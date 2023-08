UKENS SNAKKIS: – Jeg kan ikke fri meg fra tanken om at dårlig kommunikasjon alltid bunner i dårlig tenkning. Du kan ikke skrive godt uten å tenke godt. Så her har Bodø Ap muligens tenkt litt, men ikke nok, skriver Dagfinn Nordbø.

Politikere med ull i hodet

Bodø Ap leverte denne uken himmelsk, politisk ullprat. Men ble reddet av elegant selvironi.

DAGFINN NORDBØ, forfatter og satiriker

Ukens artigste politiske sak er utvilsomt den om Bodø Arbeiderparti, som med komisk dårlig språksans har formulert sine innspill før valget, i plakater og annonser.

VGs podkast Giæver og gjengen var tidlig frempå med forslag om at det hele var bevisst spill, et grep for å få medieoppmerksomhet.

Og det fikk de – for hvem har ikke kommentert dette i uken som gikk?

Så avansert var det visstnok ikke, for representanter for Bodø Arbeiderparti unnskylder seg med at de ikke har språkfolk eller kommunikasjonsfolk som går gjennom disse sakene før de slippes ut til befolkningen.

Teorien om å være uklar for å få oppmerksomhet er vel heller ikke så sterk, for hva skal vel et lokalt Ap-lag med oppmerksomhet i nasjonale medier?

Mitt forslag at de uansett er så på bærtur at de trodde dette himmelske ullpratet skulle nå fram. Under tittelen «Seriøst og inkluderende arbeidsliv» er teksten «Vi skal gå i dialog med næringslivet for å se på muligheten for å sikre universell utforming».

Jaha? Sist jeg sjekket, var universell utforming lovpålagt, men nå skal altså Bodø Ap prøve seg å snakke med noen i næringslivet om å muligens få det til?

Selvsagt syndes det mot disse bestemmelsene, det er jo det underliggende problemet her, men istedenfor å si de skal gå tøft ut for å håndheve universell utforming, lander de på en kommunikasjon av typen sjenert vattpikk.

Makan.

Jeg kan ikke fri meg fra tanken om at dårlig kommunikasjon alltid bunner i dårlig tenkning. Du kan ikke skrive godt uten å tenke godt. Så her har de muligens tenkt litt, men ikke nok.

Skal du ut med et budskap, holder det ikke med hva du selv tenker om et problem, men du må også ha klart for deg hva som skal være det etterlatte inntrykket hos mottageren.

Dette er elementær kommunikasjonsteori.

Muligens kan det ha skjedd en viss smitte fra partileder og statsminister Støre, som nylig sa at stadig flere har en «fattigdomsopplevelse». Det etterlater et inntrykk av at noen mennesker opplever seg som fattige.

Det er muligens opplevelsen deres det er noe feil med, siden det kommer inn en slik distansering? Saken er jo at de ER FATTIGE, for fan. Ja, man får lyst til å banne høyt og inderlig.

Særlig tatt i betraktning av at Støre faktisk er i stand til å snakke i glimrende klarspråk når han vil – som i torsdagens partilederdebatt.

Men det sitter vel langt inne for en Ap-statsminister å innrømme at altfor mange nordmenn er fattige, og dermed kommer ulla inn i kommunikasjonen.

FORPLIKTENDE PROSESS: – Her vet jeg nesten ikke hvor jeg skal begynne, skriver Dagfinn Nordbø.

Under «Tillit – en viktig faktor i lokaldemokratiet» er parolen «Vi skal ha en forpliktende prosess om hvordan tillitsreformen skal utformes». Her vet jeg nesten ikke hvor jeg skal begynne.

For det første – ingen vet hva denne tillitsreformen er for noe, kanskje bortsett fra de som har sittet og sauset sammen disse begredelighetene.

For det andre er en prosess aldri forpliktende. En prosess er veien mot et mål, men det eneste forpliktende i politikken er, som de fleste vel vet, et vedtak.

Ingen velgere kan komme og arrestere Bodø AP på deres prosesser, men de kan stemme på dem eller la være på grunn av vedtak de fikk gjennom eller ikke.

Under Tillit-parolene hører også «Vi skal synliggjøre og videreutvikle eksisterende medvirkningstiltak». Som det ble sagt i Giæver og Gjengen – dette kunne ikke Harald Eia og co. gjort bedre. Det er jo den totale ikke-kommunikasjon. En setning som antyder at de skal forbedre noe ingen vet hva er.

Når alt dette er sagt, er det noe positivt her i det hele tatt? Å ja da. De avbildede politikerne ser hyggelige ut. De står i vanlige klær, aldri slips og full dress men med genser, kjole, skjorte eller kaffekopp, og de har gode smil.

Sannsynligvis gjør de så godt de kan, og jeg er den siste til å snakke ned folk som ofrer tiden sin på lokalpolitikk. Det er en uhyre tøff jobb med lite takknemlighet.

Det er sikkert en policy i Ap at lokalpolitikerne skal utforme sine egne standpunkter i valgkampen, men det hadde vel ikke vært av veien med litt veiledning i elementær kommunikasjon?

Det fins da folk til sånt? Eller kanskje Ap sentralt heller ikke har det så bra med klarspråket?

Ingen kan glemme Stoltenbergs valgslagord «Hvis velferd er viktigst», en setning du måtte ha negativ promille for å klare å uttale korrekt. Dette ble belønnet med millioner til selskapet Try.

Men de millionene var altså ikke nok til å fjerne det dustete forbeholdet i setningen. Det skulle selvsagt stått Velferd er viktigst!

ELEGANT LØST: – Selvironi er et effektivt virkemiddel, fordi det tar hull på den pompøsiteten som veldig mye politisk kommunikasjon lider av, skriver kronikkforfatteren.

Til slutt må naturligvis Bodø Aps selvironi berømmes: under Kommunikasjon skriver de nå «I lys av den siste tidens mediekritikk skal vi vurdere å oppnevne et utvalg for å belyse eventuelle forbedringer».

Dette er svært elegant. Det viser at de faktisk har forstått problemet, og gjør narr av seg selv. Det viser at selvironi er et effektivt virkemiddel, fordi det tar hull på den pompøsiteten som veldig mye politisk kommunikasjon lider av.

På samme måte som veldig mye reklame lider av et positivitetssyndrom («vårt produkt er fantastisk») kan det samme anvendes på politisk kommunikasjon. Sprekker i pompøsiteten viser menneskelighet og en evne til å tenke annerledes.

Mer av dette!