Nye (Sp)rekker i regjeringsskroget

Nå er det ikke lenger bare smågrynting på Sp-grasrota. De har begynt å raute.

Det er kommunevalg senere i år, og i ordførerpartiet Sp er panikken tiltagende. Regjeringens nitriste galluper og Sps reduksjon til (nokså) normalt nivå etter de siste års spektakulære ballongferd i de høyere luftlag, gjør ellers jordnære og stedbundne lokalpolitikere dypt urolige for hva velgerne vil foreta seg i september.

Strømprisene er grunnen til partiets elendighet, skal vi tro de høylytte kritikerne, med partiveteranene Per Olaf Lundteigen og Steinar Ness i spissen.

Og det kan godt være at det er hovedforklaringen. For et bonde- og næringsparti som Sp er høye og uforutsigbare strømpriser en svært uholdbar situasjon – helt uavhengig av årsakene til krisen. Lundteigen og Ness – flankert av en god bunt ordførere og lokalprominenser – krever umiddelbar handling fra regjeringen, og det litt brennkvikt. «Ikke mer somling!», lyder parolen.

Strømprisene, både for næringsdrivende og for husholdningene, er «elefanten i rommet», skal vi tro Sp-grasrota, og ikke unaturlig er det Europa som får skylden, slik man har for vane der i gården.

Uansett hva det er som vekker velgernes mishag, er regjeringen i store problemer, eller for å bruke den maritimt rettede metaforen til lokalpolitiker Svein Olav Tovsrud fra den ikke akkurat kystnære kommunen Sigdal: «Regjeringen er som Titanic!»

Med kurs rett mot isfjellet, altså, og katastrofale følger for både fartøy og personell. En rimelig bekmørk beskrivelse av en regjering som mange Sp-ere rundt om i landet hadde enorme forventninger til.

Foreløpig mangler Sp-opprøret en virkelig lederulv, hvilket kanskje er fornuftig, for slike vil jo senterpartistene helst ta ut. Men innad i kabinettet og oppe på broen blant kaptein og skipper, sitter Ola Borten Moe og murrer, og lar frustrasjonene løpe løpsk i sosiale medier.

På Facebook rykket han nyss ut mot regjeringens kullsviertro på det varslede og prestisjetunge hydrogensamarbeidet mellom Norge og Tyskland. «Lysår unna å være forsvarlig eller fornuftig», brummet Borten Moe, noe som fikk Frps tidligere energiminister Tord Lien til å spørre om det ikke er litt komplisert når regjeringen nå har én og en halv energiminister.

Energitapet i produksjonen av hydrogenet er så stort, doserte Sp-nestlederen og privatpraktiserings-energiministeren, at ti prosent av all norsk kraftproduksjon vil gå «rett i dass».

Den uparlamentariske tonen til side; det er utvilsomt svært spesielt at en statsråd og nestleder i det ene av to regjeringspartier rykker ut på den måten, så å si rett etter at to Ap-statsråder sammen med Tysklands mektige visekansler Robert Habeck besøkte Herøya Industripark for å kunngjøre storsatsingen på elektrolysører og hydrogenproduksjon.

Ola Borten Moes morfar, tidligere statsminister Per Borten – en gang viden kjent for sine romslige y-fronts – mente som kjent at det å lede koalisjonsregjeringer er som å bære staur. Det er en metafor dagens regjeringsleder trolig nikker gjenkjennende til, iallfall når kameraene er slått av.

For uansett hvor mye Jonas Gahr Støre skryter av samarbeidet med finansminister Vedum og Sp, er det for tiden dype motsetninger mellom partiene – noe som ikke minst manifesterer seg når juniorpartnerens balstyrige nestleder lar fingrene løpe over tastaturet.

Selv fremsto Støre blek, men fattet, da han holdt en kort og kringkastet innledning på Aps utvidede sentralstyremøte på Sundvollen mandag. Bare én gang hevet Ap-lederen stemmen en smule, og temaet var naturlig nok strømprisene: «Vi kommer aldri til å gå inn for kortsiktige løsninger, som kan sette oss i trøbbel i fremtiden eller som kan true forsyningssikkerheten», dundret han til, i den grad Støre har dundring på repertoaret.

Så la han til, noe mer dempet: «Vi må finne løsningene i samarbeid med våre nordiske og europeiske naboer.»

For å si det slik: Det er en noe annen instruks enn den som utstedes på Sp-grasrota om dagen, og alt annet enn det svaret ordførere, gruppeledere og nestledere fra Trøndelag ønsker seg slik situasjonen er.

To nokså motstridende analyser står altså mot hverandre – innad i regjeringen og mellom koalisjonspartnerne. Selv om begge partiene naturligvis er på desperat leting etter løsninger på strømprisutfordringene.

Støre manet så partiet sitt til utholdenhet, og understreket hvor viktig det er at det nettopp er ham og hans regjering som står på dekk når krisevindene uler fra alle kanter.

Så kan man jo spørre, med Sp-lokalpolitiker Tovsruds dramatiske metafor, om det var slik kapteinen på Titanic også tenkte rett før skipet deiset inn i isberget.