskapasitet fra Midt- og Nord-Norge. Prisene smitter også over mellom Midt- og Sør-Norge.

VÅTT: Sommeren 2022 var våt i nord. Bildet er fra Fauske helt tilbake i 1992. Da var det også vått da kongeparet kom på besøk i august.

Tirsdag satte mange produsenter i gang turbinene fordi prisene var så høye.

Og derfor ble tilbudet bedre og prisene gikk ned igjen.

Men ikke til de lave nivåene som har vært vanlig. I flere timer ligger prisen onsdag fortsatt opp mot 1 krone.

Og mens det inntil nylig er solgt fastpriskontrakter i Midt-Norge på to år til 75 øre, er disse nå vanskelig å få tak i. De samme kontraktene var på 45 øre tidlig i sommer.

I månedene som kommer blir det nok dyrere også i midt og nord. Men neppe fire- fem kroner hele tiden. For kraftoverskuddet er fortsatt stort.

Om det blir vått og mye vind, vil det presse prisene nedover. Blir det skikkelig tørt, får nord sjokkpriser jevnlig.

Lenger frem i tid kan det bli mye dyrere. I 2026 spår Sintef at kraftoverskuddet er brukt opp, og at nord dermed får enkeltuker med kraftpriser på over 8 kroner.

Og da vil kanskje noen angre på at de sommeren 2022 ga en frossen skulder til politikerne i sør som ville bygge bedre nett fra nord til sør.

Det kan komme til å bli bruk for det.

STRØMGRENSE MIDT I BYGDA: I Folldal i Østerdalen kan de som har «trønderstrøm» kose seg i boblebadet, mens resten har ekstremt dyr strøm sørfra. Ole-Martin Håtveit har spesialisert seg på salg av solcellepaneler. De er ute for å montere paneler på låvetaket til bonde Tom Erik Enget, som VG besøkte i vinter.

Man trenger altså ikke kabler direkte til Tyskland og England for å få ekstremt høye priser.

Prisene kan smitte over uansett, via de andre forbindelsene. Dette ville også skjedd før vi fikk de to siste utenlandskablene i sør.

Men med flere kabler til kontinentet, blir smitten kraftigere.

Det er likevel ingen støtte for å fjerne kablene til utlandet. For Norge er avhengig av import.

Så får vi trøste oss med strømstøtten, da?

Trønderne og alle andre i prisområde NO3 ligger per nå an til å få det, ifølge Europower.

Men de helt i nord som hadde på panelovnen i timen mellom klokken 9 og 10 på mandag formiddag, må betale fire kroner og femti øre for det.

Mens alle andre får dekket store deler av den regningen.

Er det urettferdig?

Noen vil kanskje finne på å kreve kompensasjon for bortfall av ulempe.

Men de fleste vil nok foretrekke tyske priser noen dager i måneden, heller enn import av kontinentale vaner hver eneste dag.