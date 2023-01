Leder

Uforklarlig prisvekst på mat

Norgesgruppen vil ikke ha skylden for matprisene. De har tvert imot fått så høye kostnader at de tjener mindre, og ber regjeringen ta grep, melder E24.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Norgesgruppen selv har ingenting å bidra med for å kutte prisene, må vite.

Vi betviler ikke at dagligvarebransjen også merker de generelle kostnadsøkningene. Krigen i Ukraina, energikrise og covid-etterslepet rammer oss alle. Men vi tviler på at Norgesgruppen, i likhet med Rema-Reitans og COOP, lider noen stor nød.

Det er i hvert fall ingen ting i omsetningstallene eller eierfamilienes ligningstall som tyder på at det plutselig ble fryktelig ulønnsomt å selge pasta og overpriset kjøttdeig til folk flest. Den ene Rema-eieren har tvert imot havnet i kategorien landsmenn som må skatteflykte til Sveits for å ivareta formuen norske forbrukere har skjenket ham

Vi er uhyre fristet til å gjenta et spørsmål vi stilte i oktober da Kiwi-kjeden umerkelig skrudde opp prisen på egg samtidig som de reduserte innholdet per pakning: Utnytter dagligvarebransjen en kritisk situasjon til å øke prisene mer enn nødvendig?

Dagligvareprisene økte hele 11,5 prosent i desember målt mot samme tid i 2021, betydelig mer enn konsumprisindeksen generelt.

Mat og drikke ble 6,5 prosent dyrere i 2022 totalt sett. Som er det største prishoppet siden 1987, ifølge E24.

ØKER MEST: Prisene stiger, lønna blir for kort. Men hvorfor blir akkurat maten dyrest av alt?

«Det bekymrer oss. Det er svært viktig at dagligvarebransjen er sitt samfunnsansvar bevisst og sørger for at prisene ut til forbrukerne ikke øker mer enn absolutt nødvendig, sa næringsminister Jan Chr. Vestre (Ap) i forkant av et møte mellom ham, mat- og landbruksminister Sandra Borch (Sp) og bransjen torsdag morgen.

Like fullt har dagligvareaktørene allerede varslet store prishopp fremover. Vestre kaller det urovekkende at aktører i markedet gjennom mediene varsler om prisøkninger og endringer før de skjer.

«Det at aktørene da nærmest informerer hverandre om hva prisøkningene vil bli gjennom mediene, kan være svært skadelig for konkurransen, sier næringsministeren til NTB. Han vil nå ha avklart om dette kan rammes av bestemmelsene om ulovlig prissamarbeid.

Les også Når en fjær blir til fem høns… Fredag 14. oktober var det verdens eggdag, og det var ikke noe å si på oppmerksomheten eggene fikk i år.

Forsker på matvareøkonomi ved Alo-Analyse, Ivar Pettersen, kaller det «uforklarlig» at norsk dagligvarebransje trenger å øke prisene så mye som de gjør.

I en fersk rapport, gjengitt av NRK, konkluderer han med at prisstigningen for forbrukerne på matvarer i tredje kvartal 2022 er høyere enn det som kan forklares av normale drivkrefter for prisutviklingen for matvarer.

Regjeringen vil nå kartlegge hvor marginene i verdikjeden i dagligvaremarkedet blir av. Som eksempel bruker næringsministeren prisen på melk. Når denne prisen øker vesentlig mer til forbrukerne enn de gjør fra produsent, er det betimelig å stille spørsmål om hvor marginene havner, sier Vestre.

Et annet betimelig spørsmål han bør stille, er hvordan tre store aktører har klart å dele dagligvaremarkedet mellom seg og hindre ytterligere nyetableringer.

Prisdannelse handler om flere faktorer, men den viktigste er fraværet av reell konkurranse i et milliardmarked der eierne er det eneste som skoggerler hele veien til kassaapparatene.