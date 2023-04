Kommentar

Hun er ikke transfobisk

VERDENS MESTSELGENDE FORFATTER: I den nye podkasten «The Witch Trials of JK Rowling» snakker forfatteren ut om sine kontroversielle tweets.

Men slik oppleves JK Rowling av mange.

Millioner av fans, kjendiser og gamle venner har vendt ryggen til JK Rowling etter at hun begynte å tvitre om kjønn i 2019. I den nye podkasten «The Witch Trials» snakker Rowling endelig ut.

Den syv episoder lange serien har gått rett inn på topplistene. Forfatteren angrer ingenting. Tvert imot forklarer hun hvorfor hun følte hun måtte stå opp mot det hun ser på som en illiberal bevegelse.

Det er transaktivisme hun snakker om.

TOK AVSTAND FRA ROWLING: Etter at Harry Potter-forfatteren begynte å tvitre om kjønn og transspørsmål tok Daniel Radcliffe (Harry Potter), Rupert Grint (Ron) og Emma Watson (Hermine) avstand fra tvitringen. Her sammen i 2004.

På Twitter latterliggjorde Rowling bruken av «personer som menstruerer» når det var snakk om «kvinne». Hun er opptatt av at transkvinner kan være overgripere. Og hun støttet en feminist som ikke fikk fornyet kontrakten sin etter at kolleger varslet om transfobi.

Rowling ble utsatt for enorme mengder hets. Hun fryktet for familiens sikkerhet.

Daniel Radcliff tok avstand fra tvitringen hennes. Selv bibliotekarer i Norge har ment at bøkene ikke bør promoteres.

HANDLER OM DEN UTSTØTTE: I Harry Potter-bøkene oppdager en plaget, hetset og utstøtt unge plutselig at han har magiske krefter og at det finnes en verden hvor han er helten.

Mange som lytter til podkasten vil nok føle sympati med JK Rowling. Hun er idealist og feminist som brenner for saken.

Hun sier hun vil gå i tog for transfolk som diskrimineres, er enig i at noen trenger medisinsk behandling og forteller hun kjenner og er glad i transfolk.

Hun er ikke transfobisk.

TRANSKVINNER OG CIS-KVINNER: Rowling og hennes meningsfeller er opptatt av at garderober, fengsel og krisesenter skal reserveres biologisk fødte kvinner. Bildet viser Henry Dougherty i en LGBT-marsj mot homofobi og transfobi i Havanna i 2017.

Samtidig er mange svært skuffet og sinte, og mener det er transfobi selv om det hun sier kanskje ikke er direkte transfobisk.

Det er forståelig. Rowling ble idealisert av minoriteter som har elsket bøkene hennes hvor utstøtte blir heltene.

Og transfolk er blant de utstøtte. De forfølges og henges ut som fiender av alt fra Orban, Putin til amerikansk høyreside.

Også bærer hun bensin til bålet ved å fokusere på at transkvinner kan utgjøre en fare for kvinner?

Hvorfor tar hun ikke heller denne minoritetens side?

Det kunne hun like gjerne ha gjort. Transfolk kastes i fengsel i mange land. I USA fjernes LHBTQ-bøker fra hyllene.

Men isteden er det egne, trygge rom for biologisk fødte kvinner Rowling kjemper for.

Hun er kritisk til transkvinner i fengsel, på krisesenter, i sport. Hun mener behandling av barn med pubertetsblokkere kan være en av de største medisinske skandalene de siste tiårene.

KLASJER MED KVINNERETTIGHETER: Transfolks rettigheter går på bekostning av kvinners rettigheter, mener JK Rowling, som også peker på kårene for ytringsfriheten og uvitenskapelig, skadelig medisinsk behandling av transbarn.

Rowlings hovedpoeng er ytringsfrihet for feminister som henne, som vil skille mellom kvinner og transkvinner. Noen har mistet jobben. Terskelen virker for lav.

Å møte seriøse folk med karakteristikken transfobi, er som å kalle islamkritikere for islamofober og israelkritikere antisemitter. Det er ikke argumentasjon, det er stempling.

STANSER «PORNO»: Floridas guvernør Ron DeSantis er kritisk til trans og woke. Mange delstater har vedtatt lovverk som stanser «indoktrinering» og diskusjoner i klassene om kjønnsidentitet. Bøker om tema er også fjernet fra hyllene.

Samtidig diskuteres vitterlig disse spørsmålene. Og Rowling har stor støtte.

Transkvinner får ikke delta i kvinneklasser i friidrett. Tilgangen til behandling strammes til, også i Norge. I Storbritannia er den sentrale klinikken stengt, etter en BBC-gransking.

Mediene i hennes eget hjemland spiller på frykt for transpersoner.

ANTIHOMO OG TRANS: Putins Russland har i en årrekke brukt lovverket og strammet til mot homofile og transpersoner. Bildet er fra en demonstrasjon utenfor den russisk-ortodokse kirken i Hamburg i 2014.

I Skottland hvor Rowling bor, måtte førsteministeren nettopp gå, som et liberalt offer i kjønnskrigen.

Å plassere transkvinner i kvinnefengsel er det strammet inn på. Domstolen har sagt at det ikke er en krenkelse å si at det kun eksisterer to kjønn.

I Norge er svaret ofte nei når transpersoner kommer med krav.

Men ja, det finnes voldelige transaktivister, selv om de neppe er mange.

Noen av feministene JK Rowling fremmer på Twitter er usympatiske oppviglere, og nettopp transfobiske.

Rowling derimot, har en akademisk tilnærming til nesten alt på feltet. Hun har lest seg opp på sine meningsmotstanderes litteratur.

Men akkurat når hun vurderer styrken i bevegelsen hun står opp mot, baserer hun seg på egne opplevelser, algoritmer og følelser.

Det kan føre til at hun overdriver hvor sterk bevegelsen er.

Og hva med ytringsfriheten til transfolk, som også opplever mer hets og trusler enn resten av befolkningen?

Hvem er mest kansellert, egentlig?

Er det feminister som sier det finnes to kjønn, eller er det transaktivister som sier kvinner er kvinner, uansett?

Det kommer an på hvor du ser.

Podkastskaper Megan Phelps-Ropers prosjekt er å gjøre ståstedene til både JK Rowling og til transaktivister forståelig.

Og det er mer verdt å lytte til, enn din egen feed i sosiale medier.