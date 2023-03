Leder

Klart det skal lønne seg å jobbe

SVs nye leder vil vrake arbeidslinjen. Det er vi uenig i. Den må heller forbedres.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Prissjokk på mat, drivstoff og strøm rammer hardt. Og aller hardest de som har minst fra før, som enslige, flyktninger, uføre og småbarnsforeldre uten jobb.

Det har ført til nye krav fra venstresiden. På landsmøtet til SV i helgen sa partiets nye leder Kirsti Bergstø at syke, sosialhjelpsklienter, uføre, studenter og minstepensjonister må få mer i inntekt.

Hun vil vrake den såkalte arbeidslinjen, altså prinsippet om at det skal lønne seg å jobbe fremfor å stå på trygd.

Linjen har vært under angrep i det siste. Rødts Mímir Kristjánsson har latterliggjort frykt for at folk skal få for mye i ytelser og Arbeiderpartiets byråd i Oslo Rina Mariann Hansen mener arbeidslinjen er «et fryktelig begrep».

De protesterer mot at det er viljen det står på, og viser til at de som er syke ikke kommer i jobb uansett hvor lave ytelsene er.

VALGT TIL NY LEDER: Kirsti Bergstø tok i helgen over som SV-leder etter Audun Lysbakken.

Men statistikken viser at nivået på trygdeytelsene påvirker bruken av ordningene.

Det å være syk fremstilles av Bergstø og co. som enten-eller. Men til og med en god del av dem som er helt uføre, jobber litt.

Med dagens stramme arbeidsmarked er flere kommet i jobb, noe som gir folk bedre økonomi.

Samtidig er den åpenbart en konflikt mellom fordelingshensyn og målet om å få flest mulig i arbeid.

Et godt forslag fra skatteutvalget som ikke går ut på å senke trygdene, er jobbskattefradraget, som gjør det mer lønnsomt å jobbe.

Ikke minst er det viktig for å inkludere unge i arbeidslivet. Andelen unge uføre har økt over tid. De fleste av disse er helt uføre.

Vi vet at det finnes trygdefeller. Det er påpekt mange ganger.

Det handler ikke om at folk er udugelige og late, men fordi det virker rasjonelt å ikke å jobbe om trygd gir bedre uttelling.

Men det har en høy pris for offentlige finanser og for den enkelte. Å jobbe er den beste måten å komme seg ut av fattigdom på.

For dem som aldri vil kunne jobbe, er løsningen naturligvis ikke å kutte i hjelpen de får. Velferdsstaten må stille opp med barnetrygd, gratis SFO, billig barnehage andre billige og gode tjenester.

Lenge har det vært altfor vanskelig å få seg jobb for den som er litt syk. Norsk arbeidsliv har høye lønninger og strenge krav til kompetanse.

Mange med litt redusert arbeidsevne, ender likevel opp som helt uføre.

Dette er en utfordring både for det offentlige og arbeidsgivere. Vi må få enda flere inn i arbeidslivet.

Forutsetningene er gode for det nå. Men det må lønne seg.